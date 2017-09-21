Маршрут выходного дня

В предстоящие выходные горожан ждет огромный выбор культурных и спортивных событий. Мы подготовили гид от «Вечерки», как провести время уик-энда с пользой, но при этом незабываемо и интересно.

Мне бы в небо

В эту субботу впервые в Казахстане пройдет фестиваль воздушных шаров «Небо тысячи красок». Ввысь поднимутся яркие воздушные шары, даря алматинцам феерическое зрелище, которого еще не было в нашем городе. Территория фестиваля будет представлена несколькими зонами: аэровоздущная, творческая, зона сценической активности и зона специальных активностей.

Основная площадка фестиваля – это, конечно, аэровоздущная зона, где разместятся пятнадцать аэростататов, управляемые пилотами-воздухоплавателями из Казахстана и России. Каждый такой «воздушный корабль» рассчитан на подъем трех-четырех человек. Желающие смогут не только полюбоваться захватывающим видом снизу, но и подняться к облакам. Здесь же пройдут демонстрационные запуски фигурных аэростатов и мастер-классы от воздухоплавателей. А вечером состоится красочное шоу тепловых аэростатов. Сюрпризом должна стать воздушная свадьба влюбленных.

В зонах активности гостей ждет шоу-программа с выступлением артистов эстрады, тематические флешмобы и конкурсы.

В творческой зоне пройдет hand-made ярмарка, мастер классы от местных мастеров, выставка гончарных, декоративных и ремесленных изделий.

Завершит фестиваль выступление российской певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой. К слову, это ее первый сольный концерт в Алматы.

– Фестиваль воздушных шаров прежде всего семейный праздник. Подняться в воздух на воздушном шаре это мечта не только детей, но и взрослых. Поэтому дети и родители смогут воплотить свою мечту в реальность на фестивале. Мы пригласили самых лучших казахстанских и российских пилотов-воздухоплавателей, которые обеспечат полную безопасность катания на аэростатах, – говорит организатор Наталья Расторопнова.

Дата и время: 23 сентября, начало в 10.00.

Место: «Алматы Арена» (мкр. Алгабас-1, 7).

Вход свободный, стоимость полета на воздушном шаре 2000 тенге.

Кино восходящего солнца

В Алматы стартует Неделя японского кино. В программе фестиваля – бесплатный показ лучших фильмов японского кинематографа. Демонстрируемые киноленты удостоенные многочисленных призов международных кинофестивалей, снятые такими знаменитыми режиссерами, как Такеши Китано, Едзиро Такита, Киеси Куросава. Организаторы Недели японского кино надеются, что эти картины будут интересны алматинскому зрителю не только своими художественными достоинствами, но и проникновенным реализмом, возможностью сопереживать героям рассказанных историй, узнавать похожие характеры и открывать заново непреходящие человеческие ценности.

Все фильмы демонстрируются с закадровым переводом.

Программа фестиваля:

22 сентября, 19.00 – открытие Недели японского кино. Показ фильма «Ушедшие»;

23 сентября, 19.00 – фильм «Кикуджиро»;

24 сентября, 19.00 – фильм «Затойчи».

Место: кинотеатр «Цезарь»

(ул. Фурманова, 50).

Вход свободный.

Бегом на вершину

В это воскресенье состоится XXIХ традиционный массовый забег по лестнице Медеу.

В соревнованиях, которые будут проходить в рамках «Рухани жаңғыру», а также масштабной городской программы «Спорттық Алматы», могут принять участие все желающие начиная с 7 лет, а также семейные команды, имеющие медицинский допуск. Самые младшие и старшие спортсмены могут участвовать в забегах на 100 ступеней. Программой также предусмотрены состязания в шести дистанциях — 100, 200, 300, 400, 500 и 841 ступенька.

Регистрация участников стартует на Медеу с 08.00. Первые старты будут даны в 10.15.

Победители и призеры определятся по лучшему результату отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Они будут награждены медалями и дипломами, а активные участники получат памятные подарки от организаторов и партнеров данного забега.

Дата и время: 24 сентября, с 8.00.

Место: природный парк Медеу (ул. Горная, 465).

Вход свободный.

Будь здоров и позитивен

Субботнее утро горожанам предлагают встретить бодрящей разминкой. Праздник здорового тела и духа начнется с марафона ходьбы. Под девизом «Шагать – не вредно. Вредно – не шагать» участники дружно будут топать от парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев до Дворца Республики. Сбор марафонцев в 9.00 со стороны ул. Казыбек би, уг. пр. Достык. В 10.00 основное торжество и награждение самых активных участников пройдет на площади Абая. Здесь Управление здравоохранения Алматы совместно с городским центром формирования здорового образа жизни проводят фестиваль здоровья под девизом «Наше здоровье в наших руках». Здесь же на целый день раскинется «Городок здоровья», где желающие смогут получить консультацию узких специалистов.

Дата и время: 23 сентября, начало в 10.00.

Место: площадь им. Абая

(пр. Достык, 56).

Вход свободный.

Лоскуток на Восток

В Алматы пройдет семейно-познавательное мероприятие международного масштаба VI казахстанский квилт фестиваль «Восточный базар». Это уникальный социальный проект в поддержку развития национального прикладного искусства құрақ (лоскутное шитье). Гостей ждет увлекательная трехдневная программа. Главной изюминкой фестиваля станет выставка ORIENT. Это более 60 удивительных текстильных панно, выполненных в технике пэчворк, причем все произведения именно на восточную тему. Впервые выставка ORIENT была представлена в апреле этого года в Праге на ХI ежегодном международном фестивале Prague Patchwork Meeting. После этого данная экспозиция отправилась в путешествие по странам участникам проекта. Теперь у алматинцев появилась возможность насладиться искусством квилтеров из разных стран мира: Чешской Республики, Словакии, Германии, Польши, Казахстана и других.

Очень трогательные произведения можно будет увидеть на вернисаже детских пэчворк-работ. Эта экспозиция посвящена теме «Мой сад» и включает более 50 панно детей в возрасте от 6 до 16 лет стран Евросоюза и России. Кроме того, вниманию посетителей будут представлены конкурсные работы казахстанских мастеров лоскутного шитья на тему «Восточный базар». Также фестиваль позволит показать лучшие казахстанские изделия в технике құрақ. Гости смогут познакомиться лично с мастерами и узнать секреты мастерства. Запланирована широкая образовательная программа с различными мастер-классами как для взрослых, так и детей.

Много интересного о квилте расскажет специальный гость фестиваля – Дженни Боукер, лауреат многочисленных премий и конкурсов. На фестивале будут представлены ее известные, а также новые творческие работы. Дженни Боукер проведет ряд бесплатных мастер-классов для любителей квилтинга и шитья в Казахстане.

Особую атмосферу «Восточного базара» создадут выступления детских танцевальных коллективов, шоу восточных красавиц, показ модных коллекций казахстанских дизайнеров, персональные авторские художественные проекты, а также тематическая ярмарка изделий ручной работы.

Дата и время: 22–24 сентября, начало в 10.00.

Место: ТРЦ Dostyk Plaza (Самал-2, 111).

Стоимость билетов: взрослый – 400 тенге, детский – 200 тенге, дети до 7 лет – бесплатно.

Экскурсия в историю

В эти выходные горожанам предлагают отправиться в исторический тур в Туркестан. Поездка обещает быть познавательной и никого не оставит равнодушным. У туристов будет возможность посмотреть исторические памятники и музеи, прикоснуться к предметам, которым не одна тысяча лет, послушать истории и легенды, связанные с каждым уникальным местом, отдохнуть и провести время с пользой. Главным объектом посещения станет Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави – непревзойденный шедевр средневековой архитектуры и удивительного комплекса дворцов и храмов. Здание состоит из 30 комнат и залов. Его центральный зал – закрытое место, резиденция казахских ханов, теперь здесь открыт специфический музей – пантеон. Жемчужиной этого музея является Тай Казан – самая большая по всему восточному мусульманскому миру чаша для воды.

Было время, когда на Великом шелковом пути процветал известный город Отрар, где в течение нескольких лет были сделаны большие археологические раскопки, теперь это часть историко-культурного заповедника Отрарский оазис и интересный туристский объект. Также здесь расположен прекрасный исторический музей, наглядно демонстрирующий взятие города монголами, а также памятник XII–XX вв. – мавзолей Арыстан-баба, посвященный одному из святых суфиев. Это и многое другое можно будет увидеть в рамках исторического тура.

Дата и время: 22 сентября, сбор в 16.30. Возвращение в Алматы 24 сентября.

Место сбора: ул. Байтурсынова, 113 (между пр. Абая и ул. Сатпаева).

Стоимость тура: 10 000 тенге. Детям до 6 лет бесплатно. В стоимость входит: транспорт, экскурсионное обслуживание, вход в музеи и исторические места. Питание в стоимость не входит.

Контактный телефон: 250-61-15.

Лошадиный вернисаж

С 22 по 24 сентября в Алматы пройдет шоу-выставка Kazequi-2017. Она проводится уже второй раз на базе загородного конного клуба Chamberlain Country Club, расположенного в живописном месте в предгорьях Заилийского Алатау.

Данная выставка-шоу является уникальной в своем роде, так как это не только ежегодная культурно-деловая площадка ценителей и любителей породистых лошадей, но прежде всего это демонстрационно-обучающая площадка в области альтернативных методов работы с лошадьми. Культурная программа будет представлена шоу арабских и ахалтекинских лошадей, театрализованным действом с участием лошадей, показом модной одежды и аксессуаров, а также дефиле четвероногих питомцев, демонстрацией фильмов, выставкой произведений искусств и многим другим. Также гости смогут узнать, как можно излечиться от множества болезней с помощью лошадей. Гвоздем выставки станет показ спектакля по мотивам тюркских легенд «Песнь Волка» от режиссера Алексея Беркова.

По словам организаторов, поддерживая и продвигая данное мероприятие на территории Казахстана и за рубежом, привлекается большое международное внимание любителей, организаций, поддерживающих развитие конной индустрии в стране. И это, несомненно, будет способствовать повышению авторитета Казахстана на мировом рынке конной индустрии, ведь Казахстан – страна с богатой конной историей и традициями.

Дата и время: 22–24 сентября в 10.00.

Место: Chamberlain Country Club ( мкр. Жайляу, 168).

Стоимость билетов: на один день – 5000 тенге, на 3 дня – 12000 тенге, детям до 12 лет – бесплатно.

Сам себе гонщик

Самые яркие, сумасшедшие и безумно смешные соревнования пройдут в это воскресенье в Алматы. В нашем городе состоится масштабная гонка среди непрофессионалов Red Bull Soapbox Race Almaty. 91 команда на болидах, построенных собственными руками, пронесется по проспекту Достык от Сатпаева до Абая. Чем быстрее и захватывающе это произойдет, тем больше шансов на победу. Жюри будет оценивать не только время и скорость, но и, самое главное, оригинальность транспортного средства, артистичность участников и эффектность спуска. Эта уникальная безмоторная гонка бросает вызов как опытным райдерам, так и начинающим машиностроителям. Принять участие может любой желающий. А болельщикам точно не придется скучать.

Дата: 24 сентября, старт в 12.00.

Место: пр. Достык, уг. ул. Сатпаева.

Вход свободный.

К школе здоров!

В воскресенье состоится школьная оздоровительная ярмарка. Целью такой необычной ярмарки является помочь детям начать новый учебный год здоровыми. Организаторы подготовили насыщенную программу для родителей и Kids zone для юных гостей.

В программе ожидаются развлекательная интерактивы, образовательная часть для родителей, распродажа школьных принадлежностей. Самое главное, все желающие школьники смогут пройти профилактический медицинский осмотр и получить консультацию специалистов.

Дата и время: 24 сентября, начало в 10.00.

Место: Чойхона #1 (ул.Толе би 113/55, уг. ул. Панфилова).

Вход свободный.

Родительская радость

В течение двух дней, в субботу и воскресенье, впервые в Алматы пройдет ярмарка-фестиваль для беременных и младенцев «БөпеFair – Осень». В рамках программы будут представлены лучшие предложения товаров и услуг для заботливых пап и мам, полезные лекции для беременных и родителей новорожденных, увлекательные мастер-классы, встреча с популярными блогерами, а также веселая детская шоу-программа. Кроме того, гостей ожидает два интересных конкурса «Арт–беременяшка» и Mrs BopeFair.

Дата и время: 23–24 сентября с 12.00 до 19.00.

Место: VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход свободный.