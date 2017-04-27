В мире животных

Анималотерапия – это метод психологической помощи через взаимодействие с животными

Анималотерапия (зоотерапия, пет-терапия) – это метод психологической помощи через взаимодействие с животными. Впервые лечение с помощью собак-помощников применил еще в 1796 году Уильям Тьюк, основатель больницы для душевнобольных в графстве Йоркшир. Эстафету продолжил американский детский психиатр Борис Левинсон, который и ввел в психологию термин «пет-терапия». До недавнего времени наиболее эффективными для лечения считались извечные спутники человека – кошки, собаки и лошади. В начале XXI столетия получил официальное признание еще один вид медико-психологической реабилитации – дельфинотерапия. Разные животные выполняют разные функции. Зная об этом, мы можем точно подобрать питомца для общения.

Фелинотерапия (кошкотерапия)



Фелинотерапия (лат. felis – кошка) — это методы профилактики и лечения различных заболеваний через взаимодействие с кошками. Со времен Древнего Египта во многих культурах кошка считалась мистическим животным. Американский психолог Вэнк Райан в Институте парапсихологии в Калифорнии изучил огромное количество кошек с целью доказать их способность к телепатии. Большинство его экспериментов подтвердилось. Кошки могут находить хозяина, переехавшего на новое место жительства, они чувствуют приближающуюся болезнь или стихийное бедствие и пытаются предупредить людей об этом. Распространено мнение, что кошки вызывают у детей аллергические реакции. Однако если животные уже есть в доме до появления ребенка, они как раз предотвращают развитие аллергии на шерсть, пыль и пыльцу растений. При невралгии и артрите кошка безошибочно находит больное место, греет его и делает своеобразный «массаж» коготками. Возникает вопрос: любая ли кошка оказывает лечебное воздействие или это должно быть какое-то особенное животное? Исследования доказывают, что лечебными свойствами обладает каждая взрослая здоровая кошка, любящая своего хозяина. Как именно происходит излечение? Вот что говорит по этому поводу Владимир Сергеев, доцент кафедры психиатрии Уральской медицинской академии: «Когда кошка ласкается, а хозяин поглаживает ее шерсть, происходит электростатическое воздействие слабыми токами. Кошка, по сути, – это домашний физиотерапевтический прибор. На коже ладоней располагаются биоактивные точки, через которые и происходит воздействие. Это просто рефлексология, наука, на которой базируется вся восточная медицина, а кошка в данном случае является рефлексотерапевтом». Сотрудники Лондонского института лечебных методов воздействия случайно обнаружили, что кошки вырабатывают токи низкой частоты. Это случилось, когда их любимица кошка Марта прошла в лаборатории мимо генератора токов низкой частоты, от чего зашкалило все датчики. Позже они провели эксперимент по лечению хронических воспалительных процессов у двух групп добровольцев. Для первой группы использовали сам генератор, а пациентам из второй группы сажали на больное место кошек. Результаты в «кошачьей» группе оказались выше. Кошки мурлычут в диапазоне от 27 до 44 Герц. При этом у человека улучшается мозговое кровообращение, нормализуется сердечный ритм, стабилизируется давление. Согласно восточной медицине все болезни подразделяются на «иньские» и «янские». К «иньскому» типу относятся хроническая усталость, неврастения, почечная и сердечная недостаточность, артрит и гипотония. Кошку при таких недугах надо прикладывать к больному месту головой влево, а задней частью вправо. При ян-болезнях, таких как гипертония, инсульты, инфаркты, остеохондроз, животное следует располагать наоборот. Цвет кошки также имеет значение в терапии. Черные кошки избавляют от излишков негативной энергии, тогда как белые показаны анемичным людям с энергетической недостаточностью. Серые могут и давать энергию, и забирать излишки. Трехцветные кошки – идеальные лекари, по поверьям они еще и приносят счастье в дом. Длинношерстные кошки – прекрасные невропатологи, они могут вылечить хозяина от депрессии, бессонницы и раздражительности. А вот короткошерстные специализируются на сердечно-сосудистых заболеваниях. Чтобы понять, какое количество негативной энергии может забрать ваш питомец, надо присмотреться к его образу жизни. Чем больше кошка ест и двигается, чем меньше спит, тем активнее в ее организме идут обменные процессы. Если животное вялое и апатичное, мало ест и пьет, не требуйте от него слишком многого. Таким кошкам требуется больше времени для восстановления. Итак, при каких заболеваниях помогает кошкотерапия? Это головная боль, артриты и артрозы, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой, воспалительные процессы в почках и в желчном пузыре, различные неврозы и психические отклонения. Если вы хотите попробовать лечиться кошкой, примите удобную позу, позовите своего питомца и представьте область в теле, которую будете лечить. Кошка устроится на больном месте, возможно, «потопчет» его коготками. Не заставляйте животное находиться возле вас слишком долго. У кошек разных пород время лечения разное. Кто-то пролежит час, а кому-то потребуется всего пара минут.



Дельфинотерапия



К такому экзотическому виду лечения, как дельфинотерапия, алматинцы теперь могут приобщиться в дельфинарии «Немо», расположенном в Центральном парке культуры и отдыха (бывший Парк имени Горького). Как это происходит, нам расскажет руководитель алматинского отдела дельфинотерапии Александр Тимощук:

– Александр, какими знаниями должен обладать дельфинотерапевт?

– У меня среднее медицинское и высшее психологическое образование. Когда я учился на психолога, то даже не знал, что существует такая специальность, как дельфинотерапия. Но четыре года назад в Киеве меня пригласили на собеседование в дельфинарий, с тех пор я работаю с детьми и дельфинами одновременно. В Алматы я уже больше шести месяцев, здесь у нас три питомца – девочки Катя, Николь и Юми. С Николь я знаком три года, вместе мы и приехали на работу к вам.

– Дельфины узнают людей, с которыми контактируют постоянно? Ко всем своим пациентам они относятся одинаково или есть различия в поведении?

– Тренеры уверены, что да, дельфины их узнают. Что касается остальных людей, то к некоторым они идут охотно, вовлекают их в свои игры, а с другими отказываются общаться. Бывает так, что приводят ребенка на лечение, один дельфин не хочет даже подплывать к нему, а другой с удовольствием соглашается и лечит. Сложно сказать, почему это происходит, их логика нам не до конца понятна. Они высокоорганизованные, тонко чувствующие существа.

– У дельфинов в самом деле есть встроенная УЗИ-диагностика? Они могут сканировать человека и определять, какие у него расстройства?

– Да, у дельфинов имеется полноценный УЗИ-аппарат. Они определяют беременность у женщин, даже угадывают пол будущего ребенка. Дельфин – природный излучатель ультразвука, он воздействует на организм человека намного мягче, чем приборы.

– Детям с какими заболеваниями показана дельфинотерапия? Есть ли противопоказания?

– Спектр показаний очень широк. Это детский церебральный паралич, ранний детский аутизм, минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром Дауна. Задержка психического и психоречевого развития, поведенческие расстройства, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Противопоказания тоже есть. Это острые психические заболевания, такие как шизофрения. При эпилепсии и онкологии дельфинотерапия тоже не проводится.

– Как вы строите программу терапии? Она одинакова для всех пациентов или отличается?

– Сначала я собираю материал по истории болезни, общаюсь с родителями, затем выстраиваю программу занятий. Она разная для детей с различными заболеваниями, хотя и содержит одинаковые элементы, такие как сухопутная и водная стадии лечения. Занятия с аутистом или с ребенком, больным ДЦП, не могут быть одинаковыми. Все зависит от того, есть или нет у ребенка игровая деятельность. Родители часто принимают участие в сеансе, плавают вместе с детьми. Дельфины – игровые животные, они с удовольствием приносят колечко, брошенное ребенком, играют в мячик, катают детей, взявшихся за плавничок.

– Сколько сеансов необходимо пройти для получения результатов?

– Обычный курс лечения составляет десять сеансов, но к нам часто возвращаются пациенты на повторные курсы, потому что результаты становятся заметны с первых дней занятий. Время занятия составляет 25 минут, возраст ребенка от двух лет. В сети дельфинариев «Немо» уже восемь лет занимаются дельфинотерапией, поэтому методика и время занятий отработаны.

– Чем именно лечат дельфины? Или этот вопрос до конца не изучен?

– Само восприятие ребенком дельфина, проявляющего к нему интерес, уже несет огромный положительный эффект. Ультразвук, который излучают эти животные, пока не воспроизводится ни одним из искусственных аппаратов. Дельфин чувствует потребности больного ребенка и старается ему помочь. «Эффект дельфина», конечно, не изучен до конца. Мы можем делать выводы только по количеству пролеченных детей с одинаковыми заболеваниями. Например, 500 детей с ДЦП прошли курс лечения в бассейне без дельфинов и в бассейне с дельфинами. Сравниваем результаты, они всегда говорят в пользу дельфинов. Здесь, в Алматы, за год работы мы пролечили 350 детей. Эффективность при работе с ДЦП – 80%. Наблюдалось улучшение координации, частичное или даже полное снятие пареза. При работе с аутистами эффективность составила 88%. Наблюдали улучшение социализации, повышение инициативности, коррекцию нежелательных форм поведения. Дети с умственной отсталостью показали не столь высокие результаты, но это 71%. У них улучшилось развитие волевых процессов и познавательных навыков.

– Приходят ли взрослые к вам на лечение?

– Приходят, но взрослый человек – это уже полностью сформированная личность со своими ожиданиями. Некоторые думают, что дельфин за один раз должен вылечить их от каких-то конкретных болезней. Не все могут вовлечься в игры, которые затевают эти животные. Тем не менее многие чувствуют море позитива от общения с дельфинами и приводят всю свою семью и знакомых. На терапию в бассейн допускают до пяти человек в сопровождении психолога и тренеров. Мы работаем командой. Каждый сеанс – это слаженная деятельность нескольких человек и трех дельфинов.

– Расскажите нашим читателям какой-нибудь яркий случай из своей практики.

– Однажды ко мне привели девочку с задержкой речевого развития, она совсем не разговаривала. После подготовительного этапа я впервые отпустил ее одну проплыть круг на дельфинчике. Проплывая мимо родителей, которые сидели в зале и наблюдали за ней, она закричала:

«По-мо-ги-те!». Все закричали и захлопали в ответ, потому что это было первое слово, сказанное этим ребенком верхом на дельфине.

Ольга АКСЮТИНА