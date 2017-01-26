«Вечёрка» на благо

«Доброта по-алматински» – мост между людьми, готовыми протянуть руку помощи, и теми, кто ее ждет

«Вечерка» всегда поддерживает благотворительные начинания алматинцев. Мы посчитали нужным выйти на новый уровень и напрямую связать проводников милосердия с нуждающимися. Вместе с партнерами мы запускаем новую рубрику «Доброта по-алматински» – мост между людьми, готовыми протянуть руку помощи, и теми, кто ее ждет.

Волонтёрское движение «Старость в радость»

Сделать все, чтобы одинокие пенсионеры не чувствовали себя обделенными вниманием, призывают горожан волонтеры движения «Старость в радость». Добровольцы объединения работают в двух направлениях – через адресную помощь одиноким алматинским пенсионерам и организацию концертов в областных домах престарелых. Тем не менее физических и материальных ресурсов волонтеров хватает далеко не на все. Читатели «Вечерки» могут внести свой вклад в помощь старикам, откликнувшись на любую из просьб подопечных благотворительных фондов и сообществ.



Общественный фонд «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны», насчитывающий свыше 150 подопечных, на безвозмездной основе примет лекарственные препараты: «Предуктал», «Конкор», «Вазар Н», «Нолипрел», «Престариум», «Изокет», «Дуодарт», «Глюко­фаж», «Кардикет».

Контакты: 354-32-09.

Общественный фонд «Милосердные руки», работающий в Алматы уже более 20 лет, испытывает потребность в продуктах питания, средствах гигиены, одежде и обуви, мебели, технике. Вот список самого необходимого, в чем нуждаются подопечные фонда на данный момент:

Медицина и гигиенические средства: вата, бинты, пластыри, механические и электрические тонометры, ходунки, трости, слуховые аппараты, памперсы, присыпка, вазелин, «Цераксон» (для инъекций), «Цераксон» (суспензия), «Актовегил», «Кардиомагнил», «Панангин», «Дифилак», «Систейн», «Дикло-Ф», «Верошпирон».

Одежда и обувь: женская одежда 50–52 р., ночные рубашки, женские брюки, демисезонное пальто, спортивные костюмы, теплые кофты на пуговицах, вязаные носки, туфли мужские, сапоги, калоши и тапочки для отечных ног.

Продукты: картофель, консервы (тушенка), леденцы.

Техника: мультиварка, микроволновая печь, компьютер, телефонный аппарат, пылесос, переходник, обогреватель, ручная швейная машина.

Предметы быта: постельное белье, верблюжье одеяло, противопролежневый матрац, подушки, подушки ортопедические, грелки, пледы, настенные часы, электрические грелки, казан на 2 и 5 кг, термос.

Мебель: диван, офисное кресло, табуреты, стул.

Контакты: +7-747-573-92-30.

Благотворительное сообщество «Клуб добряков Алматы»

Уже почти год «Вечерка» сотрудничает с самым активным благотворительным интернет-сообществом в стране – «Клубом добряков Алматы». Социальный проект существует в пространстве социальной сети Instagram уже больше года, и на данный момент аккаунт объединения насчитывает уже свыше 33 000 подписчиков. Любой пользователь приложения Instagram через страницу @club_dobryakova_almaty может передать малоимущим семьям одежду и обувь, продукты питания и медикаменты, детские игрушки и коляски, бытовую технику и мебель. А в последнее время в клубном профиле все чаще стали появляться истории отдельных семей, нуждающихся в поддержке. «Вечерка» предлагает помочь волонтерам в сборе продуктов и предметов первой необходимости для алматинцев, попавших в непростую жизненную ситуацию.

«В семье жительницы поселка Дархан Айгерим. – четверо детей, самому младшему из которых всего пять месяцев, – пишут волонтеры о семье, о которой узнали от подписчиков. – Дети болеют: у младшего – бронхит, у средней двухгодовалой дочери – анемия. Нужны лекарства и хорошее питание, но условия проживания плачевные. Отец подрабатывает разнорабочим на рынках и у соседей. Берется за любую работу, хоть и страдает из-за болей в спине – у него межпозвоночная грыжа. Весь заработок уходит на аренду двух комнат в семейном общежитии – 30 000 тенге. Остается только на хлеб и молоко, но бывают дни, когда есть нечего. Из-за утери документов родители не могут оформить пособие на ребенка, поэтому его не госпитализируют в больницу».

Семья Айгерим, по словам волонтеров, нуждается сейчас буквально во всем:

– продукты;

– одежда и обувь;

– постельное белье;

– матрацы, ковры, одеяла;

– бытовая химия.

Контакты волонтеров-кураторов: +7-702-777-70-59, +7-702-562-75-56.

Клич о помощи Индире, работающей санитаркой в одной из больниц города, в «Клуб добряков Алматы» бросили две сочувствующие матери-одиночки. Отправляясь на смену, женщина вынуждена оставлять дочерей трех и шести лет дома одних. Старшая дочь не может ходить в школу из-за необходимости присматривать за сестренкой.

«Условия проживания семьи оставляют желать лучшего, – пишут волонтеры на странице @club_dobryakova_almaty. – Индире нужна помощь продуктами и вещами. Мы также обращаемся к тем, кто может передать что-то из мебели, чтобы сделать комнату более уютной, пригодной для жизни».

Контакты волонтера-куратора: +7-777-548-75-07.

Важно! На страницу @club_dobryakova_almaty можно отправить сообщение с предложением любого вида помощи для нуждающихся семей. Публикацию о добровольном пожертвовании также можно сделать на личной странице, отметив пост хэштегом #помощьКДА.

Сообщество благих дел «Ихляс» при Центральной мечети города Алматы

«Вечерка» не раз поддерживала благотворительные проекты, организованные сообществом «Ихляс» при Центральной мечети. Администрация объединения подчеркивает, что его участниками могут стать все, кто желает оказывать материальную и социальную помощь на добровольных общественных началах. Целевая группа благотворительного сообщества – отдельные лица или семьи, оказавшиеся в затруднительном положении. Помощь предоставляется исключительно в виде продуктов питания, одежды, проведении уборки для лиц с ограниченными физическими возможностями. Поддержка в денежном эквиваленте не оказывается.

Руководители сообщества рассказали «Вечерке», в чем больше всего на сегодня нуждается фонд сбора помощи:

– подгузники для детей № 3, 4, 5, а также для взрослых;

– детские питательные смеси;

– рис, мука, макароны, растительное масло, крупы, сладости;

– предметы бытовой химии – стиральный порошок, хозяйственное мыло;

– теплая детская одежда от 0 до 12–14 лет;

– теплые женские и мужские куртки, зимняя мужская и женская обувь от 37 р.;

– детская коляска, манеж;

– инвалидная коляска, трость и костыли;

– домашняя утварь.

Кроме того, добровольцы «Ихляс» на постоянной основе нуждаются в физической поддержке – в людях, располагающих хотя бы одним свободным днем в неделю.

Функции волонтеров:

1. Составление, поддержка и обновление списка нуждающихся.

2. Прием, подготовка, расфасовка/распределение поступающих на склад пожертвований (предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, игрушки, мебель, аксессуары и другое).

3. Развозка, доставка, передача помощи нуждающимся.

Вещи принимаются в Центральной мечети, где находится продуктовый и вещевой склад сообщества «Ихляс».

Контакты координаторов: +7-705-224-16-79, +7-707-819-64-31, azan.kz.

Общественный фонд «Шұғыла»

Присоединиться к долгосрочной благотворительной акции «Семья помогает семье» призывает наших читателей общественный фонд «Шұғыла». Круглый год в офисе организации работает социальный магазин, где нуждающиеся семьи могут бесплатно получать одежду и предметы быта. Основной объем вещей составляет категория б/у, однако их пригодность для дальнейшей носки является главным требованием администрации. Кроме того, вещи не должны нуждаться в ремонте и им желательно быть выглаженными. Также в помощь нуждающимся принимаются игрушки (обязательно целые) и бытовая химия – неиспользованная, в оригинальной невскрытой упаковке.

Вторая масштабная акция фонда «Шұғыла» – проект «Береке», представляющий собой поддержку малообеспеченных семей продуктами питания. География проекта – Енбекшиказахский, Талгарский, Карасайский, Жамбылский и Илийский районы Алматинской области.

Продуктовая корзина включает в себя муку, макароны, рис, подсолнечное масло, томатную пасту, чай и сахар. Волонтеры не принимают скоропортящиеся продукты, овощи, фрукты, а также продукты, требующие хранения в холодильнике.

Как подать заявку на участие в проектах фонда «Шұғыла», чтобы получить помощь:

1. Написать заявление с предоставлением необходимых документов.

2. Пройти анкетирование.

Положительное решение фонда дает право на получение помощи в порядке очереди.

Семьям, желающим получить одежду, при себе следует иметь удостоверение личности.

Адрес офиса общественного фонда «Шұғыла»:

мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 12. Режим работы – с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

Контакты: 337-52-73,

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Уважаемые читатели!

Если вы решили поддержать какой-либо из благотворительных проектов либо у вас есть истории о людях, которым нужна поддержка, обращайтесь в «Вечерку». Мы поможем найти нуждающихся в вашей гуманитарной или физической помощи. Все предложения принимаются только на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ." style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Справки по телефону 292-74-21.

Марина ПЕСТРЯКОВА