Вернуть атланта на место

Будем жить

Шум в ушах, мигрени, гайморит, отит, боли в горле… Большинству из нас, увы, знакомы все эти недуги.

Мы начинаем ходить по врачам, горстями пьем таблетки. Однако после кратковременного облегчения все эти напасти возвращаются вновь.

– А все потому, что люди лечат последствия, а не первопричину своего плохого самочувствия, – уверена специалист метода атлас-баланс йога-студии Sugarfree Дарья Белкина. – Причиной всех этих и других недомоганий может быть то, что у человека смещен первый шейный позвонок, который называется атлантом. Это название возникло не случайно. Как вы помните из мифологии, именно могучие титаны – Атланты держали на своих плечах небесный свод. К слову, сегодня проблема со смещением первого шейного позвонка, по некоторым данным, имеется практически у 80 процентов людей. У большинства атлант смещен на 21 градус, как и ось Земли. То есть фактически это своеобразная мутация. Если положение атланта нарушено, человек не может полностью настроиться на окружающее пространство, быстро и адекватно реагировать на изменения окружающей среды и обстановки. Атлант называют позвонком успеха и воли. Неспроста в Древнем Риме воля рабов подавлялась феодалами именно путем смещения атланта.

Причин смещения первого шейного позвонка у наших современников может быть несколько. К сожалению, современное родо-

вспоможение оставляет после себя малоприятные последствия. Когда младенец появляется на свет, никто не следит за состоянием первого шейного позвонка. Если сразу не исправить его вывих, то тело начинает компенсировать эту проблему. По-новому, согласно магнитно-силовым линиям, которые проходят по местам напряжения, формируются суставы, тазовые кости, стопы. Внутренние органы связаны с позвоночником, и потому в том направлении, куда смещен атлант, идет и их деформация. У человека формируется асимметричный череп. Дети из-за смещенного атланта начинают поздно говорить. Самое страшное, что смещение атланта может вызвать депрессию, апатию. В отдельных случаях может развиться даже такое психическое заболевание, как шизофрения.

Последний шейный позвонок может также сместиться при сильных травмах, ДТП.

– Многие ищут массажистов, которые могут вправить первый шейный позвонок. Но, так и не получив должного эффекта после манипуляций, люди смиряются с этим и живут с проблемой дальше…

– Вправить атлант можно несколькими способами. Чаще всего люди действительно обращаются к так называемым костоправам. При мануальном воздействии, когда с хрустом вставляется позвонок, человек чувствует облегчение. Но, увы, оно временное. Подобная практика помогает только в случае свежего подвывиха. Если травма застарелая, это приносит скорее вред, чем пользу. Я категорически против подобной процедуры, так как это приводит к тому, что разбалтывается сустав и атлант вновь возвращается к своему исходному неправильному положению.

В начале 1990-х годов швейцарский ученый Рене-Клаус Шюмперли, прикованный к инвалидному креслу, разработал специальный виброприбор. С его помощью он смог снова ходить.

В 1996 году Шюмперли впервые испытал разработанный им метод на своих пациентах, которым до этого многие годы ничего не помогало. И – о чудо! – атлант без всяких усилий и практически безболезненно скользнул в свое правильное положение, где он удерживается «в замок» в отверстиях двумя «шипами» основания черепа и «зубом» второго шейного позвонка. Рене Шюмперли помог более 10 000 человек, поставив атлант в правильное положение. Уникальность процедуры в том, что коррекция проводится на человеке только один раз и его атлант до конца жизни остается в правильном положении, даже после падения или сотрясения. В будущем году планирую отправиться в Швейцарию, чтобы повысить свою квалификацию и получить уже международный сертификат.

– Что же происходит в организме человека по время ваших манипуляций?

– При применении метода Шюмперли специалист не воздействует напрямую на атлант или какую-то другую часть позвоночника. Речь идет только о массаже коротких затылочных мышц, снимающих с них напряжение. Они становятся подвижнее, и это дает возможность атланту самостоятельно вернуться в свое естественное положение. Виброприбор устанавливается на мускулaтуре справа и слева oт позвоночника, не касаясь его. С определенной частотой можно корректировать давление на позвонок. Происходит стимуляция, которая взаимодействует не только с мышцами, но и с нервными окончаниями. При этом у нас может начинать чесаться нос, зубы, уши изнутри. Для меня это явный признак того, что атлант встал на место. Но большинство людей во время манипуляции вообще ничего не чувствуют. По окончании специалист нажатием пальцев проверяет, прощупываются ли на черепе оба отростка атланта соответственно обоих сосцевидных отростков. В норме они должны прощупываться под ушами. Пациенты утверждают, что после процедуры шея как бы освободилась от оков.

Если атлант смещен, то первая его постановка происходит безболезненно. При повторном смещении при методе швейцарского ученого может возникнуть неприятное ощущение.

Когда атлант смещен, головной мозг и сердце не получают достаточное количество кислорода, необходимое для полноценного функционирования организма. Когда он на месте, все сосуды и вены восстанавливаются и хорошо коммуницируют с головным мозгом.

Но нужно учесть, что установка атланта с помощью вибромассажа заработает только с одним условием: если человек будет ежедневно заниматься гимнастикой по растягиванию связок шейного аппарата и эластичности мышц.

Но думать, что установка атланта – чудо, после которого не нужно заниматься собой – большое заблуждение. Для окончательной коррекции понадобятся несколько лет физических упражнений. Если их не делать, то вы получили временное улучшение на несколько месяцев и в итоге все вернется на круги своя. Семь раз в день нужно обязательно делать следующее упражнение: поднять руки вверх, вытянуть шею и поднять голову, 20 раз повторять руками покачивающее движение с небольшой амплитудой. Ниже я также привожу упражнения, которые желательно выполнять хотя бы несколько раз в неделю по 4–6 раз каждое.

Если атлант расположился правильно, полностью восстанавливаются функции всех внутренних органов, увеличивается иммунитет человека к вирусам, грибкам и микроорганизмам. У человека на место встают кости, а деформация органов постепенно проходит. У вас не будет головных болей от непогоды и зубных болей, задышит нос. У некоторых людей улучшается зрение, они начинают стройнеть. Словом, восстанавливается здоровье, и человек проживает более осознанную жизнь.

Лучше не тянуть с установкой атланта в случае его смещения. Так, если проблеме 20 лет, то на восстановление позвоночника потребуется от года до полутора лет, при 40 лет – от пяти до шести лет. Соответственно, 50-летнее смещение потребует от 8 до 10 лет восстановления.

Признаки смещения атланта можно определить самостоятельно

Сядьте с ровной спиной на стул, опустите свободно руки по бокам – попросите ваших близких посмотреть «на горизонт» вашей головы сзади. Если уши «перекошены» и есть наклон головы в сторону – у вас наверняка проблемы с атлантом.

Обратите внимание на высоту ваших плеч. Они должны быть ровными.

Поверните голову полностью налево и потом направо. Голова должна свободно, без дискомфорта поворачиваться на 180 градусов.

Лягте на живот, выровняйте тело и таз прямо – попросите сравнить длину ног. Разница в длине ног указывает на проблему с атлантом.

Вы не можете просидеть с выпрямленной спиной хотя бы 10 минут, чтобы ничего не заболело и не захотелось «согнуться» или «поерзать».

Вы часто делаете упор только на одну ногу, например стоя в транспорте.

У вас искривлен позвоночник.

Часто бывают боли в шее, плечах, спине, пояснице.

Подготовила

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ