Законные отношения

«Призовут ли КСК к законному порядку?»

«Призовут ли КСК к законному порядку?» – так назывался материал, опубликованный в «Вечерке» от 17 января. На него до сих пор поступают отклики, что, естественно, не может нас не радовать. Однако мнения читателей разделились. Вот позиция председателя Добровольного общества по защите прав квартировладельцев – членов КСК Владимира Пермина.

…Для решения большинства проблем КСК нет необходимости вносить изменения в законодательство, – считает автор письма, – можно обойтись подзаконными актами, которые должны издавать и утверждать сами жители. Учитывая, что и в жилищной инспекции, и в общественном совете лежат проекты «Концепции о жилищных отношениях», в которой изложен механизм контроля за деятельностью председателя КСК, предлагаем альтернативные им предложения нашего добровольного общества.

Для начала выведем бухгалтера из зависимости председателя КСК, воспользовавшись старым как мир принципом «Разделяй и властвуй», для чего постановлением правления введем норму в КСК, согласно которому бухгалтер принимается на работу и увольняется только с согласия правления. Как только мы это сделаем, многие проблемы финансового характера исчезнут сами собой, без внесения изменений в закон. Следующий ход – запретить бухгалтеру списывать средства, затрачиваемые на устранение неисправностей по заявкам жителей в графе «текущий ремонт», без подписи жителя. Чтобы председатель не покушался на дополнительные средства в своих личных интересах, надо установить норму, по которой получить их он может только при наличии решения на то правления. А списать эти средства у него получится только при наличии заключения ревизионной комиссии КСК.

Так же решением правления необходимо устанавливать и утверждать график работы председателя КСК, штатное расписание КСК и оклады работников согласно штатному расписанию. При наличии таких внутренних документов КСК в случае их неисполнения наступает дисциплинарная ответственность.

Всем известно, что объем выполненных работ зависит не от бюджета, а от того, как будут расходоваться средства, заложенные в бюджет КСК. Естественно, и контроль над расходованием средств здесь – дело не последнее. Сегодня это всё полностью в ведении председателя КСК. На основании вышеизложенного мы можем сделать неутешительный для себя вывод: от председателя КСК зависит, сколько денег от суммы, заложенной в бюджет, уйдет по целевому назначению. Именно от этого в немалой степени зависит количество жалоб в госорганы от членов КСК.

Если мы будем руководствоваться логикой и здравым смыслом, то придем к следующему выводу: для того чтобы снизить поток жалоб на работу председателей КСК, необходимо перенести акценты с проблемы нежелания жителей активно участвовать в общем собрании КСК на отсутствие условий для контроля за реализацией решения этого самого общего собрания. И особенно в плане целевого расходования средств КСК. Уверен, как только люди почувствуют положительные результаты своего участия в сфере контроля, проблема кворума общего собрания квартировладельцев уйдет сама по себе. Знаю, что у жителей есть желание участвовать в жизни КСК, но только на равных, а не в качестве китайских болванчиков или мальчиков и девочек для битья.

Мой вывод: для решения большинства проблем, зародившихся и успешно развивающихся в сфере ЖКХ, можно обойтись подзаконными актами. Для этого достаточно грамотно разработать их в рамках «Концепции о жилищных отношениях» и утвердить на общем собрании каждого кооператива самими собственниками квартир – членами КСК.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА