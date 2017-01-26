Время собирать камни

Во вторник на «Алматы Арена» завершился 11-й розыгрыш Евразийского кубка по кёрлингу имени Нурсултана Назарбаева и чемпионат страны 2017 года.

Соревнования носили тестовый характер в преддверии ХXVIII Всемирной зимней Универсиады. Состязалось 10 команд, а сам турнир начался 17 января и прошел по круговой системе.

На радость местных зрителей, чемпионом Казахстана стала женская сборная Алматы, второе место у команды «Север» (Северо-Казахстанская область), а третье место досталось команде СОИК (Союз организаций инвалидов Казахстана).

Обладателями «Евразийского кубка имени Нурсултана Назарбаева» стала команда «Юниоры». Второе и третье место заняли коллективы «Астана» и «Сеньоры» (ветераны) соответственно.

Технический делегат FISU Жанетт Джонстон высоко оценила как весь турнир, так и инфраструктуру «Алматы Арены», отметив, что казахстанцы учли все требования и никаких нареканий в преддверии Универсиады представитель всемирного спортивного студенческого движения не имеет.

Генеральный секретарь Ассо­циации кёрлинга РК и главный тренер национальной сборной Виктор Ким по окончании турнира выразил удовлетворение завершившимися соревнованиями и подчеркнул, что сборная Казахстана получила хороший опыт перед главным стартом сезона.

Как отметили сами участники, особенное значение для данного вида спорта имеет качество льда, а для Универсиады его заливал Марк Каллан – один из признанных мастеров своего дела, готовивший лед для Олимпиады в Сочи – 2014.

Мадияр Жампеисов