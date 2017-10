Городской калейдоскоп

Гид от «Вечерки» поможет вам построить планы на уик-энд и не пропустить самое интересное

Нет бюджета – есть талант

Впервые в Алматы пройдет фестиваль малобюджетного кино – Tums Film Festival. На протяжении трех дней зрители смогут увидеть на экранах кинотеатра Chaplin MEGA Park шесть лучших (несмотря на отсутствие достойного бюджета) фильмов последних лет, причем удостоенных наград на международных кинофестивалях. Главная задача мероприятия – доказать, что малобюджетное кино не значит плохое и что даже за самые скромные денежные средства можно снять качественный продукт, а также вызвать интерес к жанровому кино у зрителей и подтолкнуть отечественных кинематографистов попробовать себя в новых жанрах.

В программе Tums Film Festival фэнтези, ужасы, комедии, боевики и приключенческие ленты из США, Уганды, Новой Зеландии, Испании и России. Фильмом открытия фестиваля станет фэнтези американского режиссера Билла Улттерсона «Дэйв сделал лабиринт», премьера которого состоялась на кинофестивале «Слэмденс», где картина получила приз зрительских симпатий. Среди лент, которые также покажут на Tums Film Festival, значатся: новозеландская ретро-фантастика «Этот гигантский булыжник из папье-маше на самом деле очень тяжелый», испанская комедия «Киношлак», а также покадровый ремейк приключенческого фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», снятый тремя друзьями из Миссисипи.

Специальным гостем фестиваля станет американский продюсер Алан Хоффманис. На Tums Film Festival он представит свой боевик «Бэд Блэк», бюджет которого составил всего 65 долларов. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дата: 20-22 октября.

Место: Chaplin MEGA Park (ул. Макатаева, 127, 3-й этаж).

Контакты +7 707 500 9132 (администрация).

Стоимость билетов 1700 тенге. Студенты также могут приобрести фестивальный абонемент на все шесть фильмов за 5000 тенге.

Вершина почёта

В субботу любители экстремальных подъемов смогут покорить свою вершину почета. Клуб SKALA RETRO имени Марины Кутелевой приглашает принять участие в ежегодном открытом чемпионате по скалолазанию среди ветеранов. На старты вертикального предела выйдут как опытные спортсмены, так и любители, в возрастных категориях от 35 лет и старше. Ожидается шесть индивидуальных трасс, различные номинации предус­матривают призы и подарки от спонсоров. Приятным продолжением соревнований станет ужин, «как в горах», а также выступление музыкантов с авторскими песнями.

Дата и время: 21 октября, начало в 12.00.

Место: спортивный комплекс Skala (мкр. Хан Тенгри, 191).

Контакты +7 777 548 75 72.

Вход свободный.

Вальс машин

В эти выходные состоится заключительный этап чемпионата Казахстана по дрифту Gorilla Drift Energy 2017. Это яркое шоу, наполненное драйвом, скоростью, безумными виражами и клубами дыма из-под колес. Водители самых крутых спортивных тачек города покажут, как они могут жечь резину, и продемонстрируют свое мастерство вождения.

Начнется разжигание адреналиновой атмосферы уже в субботу. Всем желающим предлагают попробовать себя в роли штурмана. В этот день вы сможете не только понаблюдать за тренировками, но и прокатиться на пассажирском сиденье в настоящем дрифт-такси. Слабонервным этот «аттракцион» противопоказан.

Основная битва и яркое шоу состоятся в воскресенье.

Дата и время: 21-22 октября с 12.00.

Место: «Алматы Арена» (ул. Момышулы, ниже пр. Райымбека).

Вход свободный.

Кино и картина

В воскресенье состоится показ фильма-выставки «Матисс». Зрителям представятся легендарные декупажи Матисса в залах Tate Modern в рамках стартовавшего в Алматы осеннего театрального фестиваля Theatre HD 2017. На экранах кинотеатров начинаются трансляции самых известных спектаклей лучших театров мира.

Кинопоказ предлагает совершить виртуальное путешествие на выставку декупажа Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства. Декупаж Матисса (cut-outs) – последняя и, пожалуй, самая уникальная глава продолжительной творческой биографии классика модернизма: «скульптура на холсте», где окрашенная гуашью бумага выступает в роли глины, а ножницы превращаются в резец. Выставка в Тейт была самой представительной демонстрацией этой части наследия художника.

Зритель прогуляется по галерейным залам, а также сможет погрузиться в дневниковый поток сознания самого Матисса, озвученный мягким баритоном мэтра лондонской сцены Саймона Расселла Била. Затем поприсутствовать при живом исполнении специально написанной композиции известного лондонского саксофониста Кортни Пайна, навеянной картиной Матисса «Джаз» (1947). Самым роскошным подарком-бонусом станет вдохновленный декупажем танцевальный номер, поставленный хореографом Уиллом Таккеттом для звезды лондонского Королевского балета, испанки русского происхождения Зинаиды Яновски.

Дата и время: 22 октября, начало в 15.00.

Место: Kinopark 11 Esentai, (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Стоимость билета от 2500 тенге.

Культурный мост

Aspan Gallery открыла выставку On Borders and Other Inventions «О границах и прочих вымыслах». Экспозиция уникальна тем, что на ней демонстрируются произведения двух авторов, представляющих искусство разных континентов – казахстанца Саида Атабекова и всемирно известного художника из Мали Абдулы Конате. Несмотря на очевидные культурные и географические различия, в творчестве художников можно проследить общие тенденции – оба исследуют вопросы границ, идентичности, а также взаимодействия разных культур, религий и идеологий и работают с традиционными для своего региона материалами. Выставка «О границах и прочих вымыслах» стала первой из целого цикла вернисажей, организованных Aspan Gallery и посвященных диалогу центральноазиатских и международных современных художников. Продлится вернисаж до 14 ноября.

Место: VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Режим работы с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Горы зовут

В Алматы открывается осенне-зимний сезон горных походов и восхождений. Первый из этой серии станет хайкинг на пик Фурманова. Маршрут начинается от высокогорного катка «Медеу» и проходит по гребню водораздельного хребта Ким-Асаровского ущелья. После восхождения спуск к одноименному водопаду и возвращение по грунтовой дороге обратно. С собой необходимо иметь: перекус из расчета на себя и товарища, термос сладкого чая или кофе, не меньше одного литра питьевой воды. Одежда и обувь теплая, удобная для походов. Головной убор обязателен. Желательно наличие трекинговых или лыжных палок.

При наличии хронических заболеваний проконсультируйтесь с лечащим врачом. Для участия в походе обязательно наличие расписки о личной ответственности участника, которую необходимо распечатать, заполнить и сдать на месте сбора руководителю похода.

Дата и время: 22 октября в 9.00

Место встречи: верхняя парковка возле катка «Медеу», чуть выше фонтана.

Участие бесплатное.

Учиться за границей

В это воскресенье пройдет ежегодная осенняя выставка «Образование за рубежом». Об условиях поступления, учебных программах, проживании, грантах и прочих нюансах расскажут учебные заведения США, Великобритании, Сингапура, Канады, Австралии, Филиппин и Польши. Специалисты помогут вам подобрать наиболее оптимальный вариант обучения.

Дата и время: 22 октября с 11.00 до 16.00.

Место: образовательный центр Axis Education (ул. Байтурсынова, 98).

Вход свободный.

В этот же день состоится презентация университетов Японии. На встрече с представителями высших учебных заведений Страны восходящего солнца участники получат возможность узнать все о поступлении в вузы, изучении языка, получении грантов. В этом году готовы ответить на ваши вопросы два крупнейших университета Японии, программы и специальности которых заинтересуют абсолютно всех: технические специальности, гуманитарные науки, творческое развитие и другие.

Дата и время: 22 октября, начало в 14.00.

Место: Казахстанско-Японский центр (ул. Жандосова, 55).

Вход свободный.

Приходи на день рождения

В эти выходные торгово-развлекательный центр Esentai Mall празднует пятый день рождения. В эти дни гостей ждет море сюрпризов, праздничный концерт с участием популярной певицы Жанар Дугаловой. Для модников и модниц пройдет Public Talk от Галы Борзовой, входящей в пятерку лучших стилистов Москвы, декана факультета Британской высшей школы дизайна. Самым значимым событием станет финальный розыгрыш пяти миллионов тенге на шопинг в Esentai Mall. Кроме того, для детей предусмотрены игры, конкурсы и развлечения.

Дата и время: 21-22 октября, начало в 16.00.

Место: Esentai Mall (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Вход свободный.

Битва роботов

В субботу клуб «Альтернатива» объявляет старт регулярного чемпионата по робототехнике среди всех желающих. Принять участие может любая команда из одного или двух человек. Как говорят организаторы, пол, возраст, школа или профессия значения не имеют, необходимо лишь желание. От себя добавим, что для участия собирают символический вступительный взнос – 1000 тенге на команду за весь сезон.

Правила едины для всех. За час необходимо собрать и запрограммировать робота из Lego Mindstorms для выполнения задания этого года. Детали и компьютер предоставляет клуб.

Каждую субботу будут соревноваться две команды, изъявившие желание участвовать. Чемпионом станет команда, одержавшая больше всего побед за сезон.

Дата и время: 21 октября, начало в 14.00.

Место: ул. Сулейменова, 17а.

Вход свободный.

Симфония души

В субботу впервые в римско-католическом приходе Пресвятой Троицы состоится концерт «Симфония души». Под сводами храма прозвучит изысканная классическая музыка в исполнении Концертного оркестра акима Алматы под управлением народного артиста РК Мурата Серкебаева.

В концерте также примут участие заслуженные деятели РК – известная скрипачка Жамиля Серкебаева, ведущая солистка ГАТОБ имени Абая Жамиля Баспакова и лауреаты международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуахасов и Елена Никонова.

Необыкновенный собор позволит слушателям проникнуться атмосферой эпохи, в которой жили и творили прославленные композиторы прошлого. В исполнении Концертного оркестра прозвучат широко известные и эмоционально насыщенные произведения великих музыкантов, таких как Антонио Вивальди, Петр Чайковский, Георг Гендель.

Дата и время: 21 октября, начало в 18.30.

Место: римско-католический приход Пресвятой Троицы

(ул. Тлендиева, 9).

Вход свободный.

Да будет гол!

В субботу любители футбола приглашаются поболеть за любимую команду. На поле встретятся сильнейшие игроки. В матче ХIII тура чемпионата Премьер-лиги Казахстана по футболу алматинский «Кайрат» принимает в родных стенах «Акжайык» из Уральска. После разгромной победы над командой «Окжетпес» алматинцы поднялись на 3-е место в чемпионате, а уральский клуб занимает предпоследнее место из 12 команд турнира.

Дата и время: 21 октября, начало в 15.00.

Место: Центральный стадион (пр. Абая, 48/8).

Стоимость билетов 500 тенге.

Стильно, модно, современно

В Алматы открывается двухдневная модная выставка FrontStore. Это уже 11-й сезон концептуального пространства креативных дизайнеров города. Только два дня алматинцев ждут уникальные встречи с казахстанскими и зарубежными дизайнерами, мастер-классы с известными личностями, выставка-продажа одежды и аксессуаров. Специальные гости мероприятия – звездная пара Арман Конырбаев и Аша Матай. Кроме того, всех ждет вкуснейший торт.

Дата и время: 21-22 октября с 12.00 до 20.00.

Место: VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход свободный.

Рок в сердцах

В субботу свое 25-летие отметит одна из старейших рок-групп Казахстана. За это время команда «Адаптация» выпустила 13 студийных альбомов. Сыграла уже более 800 концертов, объехала с гастролями весь бывший Советский Союз и половину Западной Европы. Группа пережила несколько музыкальных эпох. «Адаптация» менялась, но сохранилась энергия и индивидуальная интонация коллектива.

Группа готовит большую программу. Прозвучат все главные хиты и раритетные песни, которые давно не звучали со сцены, а также получасовой поэтический блок от солиста группы Ермена Анти.

Дата и время: 21 октября, начало в 20.00.

Место: Pub Freerider

(пр. Гагарина, 232).

Стоимость билетов 2000 тенге.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА