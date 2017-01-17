«Дежурный по городу» помогает горожанам

Железные гаражи во дворах многоэтажных домов, занявшие жизненное пространство, шумные увеселительные заведения, отсутствие уличного освещения и другие проблемы, с которыми «Дежурный по городу» помогает справиться горожанам.

Проблемы из прошлого

– На улице Мирзояна от улицы Толе би до улицы Казыбек би прямо на проезжей части стоят три железных гаража, – обратился к «дежурному по городу» алматинец Марат. – Жители соседних домов и многочисленные студенты соседнего Университета иностранных языков и деловой карьеры из-за этого вынуждены ходить к улице Толе би не по тротуару, а прямо по проезжей части, создавая аварийную обстановку и чуть не попадая под колеса проезжающих машин. Когда уберут эти ржавые гаражи и благоустроят улицу Мирзояна на этом отрезке?

«Дежурный по городу» обратился с этим вопросом к чиновникам Алмалинского райакимата.

Ответ:

– Разрешения на установление металлических гаражей в свое время были предоставлены на основании решения исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов 1983 года. Такое разрешение предоставлялось участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы, имеющим подтверждающее заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ). В решении исполкома Городского Совета был указан орган, ответственный за снос гаража при прекращении права пользования ими вышеупомянутой категорией граждан – домоуправление данного жилого массива. Поскольку в связи приватизацией государственного жилого фонда полномочия домоуправлений перешли к кооперативам собственников квартир, то КСК по месту расположения металлических гаражей имеют право быть инициаторами в проведении процедур по сносу вышеупомянутых гаражей. Специализированная территориальная земельная инспекция ведет контроль за соблюдением назначения земельных участков по городу Алматы. Факт утраты лицом права пользоваться земельным участком, где установлен металлический гараж, означает изменение назначения данного участка. Именуемый государственный орган вправе отметить данный факт изменения назначения земельного участка и инициировать процедуру по освобождению земельных участков от имуществ лиц, потерявших право им пользоваться. В настоящее время в аппарате акима Алмалинского района ведется работа по выявлению собственников гаражей. Сносу подвергаются бесхозные гаражи.

– Возле футбольного спорткомплекса стоят металлические гаражи в количестве восьми штук, – обеспокоен житель микрорайона «Аксай-1» Геннадий. – Они занимают детскую площадку. По их крышам бегают дети, летом оттуда уже падал мальчик. Это наследие социализма надо давно ликвидировать. Прошу снести эти гаражи и расширить детскую площадку, площадью пять на пять метров.

Ответ:

– Для рассмотрения вопросов нарушения земельного законодательства Республики Казахстан необходимо обратиться с письменным заявлением в Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы по адресу: город Алматы, улица Толе би, 155 (угол улицы Байзакова) 3-й этаж, – такой ответ дали «дежурному по городу» в этом учреждении. Так что – дерзайте. Как говорится на Дежурного надейся, но и сам заявления пиши.

Светлые планы

– Уже второй год не освещается улица Павлика Морозова угол улицы 3-е Марта и прилегающие улицы, – возмущаются алматинки Варвара и Альбина. – На улицах Каримбаева и Бригадная в районе «Татарки» уже год не работает наружное освещение. Примите меры!

– Я проживаю в микрорайоне «Нурлытау», улица Кунжарык, – жалуется Юлия. – С автобусной остановки (предпоследняя остановка маршрута № 15, поворот на улицу Парасат) до дома идти один километр, а на дороге нет фонарей. Освещение только от частных домов. Вечером страшно ходить. Прошу установить фонари.

«Дежурный по городу» обратился с этими проблемами в АО «Алатау ЖарықКомпаниясы».

– По указанным адресам производилась реконструкция линий наружного освещения, – ответили специалисты АО «АЖК». – Установка демонтированных светильников на новые опоры не предусмотрена проектной документацией АО «АЖК». Для восстановления освещения на этих улицах требуется разработка проектно-сметной документации (ПСД) на установку новых линий наружного освещения. Указанные адреса внесены в реестр для разработки ПСД по восстановлению линий наружного освещения в 2017 году. Разработка ПСД на строительство линий наружного освещения будет осуществляться по мере выделения финансовых средств.

Кому не весело?

«Уважаемый дежурный по городу! – пишет нам Александра. – К кому можно обратиться с жалобой на увеселительное заведение «Вивальди» на улице Айманова, 208А? С четверга по воскресенье гостями этого заведения нарушается закон о тишине. На просьбы жителей утихомириться никто не реагирует. Пьяные крикливые люди, драки, маты, музыка в три часа ночи из припаркованных машин! Спать невозможно! Полицию вызывать нет смысла, потому что едут они 30-40 минут, и к их приезду «весельчаки» заходят обратно в заведение либо разъезжаются.

Ну что за веселый у нас народ – всю ночь готовы песни петь. И это неудивительно, живем то в общем и целом неплохо. Плохо то. что кто то рахзрешает ставить увеселительные заведения близ жилых домов, а то и прямо в них. Что ж, будем бороться. По указанным в обращении фактам УВД Бостандыкского района проведена проверка. Установлено, что по данному адресу предпринимательскую деятельность осуществляет ИП «Омирбек», директором которого является гражданин Е.Носибулин. В ходе проверки и обследования помещения указанного комплекса источников шума, препятствующих нормальному отдыху граждан в ночное время, не выявлено, так как источником шума являлись клиенты караоке-бара, покинувшие заведение. Тем не менее, по результатам проверки с руководством комплекса проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушения тишины в ночное время суток, рекомендовано усилить охрану на прилегающей территории. Кроме того, в целях профилактики правонарушений участковыми инспекторами полиции данный участок взят на контроль, систематически будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, нарушающих покой граждан. Также данный адрес будет учтен при составлении маршрутов патрулирования. Для принятия более эффективных мер административного воздействия необходимо сообщать о каждом факте правонарушения в дежурную часть УВД Бостандыкского района по телефону 254-47-02 или на пульт «102».

«… Под нашей квартирой находится ресторан «Вечное небо» – жалуется Наталья. После шести вечера в жилом помещении невыносимо находиться: шум и музыка не прекращаются до поздней ночи. Неоднократные обращения к руководству ресторана, в полицию не принесли никаких результатов. На мольбы о приглушении музыки никак не реагируют. Эта борьба ведется уже три года, но результатов никаких. Наш адрес: улица Бузурбаева, 24, квартира № 14.

И по этому адресу выехали полицейские. В официальном ответе они пишут: На момент проверки фактов допущения нарушений общественного порядка, в том числе тишины в ночное время, со стороны администрации и посетителей вышеуказанного заведения, не выявлено. Вместе с тем, по результатам проверки с руководством и персоналом ресторана проведена разъяснительная работа о недопущении нарушения тишины в ночное время. Для принятия более эффективных мер воздействия необходимо сообщать о каждом факте нарушения тишины в дежурную часть УВД Медеуского района по телефону 254 48 02 или на пульт «102».

В меню дыма нет

«В нашем государстве уже давно принят закон о запрете курения в общественных местах, – Пишет нам Айжан. – Но некоторые заведения грубо нарушают этот закон. В «Глен пабе», расположенном по адресу улица Шевченко, 44, практически за каждым столом гости курят. Здесь нет отдельного зала для некурящих людей. На претензию к персоналу, мне ответили, что гости здесь курят под свою ответственность! Дым коромыслом! Топор можно вешать! Прошу разобраться с администрацией этого заведения и наказать виновных! А также оштрафовать всех посетителей, которые курят, грубо нарушая и игнорируя законы нашего государства! Ресторан тоже нужно оштрафовать!

И вновь на момент проверки УВД Медеуского района фактов нарушения законодательства о запрете курения со стороны администрации и посетителей кафе не выявлено. Тем не менее, с руководством и сотрудниками внутренней безопасности указанного заведения проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушения общественного порядка и правил общежития. Для принятия более эффективных мер воздействия, необходимо сообщать о каждом факте правонарушения на пульт «102» или в территориальные органы внутренних дел.

Прошу установить препятствие «лежачий полицейский»

Об этом просит Лязат. И сделать его надо бы возле средней школы № 52 (улица Токмакская, между улицами Валиханова и Пушкина). Недавно здесь установили знак «пешеход», но водителей это не останавливает – гоняют!

Административная полиция не возражает по вопросу установки наземных конструкций «ограничителей скорости ударного воздействия» по улице Токмакская при условии выполнения требований стандарта «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах». Для практического решения вопроса необходимо обратится в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. В случае положительного решения вопроса будут приняты меры для обеспечения безопасности дорожного движения с установкой предупреждающих дорожных знаков.

А горожанке по имени Татьяна стало жаль стоящих под снегом и доэждем велосипедов. Она понимает, что велосипед рассчитан на летнюю эксплуатацию – жаль механизм.

И она ошибается. Это уже не те совковые велики, которые боялись морозов. Системы общественного велопроката предназначены для использования велосипедов круглосуточно, несмотря на погодные условия и время года, так как по техническим характеристикам все электронное оборудование автоматизированного велопроката системы Almatybike работает в диапазоне от -25°C до +60°. Велосипеды предназначены для наружного использования 24 часа в сутки, 365 дней в году. Антикоррозийная защита обеспечивается порошковой краской, покрытой прозрачным лаком, который дает очень высокую устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Учитывая указанные характеристики системы велопроката, в настоящее время не планируется завершение велосезона в городе, если принимать во внимание, что зима в Алматы длится недолго по сравнению с северными регионами. Вместе с тем, идет оснащение всех велосипедов зимней резиной. По мере выпадения снега технической службой проекта производится очистка велостанций.

Василий Шупейкин

Ирина Васильева