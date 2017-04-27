Зелёная компенсация

За снос деревьев без получения надлежащего разрешения предусмотрен не только штраф

Согласно Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы за снос деревьев без получения надлежащего разрешения предусмотрен не только штраф.

Каждого, кто спилил дерево, ждет суровая обязанность – компенсационная посадка в десятикратном размере.

Почему такое решение приняли городские власти? Да потому что из десяти приживутся не более шести саженцев. И поскольку, как правило, цена взрослого дерева, спиленного по какой-либо причине, выше молодого – такая процентовка станет компенсацией за снос.

На практике это выглядит примерно так:

«В рамках проведения общегородского субботника в Ауэзовском районе на улице Жубанова проведены работы по благоустройству и озеленению – высажено 50 молодых елей…», – сообщила наша газета в прошлом номере. Причем это компенсационные посадки, уточняет руководитель отдела экологической защиты района Галия Тулегенова. И поясняет: дело в том, что месяц назад работники ТОО «Aspro» на своей территории вырубили без разрешения специалистов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования деревья – пять туй. Нарушителям пришлось выплатить не только предусмотренный в этом случае законом штраф, но и произвести компенсационную посадку деревьев в десятикратном размере. ТОО «Aspro» полностью восстановило вырубленный зеленый фонд и в течение двух лет будет обязано выхаживать эти саженцы. К тому же в сквере микрорайона Аксай-4 ауэзовцы высадили еще и 50 катальп. Активное участие в посадке деревьев приняли жители микрорайона, ветераны, районные экологи и работники отдела благоустройства.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА



