Маршрут выходного дня

Декабрьские выходные готовят алматинцам массу интересного

Декабрьские выходные готовят алматинцам массу интересных, активных и познавательных мероприятий. Гид от «Вечерки» позволит вам создать свою карту на отдых.

Пальчики оближешь

В преддверии новогодних праздников весьма актуально узнать о лучших продуктах и получить возможность приобрести их по выгодным ценам. В субботу состоится фестиваль еды и напитков Let’s Eat.Сhristmas!

На территории торгово-развлекательного центра Grand Park развернется ярмарка вкусняшек, главным девизом которой станет правило: вкусно и полезно. Гости смогут не только оценить мастерство кулинаров и купить понравившиеся товары, но и научиться многим полезностям. Например, рукодельники города расскажут желающим о лепке миниатюрных моделей еды из полимерной глины. Мальчишки и девчонки и даже их родители смогут освоить интересную технику рисования – граттаж. Она известна и под другим названием – воскография. Участники процарапывают рисунок пером на залитом тушью картоне. Такой мастер-класс воспитывает усидчивость и внимание к деталям. Для детей постарше проведут мастер-класс по плетению «ловца снов» – талисмана, его спящего от злых духов и кошмаров. По преданию, плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в центре. Талисман в виде паутины из толстых ниток, натянутых на круг из ивовой ветви. Это занятие поможет вашему ребенку развить концентрацию внимания и фантазию. Все мастер-классы будут бесплатными.

Дата и время: 9 декабря с 11.00.

Место: ТРК Grand Park (ул. Кабдолова, 1).

Вход свободный.

В мире книг

Если лучший подарок на праздник – это книга, то чтение хорошей книги – это тоже праздник. Так считают организаторы праздника чтения Lire en fête – 2017, который состоится во Французском альянсе Алматы. Цель данного мероприятия – привить любовь к чтению у подрастающего поколения, поддерживать продвижение и развитие чтения, ознакомить читателей и гостей с шедеврами богатейшей французской литературы всех времен. Праздник будет проходить в формате дня открытых дверей. Все желающие могут принять участие в работе разных бесплатных тематических кружков. Также состоятся интеллектуальные викторины, книгообмен, киноклуб короткометражных фильмов, для детей откроется «мир сказок».

Дата и время: 9 декабря, с 14.00 до 16.30.

Место: Французский альянс Алматы (пр. Абая, 52г).

Вход свободный.

Навстречу новым горизонтам

Как писала Агата Кристи: «путешествие – это счастье в чистом виде». И с этим невозможно не согласиться. О том, как путешествовать легко, интересно и безопасно, расскажут мастера покорения новых горизонтов на форуме путешественников Казахстана Almaty Travel Fest 2017.

Формат встречи – диалоговая площадка для тех, кто любит открывать для себя новые страны и хочет поделиться полезной информацией с другими. Так, Ильяс Галимбеков расскажет об экспедиции на Южный полюс, а Виталлий Шуптар о путешествии по Непалу, о том, как достигнуть невозможного, поделится альпинист Максут Жумаев, а Александр Петров поделится впечатлениями о самых красивых уголках Казахстана.

Разнообразие тем и участников делает форум интересным любому слушателю.

Дата и время: 9 декабря, начало в 9.30.

Место: театр «ARTиШОК» (ул. Кунаева, 49).

Вход свободный.

Жизнь – игра

Как играючи преодолеть жизненные сложности, научиться верить в свои силы, построить бизнес-план и даже улучшить свое здоровье? Об этом расскажут на пятом международном фестивале трансформационных игр в Алматы «ИграFest».

В течение двух дней участникам будет предложено более 15 трансформационных, психологических, развивающих, обучающих и бизнес-игр. У вас будет возможность попробовать разные тренинги, познакомиться с авторами игр, психологами, получить полезные советы и знания для самореализации.

– Трансформационная игра — зеркало вашей жизни. В этой игре все, как в жизни.

В этом-то и есть особенность — такие игры показывают вам именно вашу уникальность. Игра дает возможность честно увидеть свои привычные маршруты с высоты птичьего полета. Понять, какие привычки мешают вам или помогают в жизни, принять решение и тут же в игре его опробовать. Большим плюсом я считаю возможность увидеть свои стратегии, потому что как бы вы ни хотели, вы будете использовать в игре только те стратегии, которые используете в жизни, – делится организатор.

Словом, если хотите посмотреть на себя по-другому, найти ответы на волнующие вопросы, связанные со здоровьем, взаимоотношениями, финансами, творческой реализацией, играйте!

Дата и время: 9–10 декабря, начало в 11.00.

Место: отель Parasat (пер. Заводской, 10).

Стоимость билета на два дня: 15 000 тенге.

На старт!

В это воскресенье любители активного образа жизни приглашаются принять участие во втором Зимнем велопробеге и флешмобе. В это воскресенье он пройдет по центральным улицам Турксибского района.

– Главная цель мероприятия – показать остальным участникам дорожного движения, что велосипед является транспортным средством, а велосипедист – полноправным участником дорожного движения. Мероприятие направлено на развитие велоинфраструктуры в Алматы, и особенно нижней части города, – отмечают организаторы.

Велозаезд пройдет в прогулочном темпе. Общая протяженность маршрута составит 12 километров.

Старт будет дан в роще имени Баума, далее колонна проедет по проспекту Сейфуллина, улицам Шолохова, Ержанова, Осипенко, вдоль железнодорожного вокзала Алматы I, по улице Зорге до проспекта Суюнбая с финишем в роще Баума.

Организаторы предупреждают, что дороги по маршруту движения перекрываться не будут. Велосипедисты должны двигаться согласно ПДД РК, не создавая помех участникам дорожного движения. Наличие шлема обязательно.

Дата и время: 10 декабря, сбор в 9.30.

Место: роща имени Баума (центральный вход, около БАКа).

Участие бесплатное.

Музыка Страны восходящего солнца

Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов в эту субботу празднует свое 15-летие и приглашает всех горожан на праздник музыки и традиций Страны восходящего солнца. В этот день все гости смогут услышать необычное выступление группы барабанщиков «Ооэдодайко». Вниманию гостей будет предоставлена завораживающая игра на традиционных японских барабанах «тайко». Отбивая сложнейший ритм, музыканты вкладывают свои души в эти необычные инструменты, создавая целый диапазон различных звуков и настроений, от мягкого постукивания капель дождя до громоподобных раскатов. Название группы с японского языка переводится как “барабаны Великого Эдо” (ныне города Токио). Группа «Ооэдодайко» была создана в апреле 2004 года японскими волонтерами. За несколько лет своего существования группа участвовала во многих фестивалях и различных мероприятиях. На данный момент группа «Ооэдодайко» является единственным подобным коллективом в Центральной Азии. Барабаны тайко, которые вы сможете услышать в этот день, играют важную роль в японских традициях, религиозных обрядах, на различных фестивалях и праздниках. В давние времена в каждой деревне был сигнальный барабан, с помощью которого сообщалось о надвигающейся опасности или же о начале общих работ. Имитируя барабаном рокот грома, крестьяне призывали дождь в засушливые сезоны.

Особенно интересно будет послушать эти музыкальные инструменты в сочетании с домброй.

Дата и время: 9 декабря,

начало в 14.00.

Место: университет «Нархоз»

(ул. Жандосова, 55).

Вход свободный.

День мастерства

В Доме терапии искусствами «Ярт» продет тематическая встреча «Искусство стран и народов мира. Германия». Прикладное искусство и ремесленное мастерство являются неотъемлемой частью культуры любой страны. Некоторые из народных промыслов, традиционно семейные, передающиеся от поколения к поколению на протяжении веков, другие стали визитной карточкой целых регионов. На данной встрече участники познакомятся с некоторыми видами ремесла народов Германии.

– Мы научимся плести рождественские венки, создадим подсвечники, освоим азы лучевого ткачества, смастерим елочные игрушки и немного повяжем. В некоторых мастер-классах могут принять участие и дети, – говорят организаторы.

Дата и время: 10 декабря,

начало в 11.00.

Место: Arts Therapy Studio

(ул. Кыз Жибек, 44).

Запись обязательна.

Телефон 8-777-355-53-06.

Бал-маскарад

Начать погружаться в атмосферу новогоднего волшебства горожанам предлагают уже в эти выходные. В комплексе Le Dome пары закружатся в первом зимнем вальсе. В воскресенье здесь состоится новогодний бал-маскарад La Danza Masquerade 2017. Неповторимая атмосфера светского праздника, интересные собеседники, очаровательные дамы и галантные кавалеры... Главное условие бала – наличие маски. Это придаст вечеру особую романтику загадочности. Звездные тренеры и их талантливые воспитанники готовят для гостей яркое танцевальное шоу. О том, какие сюрпризы еще ждут гостей бала, организаторы не говорят, но они убеждены, что такие изысканные выходные придутся по вкусу даже самому взыскательному гостю.

Дата и время: 10 декабря, начало в 18.00.

Место: ресторан Le Dome (пр. Достык, 132б).

Регистрация по телефону 8-777-018-50-28.

Живая библиотека

В субботу в Алматы открывается Живая библиотека. Принцип ее работы такой же, как и у обычной: отличие лишь в том, что книги – это живые люди, а чтение – это разговор. Темой обсуждения станут права человека. Юрист и правозащитник расскажет горожанам, как защитить свои права и что нужно знать каждому, а также о том, как вести себя при встрече с полицией.

Руководитель HR-службы крупной компании научит, как отстоять свои интересы, опираясь на трудовое законодательство. Известный журналист расскажет о свободе слова в Казахстане.

Дата и время: 9 декабря, начало в 16.00.

Место: SIGS Space (ул. Гоголя, 40).

Вход свободный.

Акварельное воображение

В Государственном музее искусств имени А. Кастеева открылась выставка А la prima Руслана Абдрафикова. В экспозиции представлено свыше 40 акварельных работ автора. Это пейзажи и натюрморты, которые завораживают особой легкостью и воздушностью, поражают зрителя своей фотографической точностью исполнения, что говорит в первую очередь о высоком мастерстве художника. Руслан Абдрафиков трепетно передает особую красоту природы в ее различных проявлениях, будь то сумерки или ясное зимнее утро. Художник тщательно и с особой трогательностью описывает каждое деревце в сквере или на улочках родного города, птиц, приютившихся на деревянной изгороди и о чем-то щебечущих между собой, тонкие стволы деревьев, отражающихся в воде в дождливую погоду.

Особый интерес в экспозиции вызывают работы, выполненные в технике А lа prima, когда картина выполняется за один сеанс для передачи мгновенного ощущения. В них можно прочувствовать ускользающие мгновения и эмоциональное состояние самого художника.

Место: Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1, 1-й этаж).

Телефон для справок 394-57-07.

Если вы являетесь организатором мероприятия, расскажите о нем корреспондентам «Вечерки». Ждем ваши анонсы на e-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ." style="color: #0000ff;">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА