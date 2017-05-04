Здоровое начинание

Жителям Жетысуского района разъяснили суть обязательного медицинского страхования

Аппаратом акима Жетысуского района, совместно с рабочей группой по внедрению обязательного социального медицинского страхования в Жетысуском районе Алматы еженедельно проводятся выездные совещания на предприятия района по разъяснению обязательного социального медицинского страхования. На сегодняшний день разъяснение проведено в 17 предприятиях района. В трудовых коллективах АО «Келет», ТОО «Казтрансфарматор», ТОО «Алпроф», ТОО «Карина», ТОО «Темирбетон», ТОО «Асфальтобетон», ТОО «Салафат БС», ТОО «Алматылифт», ТОО «Медаспапоптика», ТОО «Компания Айс- мастер- Айс-крим», ТОО «АДСК», ТОО «Альфа Плюс», ТОО «Стинежер», ТОО «Зета», ГКП «Алматы Тазалык», ТОО «Гермес Трэнд», ТОО «Алыс». Рынки – Байсат, Рахат, Батыр, Алатау.

В одной из встреч приняли участие главный врач городской поликлиники № 14 Наталья Немтина, заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14» Габит Кушенов, заместитель акима Жетысуского района Санжар Тогай

– Для чего нужна система обязательного социального медицинского страхования?

– Система обязательного социального медицинского страхования – государственная система социальной защиты интересов в сфере охраны здоровья, – говорит заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14» Габит Кушенов. – Это форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья в случае наступления болезни, травмы, беременности и родов, инвалидности и старости. ОСМС гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи. По ставкам взносов в Фонд медстрахования в Казахстане создаются самые лояльные условия в сравнении с другими странами. К примеру, взносы работодателей в Германии составляют 7,3%, работников – 8,2%, в Словакии 10% и 4% соответственно, в Литве 3% и 6%. С внедрением ОСМС постепенно будет увеличена в 1,8 раз численность врачей общей практики, что позволит снизить нагрузку на одного врача до 1500 человек (для сравнения сейчас 2140 человек на одного врача общей практики) и, соответственно, избавиться от очередей, повысить качество приема и лечения больного. Предполагается расширить амбулаторное лекарственное обеспечение, расходы по данному направлению в расчете на душу населения могут возрасти. Также будет увеличена группа категорий лиц, нуждающихся в медикаментах, список препаратов будет пополнен лекарственными средствами по часто встречающимся заболеваниям. Кроме того, предполагается вместе с пополнением сборов в Фонд медстрахования постепенное расширение объема медуслуг, что повлечет за собой сокращение очередей, в том числе через вовлечение новых поставщиков медуслуг.

– Каким образом будет работать система обязательного медстрахования?

– Гражданин автоматически становится застрахованным, если за него вносятся взносы. Таким образом, за минимальную сумму страховых взносов он получает доступ ко всему пакету медицинским услуг, дорогостоящим в том числе. Фонд в свою очередь заключает договоры с поставщиками медуслуг, которые соответствуют определенным требованиям и строго контролирует качество медицинской помощи. Все перечисляемые участниками ОСМС будут аккумулироваться в Фонде социального медицинского страхования. И он будет производить оплату поставщикам медуслуг на условиях заключенного договора. Участники системы медстрахования получают равный доступ к услугам, независимо от индивидуальных доходов и объема накоплений в фонде. Государство гарантирует различные виды бесплатной медицинской помощи. Первичная медико-санитарная помощь застрахованным в системе ОСМС гражданам оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и дневного стационара, включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний, наблюдение за течением беременности, медицинские манипуляции и так далее. Специализированная и высокотехнологичная медпомощь включает профилактику, диагностику, лечение заболеваний, требующих использование специальных методов и сложных медицинских технологий. Скорая медпомощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинских организаций, в амбулаторных или стационарных условиях в случаях (несчастные случаи, травмы, отравления, внезапные острые заболевания), требующих срочного врачебного вмешательства. Застрахованные граждане будут получать плановую медпомощь в стационарных условиях при заболеваниях и состояниях, не угрожающих жизни пациента. Также предусмотрен сестринский уход для лиц, неспособных к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе или присмотре вследствие перенесенной болезни. Паллиативную помощь смогут получать пациенты с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями на возможном комфортном для человека уровне.

Лекарственное обеспечение на амбулаторно-поликлиническом уровне будет осуществляться бесплатно на основе выписанных рецептов врача, в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных препаратов. Перечень включает лекарственное обеспечение по 47 заболеваниям.

Если человек не является участником ОСМС, он может получать гарантированный государством объем медпомощи, который включает скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением до 2020 года. Все остальные виды медицинских услуг будут оказываться на платной основе.

– С какого времени начнутся отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и каковы их размеры?

– Согласно проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы» в части медицинского страхования предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

– отчисления работодателей: 1% – с июля 2017 года; 1,5% – с 2018 года, 2% – с 2020 года, 3% с 2022 года;

– взносы работников: 1% – с 2019 года, 2% – с 2020 года;

– взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам ,– от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;

– ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно самозанятые) – 5% от 1 МЗП с июля 2017 года;

Государство будет отчислять за социально незащищенные слои населения 3,75% – с января 2018 года, 4% – с 2019 года, 4,5% – с 2022 года, 5% – с 2025 года.

– Каким образом можно осуществлять перечисления в фонд ОСМС?

– Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в фонд откладываются с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года. Сроки отчисления взносов с наемных работников остаются прежними – с 2019 года.

В соответствии с действующим Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» уплата отчислений и взносов в Фонд социального медицинского страхования будет осуществляться через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая является единым оператором по финансовым потокам бюджетных и иных средств в сфере социального обеспечения на счет Фонда социального медицинского страхования в Национальном Банке Республики Казахстан.

При этом в соответствии с законом исчисление (удержание) и перечисление отчислений и взносов осуществляются ежемесячно. Работодатели обязаны вести первичный учет перечисленных взносов по каждому работнику и ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять работникам сведения об исчислениях и перечисленных отчислениях. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений/взносов, не должен превышать 15-кратный размер минимальной заработной платы.

Все взносы должны быть перечислены не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем выплаты доходов. Исчисление и уплата взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов будут осуществляться ими самостоятельно путем прямого зачисления средств через государственную корпорацию на счет фонда. Если у человека нет возможности самостоятельно найти работу, то необходимо обратиться в органы занятости, где ему предложат варианты трудоустройства либо зарегистрируют в качестве безработного. В этом случае за такого гражданина будет платить государство.

Права физических лиц на получение медицинской помощи в системе ОСМС и выбор организации здравоохранения, определение объема медицинской помощи, получаемого в системе ОСМС, также будут введены в действие с 1 января 2018 года.

За этот период будет создан фонд, его филиалы, расходы на здравоохранение будут консолидированы на республиканском уровне, и фонд выступит единым стратегическим закупщиком медицинских и фармацевтических услуг.

– В каких лечебных учреждениях могут лечиться и обследоваться застрахованные казахстанцы? И каким образом будет контролироваться качество медуслуг?

– Принцип социальной справедливости в условиях ОСМС обеспечивает равный доступ для всех застрахованных граждан к качественной медицинской помощи независимо от размера доходов и отчислений. Каждый человек может сам выбрать медорганизацию – частную или государственную, где он будет обследоваться и лечиться. Больницы и поликлиники начнут «бороться» за пациентов, повышая качество медуслуг и квалификацию врачей. Финансирование здравоохранения увеличится за счет страховых взносов и позволит обеспечить растущую потребность в медпомощи. Фонд медстрахования будет по высоким стандартам вести строгий отбор поставщиков медуслуг. Он также на ежедневной основе контролирует качество и проводит и мониторинг оказываемых медуслуг. Также фонд будет публиковать в газетах и порталах рейтинги лучших поставщиков медуслуг. Со своей стороны государство гарантирует сохранность активов фонда.

Застрахованный гражданин сможет через личный кабинет системы электронного здравоохранения считывать всю информацию об оказанных медуслугах, состоянии здоровья, уплаченных взносах и так далее.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Если вы входите в одну из этих категорий, вы автоматически становитесь участником медстрахования:

1) дети;

2) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

3) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

4) инвалиды;

5) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

6) лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;

7) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;

8) лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

9) неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;

10) пенсионеры;

11) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

12) лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.