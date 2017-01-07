В тепле и не в обиде

«В чью пользу счет»

В № 138 «Вечерки» от 15 ноября в материале под названием «В чью пользу счет» было опубликовано мнение алматинца Павла Магая, где он утверждал, что теплоснабжение в нашем городе срочно нуждается в новых технологиях.

Полный текст письма мы направили тогда в Управление энергетики и коммунального хозяйства города и непосредственно тепловикам. Ответ на публикацию и на еще одно гневное послание неравнодушного алматинца, полученный из пресс-службы ТОО «АлТС», публикуем полностью:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественных монополий обязаны иметь приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ).

Общедомовой прибор учета (ОПУ) – система приборов и устройств, обеспечивающая учет тепловой энергии (горячая вода, отопление) для предъявления к оплате потребителю.

Согласно Закону РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (пункт 4 статьи 11 – потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественных монополий обязаны иметь приборы учета (ПУ) регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ); пункты 1–4 статьи 6 – субъект естественной монополии вправе взимать с потребителей плату за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг, согласованную с уполномоченным органом), АТП регулирует параметры теплоносителя в системе горячего водоснабжения и отопления. ОПУ фиксирует объем потреб­ляемой тепловой энергии.

Устанавливать АТП и ОПУ – это выбор потребителя, данные вопросы должны решаться на общем собрании собственников многоэтажного дома (членов КСК/кондоминиума)».

По поводу начисления оплаты за тепловую энергию и горячую воду и в ответ на письмо Павла Магая ТОО «АлТС» вновь дает пояснения нашим читателям, вдогонку к статье «Теплые отношения» (№ 146 «Вечерки» от 3.12.2016 г.):

«В городе Алматы действуют дифференцированные тарифы на услуги передачи и распределения тепловой энергии. Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, то круглый год объем потребленного тепла по данному счетчику рассчитывается по тарифу 4975,34 тенге/Гкал.

В каждом доме потребление тепла разное, в различные месяцы объем потреб­ленной теплоэнергии различный, соответственно, в квитанциях ежемесячно приходят неодинаковые суммы.

Следует отметить, что иметь общедомовой прибор учета тепла выгодно для потребителей, да и законодательство предписывает обязательное оснащение домов прибором учета тепла.

Если общедомового счетчика тепла нет, то на отопление за каждый месяц отопительного сезона установлен фиксированный размер оплаты. Для обычной многоэтажки установлена следующая стоимость за один квадратный метр отапливаемой площади: октябрь – 32,52 тенге, ноябрь – 162,02 тенге, декабрь – 216,18 тенге, январь – 237,41 тенге, февраль – 200,87 тенге, март – 160, 38 тенге, апрель – 31,71 тенге.

Для ветхого жилья стоимость отопления ниже (размер оплаты опубликован на сайте alts.kz).

Размер оплаты за горячую воду, если в доме не установлены общедомовые приборы учета тепла, но есть индивидуальные счетчики, следующие: в отопительный период (примерно с середины октября до середины апреля) – 444,39 тенге, а в меж­отопительный период (примерно с середины апреля до середины октября) – 410,37 тенге за один кубический метр воды.

Для потребителей, у которых нет индивидуальных счетчиков горячей воды и в домах не установлены общедомовые приборы учета тепла, размеры платежей установлены исходя из количества человек: в отопительный период 1526,41 тенге, в межотопительный период – 1269,20 тенге с одного человека в месяц».

От редакции: Как видно из ответа ТОО «АлТС», ничего не изменилось: по-прежнему устанавливать или нет ОПУ – решать общему собранию собственников квартир, хотя закон и предписывает им такие приборы иметь. Опыт многих КСК, где озаботились установкой общедомовых приборов учета тепла, показывает, что это все же выгодно для потребителей: оплата за тепло и горячую воду в два, а то и в три раза меньше, чем в домах, где ОПУ не установлены. Выбор – за горожанами.

Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА