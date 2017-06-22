Я предлагаю, вы рассмотрите

Дежурный по городу

В № 60–61 «Вечернего Алматы» от 27 мая 2017 года был опубликован проект Правил сохранения и содержания жилищного фонда, предложенный для обсуждения горожанам Управлением жилья и жилищной инспекции города Алматы. По идее разработчиков принятие этих правил должно способствовать усилению ответственности КСК перед жильцами и сокращению жалоб на их работу, а также обеспечению прозрачности деятельности КСК и повышению роли самих собственников квартир в процессе управления общим имуществом.

Алматинцы не остались в стороне от обсуждения столь важного документа. Первым свое мнение, а также конкретные предложения и замечания по предлагаемому проекту высказал активный общественник, член комиссии городского Совета ветеранов Аблимит Джаппаров:

– Считаю, что проект предлагаемых правил сохранения и содержания жилищного фонда дает возможность более глубокого понимания и претворения в жизнь закона РК «О жилищных отношениях». Но было бы полезным учесть нижеизложенные замечания и предложения.

Итак, раздел 2, глава 2, пункт 5 проекта гласит: «Общее собрание проводится по инициативе органа управления объектом кондоминиума, а также по требованию собственников помещений».

Здесь не регламентировано количество собраний в году. В настоящее время почти все КСК общее собрание проводят в лучшем случае один раз в год как итоговое. Это не дает возможности собственникам квартир вовремя обсудить ход выполнения плановых мероприятий и при необходимости внести свои коррективы. А проведение собраний по инициативе собственников помещений довольно проблематично.

Поэтому предлагаю внести поправку: общее собрание должно проводиться не менее двух раз в год, желательно – ежеквартально.

Пункт 24: «Собрание собственников помещений правомочно при наличии двух третей собственников от общего числа помещений (квартир)».

Если будет обеспечена явка двух третей собственников квартир, то пункт 29 (письменный опрос) автоматически отпадает. При выборе руководителя объекта кондоминиума (председателя КСК) метод письменного опроса искажает цель и значение выборов. Часто десяток из сотни собственников помещений, присутствующих на собрании, всему дому навязывают малограмотного кандидата по принципу «свой человек». Опросный лист не активизирует жителей, многие подписывают лист, так сказать, не глядя, не вникая в суть, без широкого обсуждения кандидатуры. Поэтому считаю: при выборе руководителя метод опросного листа не применять.

Глава 3, пункт 60: «Управляющий объектом кондоминиума (председатель КСК) избирается сроком на три года».

По моему мнению, это делает избранного самоуверенным и вселяет чувство незаменимости в течение трех лет.

Предлагаю, чтобы управляющий объектом кондоминиума (председатель КСК) ежегодно на итоговом собрании отчитывался перед собственниками помещений и по результатам его деятельности проводились выборы.

Далее добавить: «Кандидат на должность руководителя объектом кондоминиума (председателя КСК) должен иметь высшее экономическое, техническое или юридическое образование, иметь опыт работы по специальности не менее трех лет».

Глава 4, пункт 5 определяет обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере 0,02-кратного месячного расчетного показателя.

Предлагаю дополнить: «Участникам ВОВ и трудового фронта, достигшим возраста 80 лет и старше, проживающим без трудоспособных членов семьи, уменьшить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт до 0,01-кратного месячного расчетного показателя».

Раздел 3, глава 1, пункт 107 сформулирован: «Содержание и проведение текущего ремонта общего имущества объекта кондоминиума осуществляется сервисными компаниями, утвержденными на общем собрании собственников помещений, путем заключения соответствующих договоров».

Расценки частных сервисных компаний на производство работ по содержанию и текущему ремонту объектов кондоминиума могут стать непосильным бременем для собственников помещений. Предлагаю создать сервисные компании на основе частного и государственного партнерства. Именно такие компании должны быть ориентированы на обслуживание объектов кондоминиума.

Пункты 108, 110. Поскольку сервисная компания выполняет всю текущую работу, включая обязанности бухгалтера, юриста и дворника, в штате органа управления объекта кондоминиума должен быть только управляющий (председатель КСК), а там, где объект кондоминиум состоит из одного дома, достаточно одного хаусмастера как представителя сервисной компании на месте.

К перечню работ, выполняемых сервисными компаниями, следует добавить: 1. Виды работ, выполняемых бесплатно в квартирах, включая устранение аварийной ситуации.

2. На основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии осуществлять проверку правильности начисления за отопление и горячую воду в целом по дому.

Предлагаем нашим читателям продолжить обсуждение проекта Правил сохранения и содержания жилищного фонда. Замечания и предложения просьба направлять в редакцию или оставлять на портале КСК http://kskportal.almaty.kz/.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА