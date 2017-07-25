Все идет по плану

Дежурный по городу

В этом году в городе проходят настолько масштабные работы по благоустройству, что в социальных сетях даже появилась шутка: «Весь Алматы перекопали в поисках клада». И правда, одних только дорог будет отремонтировано аж 146 километров. А это как расстояние от Женевы до Лиона!

Шутки шутками, но как обстоит дело на самом деле? С этим вопросом «дежурный по городу» обратился к городским властям, так как у многих горожан такие масштабы благоустроительных работ вызывают недопонимание.

– Сейчас на улицах города проходят плановые работы по подготовке мегаполиса к осенне-зимнему периоду, – пояснили нам в пресс-службе акимата города. – Недаром в народе принято «готовить сани летом». Для этого до начала нового отопительного сезона мы реконструируем более 32 километров тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 километров теплосетей.

Работы ведутся с применением новых предизолированных труб, срок службы которых составляет 40 лет, тогда как старые трубопроводы были рассчитаны на 25 лет эксплуатации.

Для минимизации ограничения дорожного движения график строительных работ на основных магистралях и перекрестках города ориентирован преимущественно на выходные дни с перекрытием улиц не более чем на 72 часа.

Стоит заметить, что процесс реконструкции предусматривает непрерывность подачи горячей воды по временным схемам теплоснабжения. По окончании работ временные трубопроводы демонтируют.

В этом году также планируется проложить свыше 380 километров линий водопровода и канализации с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах Айгерим, Улжан-1, 2, Карасу, Акбулак, Дархан, «Курылысшы», Ожет, Трудовик, Шанырак-1, 2, Алтын Бесик, Достык и др.

Что касается дорог, то до конца лета будет обустроено 97 тысяч квадратных метров тротуаров, отремонтировано 146 километров дорожного покрытия. Например, появился тротуар по проспекту Аль-Фараби в районе Казахфильма. По улицам Торайгырова и Каблукова предполагается устройство велосипедных дорожек с благоустройством прилегающей территории, а на улицах Шевченко, Кунаева и Утепова производится демонтаж трамвайных рельсов и ремонт, включающий обустройство бордюров, арыков, остановочных карманов и выделенных полос для велосипедных дорожек. Ведутся работы по капитальному ремонту с устройством велодорожек и тротуаров по улице Байтурсынова от улицы Тимирязева до проспекта Абая, улицы Жандосова от улицы Саина до поселка Таусамалы.

В целом в этом году будут обустроены 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, проспект Жибек жолы и площадь «Астана». Для увеличения затененных пространств предусмотрена посадка высокорослых деревьев – берез, дубов, лип и осин. Будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.

В городе также ведутся работы по пробивке улицы Фурманова до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути, улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до микрорайона Жас Канат, проспекта Абая от улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман до границы города.

Продолжается строительство транспортных развязок на пересечениях проспект Сейфуллина – улица Жансугурова и проспект Рыскулова – улица Емцова – Кульджинский тракт, реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT и строительство дорог в микрорайонах Калкаман и Алтын Алаш Наурызбайского района протяженностью 17,3 километра, а также в микрорайонах Алгабас и Акбулак Алатауского района протяженностью 11 километров.

Ведется строительство 14,7 километра арычных сетей, а также реконструкция 42,2 километра арычных сетей на 57 улицах города. Из районных акиматов получены заявки на разработку проектно-сметной документации на строительство новых арычных сетей и ливневой канализации по 488 улицам протяженностью почти 500 километров.

В этом году будут построены 472 новые дворовые площадки в восьми районах города. В рамках городской программы по благоустройству дворовых территорий будут построены детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы.

Пользователи Facebook живо откликнулись на информацию городских властей.

Adilzhan Siddiq: «Впечатляющий объем работы. Люди, давайте быть добрее и терпеливее, ведь для нас все делается».

Асель Карасаева: «Такой масштаб работы! Не знаю, что будет с качеством… Не нужна нам одноразовая работа! Нам – на века!»

Бауыржан Сыдыков: «Пока все нравится. Я за и поддерживаю. Однако есть опасения относительно качества. Спасибо за хороший тротуар по улице Ауэзова от улицы Тимирязева до моего дома».

Игорь Нам: «На улице Утепова работают без выходных. Дорожники в жару и в дождь делают очень тяжелую работу. Респект мужикам! И да: делают реально отдельно выделенную велодорожку, без дураков».

Асель Абдильданова: «Спасибо за арычную систему, если действительно сделаете. На отрезке по улице Богенбай батыра от улицы Абдуллиных до улицы Кармысова и по ней вверх вообще нет арыка, во время каждого дождя – просто караул! Настоящий потоп, невозможно добраться до детского сада № 109!»

Айжан Шаяхметова: «К сожалению, и исторический опыт показывает, что реформы, в том числе по градостроительству, никогда не были одобрены горожанами в момент их проведения, будь то Санкт-Петербург, Москва или Алматы. Но в конечном итоге все забывали про трудности и наслаждались комфортом, задуманным и реализованным для них же. Терпение – одна из главных добродетелей, и об этом нужно помнить всегда».

Шолпан Али: «Молодцы! Правильно все делаете!»

И еще в тему благоустройства.

Арык дело тонкое



Алматинец Alexandr Ivanovich Pokryshkin поинтересовался у «дежурного по городу»:

«Хотелось бы задать, надеюсь, резонный вопрос, только не знаю, кому: факир был пьян или это новый способ укладки арыка – на полметра ниже уровня грунта? И еще: мы дружно напрягали мозги, но так и не поняли, для чего бетонные арыки с внешней стороны красят в черный цвет?»

«Дежурный по городу» готов ответить на мучающие Александра вопросы.

Как известно, арычная система – визитная карточка Алматы. Целостность этой системы была разрушена хаотичной застройкой. Сегодня городские власти активно занимаются восстановлением и строительством арычной системы мегаполиса. Тем более что многие территории, недавно присоединенные к городу, вообще не имели системы отвода ливневых и талых вод. В прошлом году городскими коммунальными службами были очищены порядка 80 процентов арычных сетей и канализации. В этом году на ремонт арычных сетей выделено полмиллиарда тенге.

«Дежурный по городу» выяснил, что прокладка арычных лотков проводится не на глазок, а строго по правилам: составляется вся необходимая техническая документация, производятся расчеты, геодезические изыскания, топосъемка и многое другое. Ведь арычная система дворов, переулков и улиц должна идеально сопрягаться со всей городской арычной системой и ливневой канализацией. Поэтому арыки укладываются не просто так, а с определенным уклоном. Где-то арычные лотки могут идти вровень с грунтом, где-то уходить намного ниже уровня земли. В любом случае земельные откосы после окончания прокладки лотков будут укрепляться и бетонироваться. Все это предусмотрено СНиПами, соблюдение которых строго контролируется техническим надзором. То, что вы видите на фото, – это незавершенная работа.

Кстати, то, о чем многие горожане ломают голову, называется гидроизоляцией арычных бетонных лотков специальной битумной мастикой. Так как бетон имеет пористую структуру, мастика предохраняет внешнюю часть лотков от проникновения влаги и, соответственно, от размерзания (разрушения) в зимний период года. Таким же образом обрабатываются и другие бетонные конструкции, например кольца и трубы, вкапываемые в грунт. Это требование СНиПов.

…Мегаполис строится, растет, одевается в железо, стекло и бетон, и обратная сторона медали – это возникновение подтоплений. Поэтому строительство арычных сетей для отвода ливневых и талых вод в Алматы – одно из важнейших условий комфортного и безопасного проживания горожан. Ранее при застройке города необходимости в ливневой системе не было, вся вода уходила в грунт. Но сегодня, когда изменились и климат, и облик города, вся она стекает во дворы многоквартирных домов, на тротуары и проезжую часть. Свою лепту внесла и бессистемная застройка, и низкая культура некоторых граждан, которые стали запросто использовать арыки как мусоросборники, но когда начинает топить, начинают дружно ругать власти. Вот власти и взялись за кардинальное решение этой проблемы.

Приятно, что алматинцы согласны с «дежурным по городу», о чем и сообщают в Faсebook.

Dina Zaitova: «Наверное, еще предусмотрены бетонные берега? Что сразу панику-то разводить?»

А вот и первые результаты системной работы по восстановлению арычной системы Алматы.

Трофимова Антонина: «Ожил арык по улице Муратбаева. Впервые за последние лет тридцать. Приятно!»

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА