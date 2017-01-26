Вредно, но модно

Результаты социологического исследования

Общественный фонд «Амансаулык» озвучил результаты социологического исследования по факторам риска среди студентов алматинских вузов.

В опросе, инициированном организацией, приняло участие 617 студентов алматинских вузов, проживающих у себя дома, в общежитии и на съемных квартирах.

Согласно полученным данным, значительная часть студентов постоянно находятся в зоне риска пищевых отравлений и желудочно-кишечных заболеваний из-за регулярного употребления фаст-фуда. Так, 74% опрошенных употребляют фаст-фуд, а 32% из них – один и более раз в день. Основными причинами поедания пищи быстрого приготовления были названы: вкус и мода (58%), экономия времени (24%) и дешевизна (18%).

Похожая картина наблюдается и в потреблении сладких газированных напитков и фруктовых нектаров. Более 70% респондентов сообщили, что употребляют сладкие газированные напитки, энергетики и нектары с высоким содержанием сахара. При этом более 50% делают это регулярно, то есть один и более раз в день.

В употреблении алкогольных напитков признались 32% студентов, а 8% из них – ежедневно. В целом раз в неделю или чаще выпивают алкогольные напитки около 11% всех опрошенных. Чаще всего студенты (40%) пьют негазированные напитки средней крепости (вино, пиво и другие), а 20% – крепкие алкогольные.

В то же время более трети студентов курят, а 55% из них – один или более раз в день. Все они отдают предпочтение сигаретам. Однако помимо сигарет 56% курящих используют и электронные сигареты, 38% – кальян, а 20%, невзирая на действующий запрет на насвай, употребляют и его.

Почти 70% студентов считают, что ведут активный, подвижный образ жизни. Однако занятия спортом у большей части респондентов не являются регулярными. Из всех опрошенных 27% регулярно занимаются спортом. А малоподвижный образ жизни ведут 32% реципиентов.

Более двух третей студентов не обладают объективной информацией о состоянии своего здоровья и не проходят регулярных медицинских осмотров. Из числа опрошенных 40% считают свое здоровье хорошим, поскольку не ощущают никаких недомоганий. А относительно объективная информация есть только у 31% студентов, так как они регулярно проверяют состояние своего здоровья.

– Определение факторов риска среди молодежи – важный шаг в формировании политики здорового образа жизни. Благодаря проведенному исследованию мы увидели, что многих студентов не заботят вопросы физического состояния. И у них могут быть тысячи оправданий – от нехватки времени до желания попробовать как можно больше, – отметила президент ОФ «Амансаулык» Бахыт Туменова. – В целях минимизации факторов риска необходимо рассмотреть возможность внедрения продуктов с пониженным риском для здоровья с последующим полным отказом от вредных привычек. Например, снижение фактора риска табакокурения может быть достигнуто переключением курильщиков на альтернативные источники доставки никотина с пониженным риском. А снижение риска диабета – стимулированием потребления продуктов с меньшим содержанием сахара и так далее. Мы хотим предложить правительству Казахстана рассмотреть возможность разработки и внедрения инструментов регулирования, которые могли бы противодействовать потреблению «вредной» продукции и таким образом переориентировать производителей и потребителей на продукты, способствующие профилактике неинфекционных заболеваний. ОФ «Амансаулык» намерен и далее не только проводить подобные опросы, но и привлекать к освещению факторов риска для здоровья ведущих научных экспертов мира.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ