Вода под контролем

В Алматы открылась первая школьная научно-исследовательская лаборатория воды

Она работает на базе лицея для одаренных детей № 92 им. М. Ганди. Лаборатория, безвозмездно переданная казахстанским международным холдингом AsiaWaters, оснащена полным комплектом специального оборудования. Она будет заниматься изучением физиологического состава воды и ее пригодности для питья и пользы для человеческого организма.

Лаборатория оснащена мебелью и всем необходимым оборудованием, средствами защиты и химическими реактивами на весь учебный год. Учащиеся и профильный преподавательский состав лицея прошли обучение принципам работы специального оборудования, подготовке водных растворов и практике проведения анализа воды.

– Открытие лаборатории водных ресурсов – большое событие для нашей школы, – говорит директор лицея Ерулан Жиенбаев. – Благодаря AsiaWaters планы наших учащихся по исследованию воды для здоровья человека стали реальностью. Они всегда мечтали об открытии новых свойств воды, которые до сих пор не известны науке, и, возможно, в скором времени это свершится в стенах лицея. Школьная лаборатория воды позволяет сделать полное исследование воды по 19 параметрам. К слову, аналогичные исследовательские лаборатории имеют только предприятия по производству питьевой воды и СЭС.

– Мы каждый день пьем воду, но до сих пор не знаем достаточно о ней и ее свойствах. Мы планируем вести постоянное изучение казахстанских питьевых вод и информировать об их составе граждан, – поделился учащийся 10-го класса лицея Мади Кадылбек.

С начала этого года учащиеся лицея уже провели анализ некоторых источников воды в Алматы и Алматинской области и приступили к созданию топографической карты с отметками химико-биологических показателей и минерального состава. В их планах провести научный анализ всей бутилированной воды, представленной в магазинах, на предмет соответствия этикеткам, государственным и международным стандартам.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ