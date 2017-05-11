Выбор всегда есть

Алматы: инструкция по применению

Есть ли реальная альтернатива кооперативам собственников квартир как форме управления и обслуживания жилья в многоквартирных жилых домах?

Начнем с того, что многие горожане до сих пор весьма смутно представляют, что такое КСК. Потому напомним, какое определение дает ему закон:

«…это некоммерческая организация, создаваемая собственниками помещений/квартир для совместного управления общим имуществом объекта кондоминиума». А что происходит во многих кооперативах по факту? В большинстве случаев вся работа сводится к сбору денег по статье «Расходы на содержание жилья» и… Увы, порой за этим «и» ничего не стоит: собрали, поделили, а там хоть трава не расти. Вернее, хоть зарасти травой и кураем весь двор.

Зададим встречный вопрос: а кто их заставляет отчитываться? На собрания ходят единицы квартировладельцев, если они проводятся, конечно. Остальные платят по счетам не задумываясь.

В некоторых КСК расходы на содержание АУП (административно-управленческого аппарата) достигают 80 и даже 90 процентов! Тут начинаются взаимные обвинения: собственники жилья – они же работодатели АУП кооператива сетуют на то, что деньги уходят непонятно куда, председатель же, напротив, обвиняет владельцев жилья в том, что те не хотят повышать сумму РСЖ, а за такие смешные деньги что можно сделать? Да еще среди жильцов, мол, много несознательных, то есть должников. В общем, доля у большинства председателей КСК, по их словам, самая что ни на есть незавидная – зарплата маленькая, а работа тяжелая и нервная. Но что характерно: ни один домоуправ не только в добровольном порядке, но даже после многолетних судебных тяжб не оставил председательское кресло.

В результате за двадцать лет существования КСК вырос столь солидный ком недовольства горожан, что не обращать на это внимания уже нельзя: ветшает жилье – стратегический фонд государства. Пропорционально этому растет социальная напряженность среди населения, владельцы квартир во многих случаях оставлены наедине с коммунальными проблемами. Почему? Да потому что общее собрание только на бумаге является высшим органом в КСК. А реально воздействовать на нерадивого председателя кооператива жильцы не в состоянии. И тогда люди начинают писать во все инстанции.

Напомним, что обычно отвечают чиновники на такие жалобы: «…государственные органы не имеют права вмешиваться в работу общественного объединения, коим является КСК», «…вопрос о качестве обслуживания дома и придомовой территории должен рассматриваться на общем собрании жителей помещений (квартир), так как согласно пункту 1 статьи 47 Закона РК «О жилищных отношениях» высшим органом управления объектом кондоминиума (КСК) является общее собрание собственников помещений (квартир)» и т. д. В самом пиковом случае, если даже Управление жилья и жилищной инспекции города все же возбудит проверку по жалобам квартировладельцев, это ничего не дает – полномочий проверять финансы КСК у жилищников нет.

Замкнутый круг: закон есть, но заставить домоуправов его выполнять – задача не из легких.

Каков же выход?

И здесь возвращаемся к началу, то есть к вопросу: «Есть ли возможность выхода из КСК, где председатель вор и бездельник?».

Отталкиваясь от законных позиций демократического уклада жизни, очевидно, что в сфере управления и обслуживания жилого фонда у жильцов городских многоэтажек должна быть альтернатива. Но до сих пор ее нет. Кроме как прописанной в Законе «О жилищных отношениях». И вот на этом проблемном фоне в нашем городе наконец-то появился обнадеживающий стартап – ТОО УСК «Алматы».

Вот как эта организация позиционирует себя сама, предлагая услуги горожанам:

«Уважаемые жители! ТОО «Управляющая сервисная компания Алматы» предлагает вам услуги по организации централизованных сервисных услуг по текущему содержанию общедомовой собственности, аварийно-техническому обслуживанию инженерных сетей и предупредительному ремонту ваших многоквартирных жилых домов на 2017–2018 год.

Основные преимущества для собственников квартир при заключении договора с нами: обеспечение прозрачности для жителей при оказании нами услуг по управлению вашими домами и процедур расходования денежных средств, накапливаемых вами; на каждый дом компанией будет открыт личный расчетный счет, списание средств с которого будет только после подтверждения подписью старшего по дому на основании подписанного акта выполненных работ за текущий месяц; возможность начать любой необходимый капитальный ремонт, не дожидаясь сбора денежных средств.

Таким образом, жители сами смогут распоряжаться своими средствами и четко контролировать процедуру расходов по своему дому.

Наши контакты: 8(727)379-46-13; 379-49-27; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. С уважением ТОО «УСК Алматы».

Написано хорошо. Но не зря известная мудрость гласит: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». А отсюда вопросы, на которые тем, кто решится на смену формы управления собственным домом, следует поискать ответы. Как согласуется подобная форма управления объектом кондоминиума со всеми без исключения статьями Закона РК «О жилищных отношениях»? Каковы при такой форме управления гарантии для жильцов в получении достоверной информации и регулярной отчетности по расходованию их средств? Смогут ли жильцы отказаться от услуг такой управляющей компании, если она не оправдала их ожиданий?

Приглашаем к обсуждению этой актуальной темы специалистов в области жилищного законодательства, домоуправленцев различных форм управления, общественников, неравнодушных горожан.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА