Возможности без границ

В Алматы отсутствуют реабилитационные центры для взрослых инвалидов

В Алматы отсутствуют реабилитационные центры для взрослых инвалидов, а на курсы поддерживающей реабилитации имеют право только дети-инвалиды.

По словам председателя общественной организации «Подранки Шарасыздар» Галии Тобатаевой, это далеко не все проблемы людей с ограниченными возможностями, которые требуют помощи государства и общественности.

– В нашем городе проживает порядка 40 000 инвалидов. И возникает вопрос, где они проходят реабилитационные мероприятия после перенесенных заболеваний. С этой целью с начала этого года в городской поликлинике № 14 начал работать кабинет реабилитации. Он предназначен как для детей, так и для взрослых, перенесших инфаркт, инсульт, эндопротезирование суставов, травмы. Но он не может обслужить всех нуждающихся, кроме того, здесь проводят реабилитацию пациентам только с определенными заболеваниями. Также многим людям с инвалидностью недоступны кабинеты ЛФК по причине необходимости их оплаты.

На наш взгляд, в Алматы необходимо создание реабилитационного центра широкого профиля. Это нужно и с целью интеграции инвалидов в общество. Между тем посещение подобных центров, кроме основной задачи, позволило бы решить проблемы дефицита общения и досуга.

Согласно Конвенции по правам инвалидов, ратифицированной РК, признано, что «инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья, и государства должны принять все меры для обеспечения им доступа к услугам в сфере здравоохранения, в том числе к реабилитации». Ратифицировав этот международный документ, наша страна приняла на себя обязательства, которые необходимо выполнять. В частности, принять все меры для обеспечения доступа к услугам реабилитации здоровья, организовывать и расширять комплексные реабилитационные услуги в сфере здравоохранения. Сегодня наши инвалиды сталкиваются с большими препятствиями в получении медпомощи, что в дальнейшем ухудшает их здоровье и качество жизни. Согласно государственной программе развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016–2019 годы предусмотрено создание сети организаций восстановительного лечения, медреабилитации, в том числе за счет перепрофилизации части работающих стационаров и санаторно-курортных организаций, внедрения высоких реабилитационных технологий. Однако на деле этого пока не происходит.

Вопрос в части отсутствия бесплатных обследований и консультаций медицинских учреждений с республиканским статусом НИИ, базирующихся в Алматы, остался также без внимания, вместе с тем пациенту обязаны предоставить услуги, гарантированные государством.

Научные центры урологии им. Джар­бусынова, хирургии им. Сыз­ганова, НИИ глазных болезней и кардиологии и внутренних болезней не предоставляют на бесплатной основе инвалидам осмотры, консультации специалистов, в том числе с использованием телемедицинских коммуникаций, а также лабораторные и инструментальные исследования в соответствии со стандартами в области здравоохранения. Как правило, пациенты, имея направления на консультацию в республиканские учреждения из поликлиник, эти услуги оплачивают.

Существуют проблемы пациентов с трансплантированными органами в части оплаты ежемесячного обследования – УЗИ трансплантата почки и консультации трансплантологов научного центра Сызганова, ибо центр не входит в реестр поставщиков. Более того, вышеуказанное обследование не входит в гособъем медпомощи. В силу этого данная категория вынуждена оплачивать данную медицинскую услугу из своего мизерного пособия по инвалидности.

Аналогичная ситуация в части получения консультаций и обследований на платной основе наблюдается и в сфере офтальмологии. В таком крупном городе, как Алматы, нет коммунального глазного центра. Вместе с тем инвалиды с проблемами зрения для прохождения медико-социальной экспертизы обязаны иметь на руках результаты обследований. Для их получения специалисты требуют прохождения обследований только в стенах в КазНИИ глазных болезней, где консультации и обследования проводятся исключительно на платной основе. Большая проблема у больных глаукомой. Сегодня их обслуживает глазной центр, базирующийся в ГКП № 6 и оснащенный необходимой аппаратурой.

В тарификаторе процедуры и манипуляции офтальмолога в рамках гарантированного объема медпомощи заявлены в полном объеме, однако на сегодняшний день из перечисленного перечня (более 70 обследований) на бесплатной основе выполняется только их небольшая часть.

– Меняет ли ситуацию выделение пациентов с социально значимыми заболеваниями в отдельную категорию?

– Увы, этого нет. Пациенты с системными заболеваниями, ДЦП, онкологические больные обеспечены только базовыми медикаментами. Не берется во внимание, что наряду с имеющимся основным заболеванием у инвалидов, как правило, присутствует букет сопутствующих. Более того, у многих препаратов есть побочные действия и их прием необходим под прикрытием других медикаментов. В связи с тем, что многие льготные препараты не подходят для индивидуального пациента и порой не востребованы. Почему бы не предусмотреть в этой связи денежные выплаты на оздоровление?

– Для инвалидов чрезвычайно актуален вопрос стоматологических услуг…

– Совершенно верно. Ведь именно зубы страдают в первую очередь из-за приема большого количества медпрепаратов и их побочного воздействия на организм, а также отсутствия в рационе полноценного питания. В ходе проведения благотворительных акций нами была выявлена удручающая статистика? и не в пользу лиц с ограниченными возможностями. Было установлено, что у значительного количества обратившихся инвалидов состояние ротовой полости в запущенном состоянии. Многим требуется протезирование, а это сегодня достаточно дорогая процедура и далеко не всем по карману.

Все эти и другие острые вопросы мы адресовали Минздраву и правительству страны и надеемся получить на них ответы.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ