Задание на год: молодеть прямо сейчас

Дотянуть до 100 лет можно. Вопрос в другом: какого качества будет это долголетие?

Современная медицина и геронтология благодаря своим препаратам и технологиям считают долгожительство в сто лет вполне ординарным достижением. Дотянуть до 100 можно. Вопрос в другом: какого качества будет это долголетие? Средняя продолжительность жизни человека нынче велика, чего не скажешь о продолжительности здоровья, когда человек способен активно наслаждаться жизнью, а не просто цепляться за нее.

Растянуть фазу активной жизни не просто можно, а нужно с помощью ресурсов, которые всегда под рукой. Первое – психологический настрой. Более половины признаков одряхления человека не связаны с процессами старения. Это результат наших стереотипов восприятия. Стоит человеку объявить себя стариком, как он начинает сажать себя на голодный паек, снижая ожидания от себя и своей жизни. Такой вот неправильный аутотренинг: мы сами, причем добровольно, позволяем себе стать старыми развалинами.

Как разрушительное действие времени повернуть вспять? Нужно проверить и отладить системы жизнеобеспечения.



Мозг

Старческая забывчивость и рассеянность – миф. Точнее – следствие небрежного отношения к своему умственному аппарату. На самом деле уже после 25-летнего возраста мозг человека начинает деградировать, постепенно теряя в размере и весе. Что сказывается на его способности проводить нервные импульсы и создавать новые нейронные связи. В результате наша оперативная память – способность находить, анализировать и сохранять информацию – все чаще дает сбои.

Перезагрузка. Вернуть потери вполне возможно. Самый простой способ – осваивать новые навыки. Главное, нужно сочетать физическую активность и точные движения руками-ногами. Подойдет любое активное хобби, рисование, освоение рукоделия или ремесла. Японский Минздрав, например, официально заявляет, что занятие игрой кендама (национальная японская игра, где требуется подбрасывать деревянный шарик и ловить его на специальную рукоятку) стимулирует выделение миелина, восстанавливающего и омолаживающего мозг. Британские ученые подтверждают, что у людей, которым исследователи предложили научиться жонглировать, тренировавшихся в течение шести недель, было зафиксировано значительное улучшение структурной целостности мозга. Заниматься активным хобби желательно не меньше чем полчаса в день, пять дней в неделю.

Сердце

С возрастом уменьшается размер не только мозга, но и сердца. Начиная с 40 лет в аорте начинается постепенный процесс замены белка эластина, который способен растягиваться и сжиматься, на менее пластичный белок – коллаген. Параллельно миоциты – клетки мышечной ткани начинают замещаться рубцовой тканью. Потерявшее в размерах и пластичности сердце не справляется с рабочей нагрузкой, что увеличивает риск сбоев сердечной деятельности.

Перезагрузка. Тридцать минут кардиотренировок три раза в неделю способны повернуть время вспять и вернуть сердцу былые объем и активность. Кардионагрузка восстанавливает эластичность сердечной мышцы и артерий и обеспечивает нормализацию пульса в состоянии покоя. Важно помнить – дело тут не в спортивных рекордах, а в стабильном темпе, заставляющем повышать сердечный ритм. Начать можно с получасовой прогулки, затем освоить скандинавскую ходьбу и так далее.

Легкие

Наибольшая работоспособность легких приходится на 25 лет, после 40-летия активность пытается пойти на спад. Поверхность альвеол, отвечающих за обмен кислорода и углекислого газа в крови, постепенно уменьшается. Стоит об этом забыть, и через несколько лет человек обнаруживает, что ему уже не хватает воздуха при подъеме на третий этаж…

Перезагрузка. Вы взволнованны – дышите глубже. Освоение любых дыхательных техник (кардиотренировка, кстати, и в этом случае – подмога) эффективно повернет время вспять и для ваших легких. Вторую молодость также помогут вернуть кумыс или два стакана нежирного молока, или 150 граммов творога в день. Научно подтверждено: эти продукты в ежедневном меню уменьшают возрастные изменения в легких. Все дело в витаминах. D – защищает легкие от повреждений. A – активизирует деление клеток легочных тканей.

Кости

Толщина губчатой костной ткани человеческого скелета с 25 до 50 лет уменьшается на треть. После шестидесяти кости начинают терять минералы, обеспечивающие их крепость. Происходящее с нашим скелетом называется остеопорозом. Печальное явление при условии, что мы знаем об этом и ничего не делаем, чтобы остановить процесс.

Перезагрузка. Остеопороз можно отдалить. Давно доказано: количество кальция и плотность костей напрямую зависит от качества окружающей их мышечной ткани. А значит, молодость нашему костному скелету вернут все те же регулярные физические нагрузки: верховая езда и велосипед, бег и ходьба, теннис и скакалка, аэробика и танцы. Параллельно нужно пересмотреть питание. Кстати, один стакан колы или чашка крепкого кофе способны вымывать из организма суточную норму кальция.

Таблица суточной потребности организма в кальции:

• от 11 – 24 лет – 1200 мг

• от 25 – 40 –1000 мг

• от 40 – 60 – 1200 мг

• после – 1500 мг



Необходимо, чтобы содержание кальция в пище, съедаемой за день, соответствовало этим возрастным показателям.

Если выходит меньшее число, то необходимо добавить в рацион продукты, содержащие кальций, или пищевые добавки к ним. Важно помнить, что не только недостаток кальция опасен для здоровья, но и его излишек, вызывающий образование камней, провоцирующий появление подагры и артрита. Большая часть кальция поступает с молочными продуктами. Примерно 40 процентов взрослых людей не могут пить молоко, так как их организм с возрастом перестает переваривать лактозу. Для них профилактикой остеопороза будут кисломолочные продукты и другие продукты, в которых содержится кальций. Чемпионами по кальцию также являются рыба, а из продуктов растительного происхождения – капуста брокколи, фасоль и чернослив, содержащий уникальные полифенолы, которые обладают свойствами антиоксидантов и помогают бороться с остеопорозом. Закрепить эффект помогут два яблока, добавленные в ежедневное меню.

Измени программу

Человек – своего рода биокомпьютер, и «программа» старения загружается в него еще до рождения.

В своих желаниях дойти до сути борцы со старостью добрались до теломеров. Это концевые участки хромосом, защищающие хромосомы от мутаций во время деления клеток. Таким образом, старостью с точки зрения генетики называется процесс укорачивания теломеров. С возрастом теломеры укорачиваются до критического размера, при котором клетки больше не могут делиться и начинают разрушаться. А митохондрии, которые обеспечивают клетки энергией, начинают терять свою мощность. Несколько групп ученых в мире провели независимые исследования и пришли к одинаковым выводам: у людей, которые регулярно занимаются медитацией или другими практиками концентрации сознания, повышается уровень теломеразы (это фермент, который предохраняет теломеры от разрушения).

Перезагрузка. Для начала достаточно и 10 ежедневных минут работы со своим сознанием. Уединяемся, садимся поудобнее, держим спину прямо, расслабляемся, убираем из головы все беспокоящие мысли, достигаем душевного покоя, дышим размеренно и глубоко, как в молодости.

До встречи в следующем веке!

Ольга Аксютина