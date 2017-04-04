Весенние обострения

Дежурный по городу

Дежурному по городу поступили письма от нескольких жильцов домов № 47 и 47а с улицы Мынбаева

Вот что пишут горожане: «Просим содействия в решении проблем по дворовой и прилегающей к нашим домам территории. Наш двор в плачевном состоянии: на детской площадке всего одни качели, горка и угрюмая песочница. Это место давно стало сборищем пьяниц и бомжей, которые днем и ночью сидят на скамейках, распивая спиртные напитки.

Вот уже пятый год на нашу контейнерную площадку для сбора ТБО носят мусор жители многоэтажек, находящихся за улицей Мынбаева, а также все организации, магазины и кафе вокруг нас. Мусор привозят на тележках дворники других КСК и дорожные рабочие, которые убирают близлежащие улицы. Такой объем мусора не вмещается в контейнеры, и он валяется вокруг контейнеров в таком количестве, что невозможно пройти. Если бы работники АО «Тартып» не вывозили мусор два раза в день, то здесь образовались бы горы отходов.

В 2008 году по программе «Алматинские дворы» впервые за 35 лет был отремонтирован внутридворовый проезд, однако через год он был весь в ямах. Это та часть двора, которая обеспечивает жителям двух наших домов выход на улицу Ауэзова и проспект Абая, а также подход к мусорным контейнерам. Эта территория между зданием Института государственного и местного управления (ранее ТОО «ХОЗУ») и «Стройсистемой» и двумя нашими домами оказалась бесхозной, находится в крайне запущенном состоянии. ТОО «ХОЗУ» и «Стройсистемы» отгородились высокими заборами и считают, то, что находится за забором, не их территория, хотя они пользуются ею. К их воротам подъезжают мусоровозы и другие большегрузные машины, выгружаются, загружаются. На этой площадке паркуют свои машины их сотрудники. Мы неоднократно (ежегодно с 2009 по 2015 годы) обращались в акимат Бостандыкского района по вопросу этой части двора: асфальтирования требует дорога внутри двора, а также участок, описанный выше, начиная от арки с проспекта Абая и до парковки возле дома № 47а. Зимой там невозможно пройти из-за гололеда, а весной, летом и осенью – из-за грязи и пыли вперемежку с мусором.

Районным акиматом было принято решение только по обустройству контейнерной площадки. В ноябре 2014 года АО «Тартып» установило четыре контейнера и оградило профнастилом. На этом все благоустройство закончилось.

В квадрате улиц Абая – Сатпаева – Манаса – Ауэзова есть еще одна контейнерная площадка по улице Манаса, между проспектом Абая и улицей Мынбаева, но жителям туда не по пути, поэтому мусор бросают в урны или вдоль тротуаров. Хотя есть возможность разгрузить нашу мусорную площадку.

В связи с вышеизложенным мы, жильцы домов № 47 и 47а по улице Мынбаева, надеемся, что наши проблемы все же будут решены».

«Дежурный по городу», выехав на место, обнаружил не только все вышеописанные проблемы, но еще и безобразное состояние въезда в подземный гараж, которое с нашей последней публикации в «Вечерке» в ноябре 2015 года

(№ 143 от 24.11.2015 года, «Неудобства во дворе») еще более ухудшилось: одна из стен дала крен, из нее вот-вот выпадут бетонные блоки, вокруг которых осыпалась земля. Дорожка, проходящая от жилых домов к проспекту Абая, действительно находится в ужасающем состоянии. Кто должен заняться состоянием двора и междворового проезда по указанному адресу?

Что там, за забором?



«Вот такое безобразие творится в центре мегаполиса – на нижней западной стороне бульвара Бухар Жирау, – написал «дежурному по городу» пользователь Facebook Алесандр Мальчиков. – Все это «великолепие» спрятано за высоким капитальным забором, теперь уже частично разломанным. Читал про очередную акцию властей «Город без заборов» и видел, что сносятся какие-то декоративные вполне приличные изгороди вокруг зданий и зеленых зон с целью придания улицам более эстетичного вида. Полностью поддерживаю инициативу властей и предлагаю в рамках программы «Город без заборов» снести неприглядные заборы в этом месте. А уж то, что обнажится при этом, точно придаст нашему городу более эстетичный вид».

«Дежурный по городу» выехал на указанное место, своими глазами убедился – за забором настоящая свалка мусора, и потому сарказм неравнодушного алматинца разделяет. Кому принадлежат эти земельные участки за высокими ограждениями в центре города, выяснить не удалось: ГАСК и Управление архитектуры хранят молчание.

Напомним, что еще в 2013 году было вынесено постановление правительства о том, что не используемые по целевому назначению участки земли подлежат изъятию. А посему просим ГАСК, Управление архитектуры и градостроительства, а также Управление земельных отношений города и власти района считать этот пост официальным обращением. «Дежурный по городу» просит выяснить, кому принадлежит эта территория и каково ее целевое назначение, если, конечно, это назначение не «свалка мусора». Но самый главный вопрос: кто наведет там порядок?

Скрытые смыслы

Активист Сакен Жусупбеков интересуется: «Почему по проспекту Желтоксан, ниже улицы Жамбыла, сломали забор, огораживающий газон и деревья. В то же время на углу улиц Сатпаева и Байсеитовой заборы не трогают? Почему так избирательно? Тут ломаем, а в другом месте – нет…»

Пост неравнодушного горожанина вызвал бурное обсуждение в Facebook.

Yelena Yerzakovich: «Я вообще не понимаю, зачем стали убирать ограды газонов-тротуаров? Неужели нет разделения понятий «забор» и «декоративная ограда»? Кто определяет, что сносить, а что нет, и кто координирует исполнителей?»

Zhanar Sambetova: «Это старый советский чугун?»

Сакен Жусупбеков: «Кому мешали эти ограждения? Лучше бы удобрениями посыпали газон, чем теперь там будут ходить и затопчут совсем. Проработали бы этот вопрос с КСК, с коммерсантами на первых этажах. Повсеместно город нужно обустраивать, а не просто ломать что-то!»

Талгат Еркебаев: «Видел сюжет, где городские власти ломали заборчики и ограды частных компаний, которые отгородили незаконно часть муниципальной земли. Может, по этой причине сносят ограждения?»

Сакен Жусупбеков: «Этот заборчик установили много лет назад. Никому не мешал. Куда денут это чугунное ограждение? Кое-кому на дачу? Какой во всем этом смысл? Зачем? Кому мешал красивый заборчик, огораживающий палисадник? Лучше бы заставили коммерсантов с первого этажа высаживать цветы».

Yelena Yerzakovich: «Это из разряда «как извратить нормальное предложение». Когда принималось решение о сносе заборов пару лет назад, имелись в виду строительные непрозрачные заборы, которые огораживали пустыри, или заборы, которые действительно препятствовали проходу на общественных землях (залезали на тротуары). Но о том, чтобы рушить ограды газонов, палисадников в десяток сантиметров высотой, никто даже не думал. Это уже извращения, особенно на фоне недавно воздвигнутых каменных заборов вокруг РУВД или припаркованных на тротуарах машин!»

Viktor Kim: «Вопрос очень прост: севернее проспекта Абая территория аппарата акима Алмалинского района, а южная сторона – территория аппарата акима Бостандыкского района. Южная сторона пришла в негодность из-за большого количества ДТП, что также привело в неприглядный вид данное ограждение. И поскольку данные восстановительные работы не финансируются из бюджета, проще было убрать данное ограждение».

«Дежурный по городу» не берется искать смысл и комментировать происходящее, а ожидает разъяснений от городских служб благоустройства.

Дорогу велосипедистам!

Пользоватль Facebook Alexandr Trapezin обратился к «дежурному по городу» со следующей просьбой: «Просим принять меры и обеспечить безопасный проезд для велосипедистов по велодорожке вдоль проспекта Абая (напротив ТЦ «Променад»), а именно – просим установить бордюры или столбики, не позволяющие заезжать автомобилям в специальную зону».

«Дежурный по городу» присоединяется к предложению установить ограждения велодорожки и напоминает, что в этом случае наше вмешательство совсем не обязательно. Рекомендуем тем, кому эта тема небезразлична, обратиться в отдел благоустройства Управления природных ресурсов и природопользования города Алматы, а также в отдел благоустройства районного акимата – эти вопросы в их компетенции.

А по поводу нарушения правил парковки «дежурный по городу» вновь напоминает: любому видящему правонарушение (в данном случае – нарушение правил парковки) необходимо сделать звонок на номер «102», дождаться приезда патрульного экипажа и написать заявление. Правоохранители обязаны составить протокол и оштрафовать нарушителя.

Не всем предложение «дежурного по городу» пришлось по душе.

Тимур Сейфуллин, пользователь Facebook, настроен весьма скептически: «ДВД давно бы могли организовать прием фото неправильно припаркованных автомашин. Такое есть, например, в Москве. А «вызвать патруль и ждать»... К этому моменту нарушитель спокойно уедет, а у вас появятся проблемы за ложный вызов».

Для сведения: в соответствии с ведомственным приказом МВД РК время прибытия сотрудников полиции ПДПП ДВД города Алматы составляет 10 минут с момента получения операторами «102» вызова. При поступлении сообщения на пульт оператора «102» на место происшествия направляются сотрудники ДВД города, которые для полноценного и всестороннего сбора информации и непосредственно обращаются к звонившему абоненту и после этого собирают в полном объеме материал.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА