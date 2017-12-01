Праздничное настроение

Первый зимний уик-энд в городе ознаменуется множеством интересных событий. Гид от «Вечерки» поможет составить собственный маршрут выходного дня по самым увлекательным и полезным событиям мегаполиса.

Восточный базар

На два дня Центральный государственный музей Республики Казахстан превратится в настоящий восточный базар. Здесь по инициативе центра декоративно-прикладного искусства «Бахыт» состоится традиционная Центральноазиатская выставка-ярмарка ремесел. Со своими изделиями прибудет более 150 мастеров-ремесленников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России.

– Целью проведения выставки-ярмарки являются демонстрация возможностей ремесленников Центрально-Азиатского региона, расширение взаимовыгодных партнерских отношений, обмен опытом, поиск новых творческих идей, реализация ремесленной продукции, – говорят организаторы.

Вниманию посетителей в дни работы выставки будут представлены эксклюзивные авторские работы: золотая вышивка и пуховязание, роспись по дереву и керамические изделия, художественная обработка камня, кожи и меха, интерьерные игрушки в национальном стиле, украшения из янтаря и бисера, сувениры из натуральных природных материалов, войлочные, текстильные, вязаные изделия, картины на холсте, бересте, кованые декоративные изделия, мыло ручной работы и множество других интересных работ. С каждым годом ассортимент ремесленной продукции, представляемый гостям выставки-ярмарки, значительно расширяется.

Мастера-гончары из Узбекистана представят авторские керамические изделия, а казахстанский художник-керамист по гончарному ремеслу Алиаскар Мусаев проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. Также состоится традиционный мастер-класс по войлоку от известной казахстанской художницы Кулян Жангутты. Мастера расскажут посетителям об особенностях своего мастерства и научат желающих базовым основам.

Дата и время: 2-3 декабря с 10.00 до 18.00.

Место: Центральный государственный музей Республики Казахстан (мкр. Самал-1, 44).

Вход: 300 тенге. Студентам, пенсионерам, школьникам – 150 тенге.

Двухколёсная зима

В Алматы открывается зимний велосезон. Все любители спортивного и активного образа жизни приглашаются принять участие в первом зимнем велопробеге. Мероприятие приурочено к национальному празднику – Дню Первого Президента Республики Казахстан и направлено на продвижение и развитие велокультуры и волосипедной инфраструктуры в Алматы. проводится оно с целью популяризации здорового и активного образа жизни среди жителей города.

Прокатиться дружной колонной участники смогут по новой велодорожке от мкр. Орбита до парка имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. В программе ожидается велозаезд в прогулочном темпе протяженностью 15 километров. Маршрут начнется от ул. Саина – Торайгырова до ул. Каблукова, Утепова, Жарокова, Шевченко и по ул. Кунаева до финишной точки в парке.

Организаторы предупреждают, чтобы участники не забывали шлем, аптечку и воду. Дороги по маршруту движения перекрываться не будут. Участники пробега должны двигаться по велодорожке согласно правилам дорожного движения РК.

Дата и время: 1 декабря, сбор в 9.50.

Место: ул. Саина, ниже ул. Торайгырова.

Телефон для справок

8-777-033-33-77.

Участие бесплатное.

Лента жизни

О том, как любовь к жизни и музыка могут изменить судьбу, вы узнаете на бесплатном показе фильма Сергея Куцевалова «Танцевать, чтобы жить».

– Некоторые считают, что люди, лишенные определенных физических возможностей, не обладающие стандартной внешностью, лишены также и чувств, желаний, возможности мыслить, понимать, а главное – что они глубоко несчастны и индифферентны к жизни. Так думал и я, – говорит автор киноленты.

Картина расскажет, что значит для человека с детским церебральным параличом или инвалиду-колясочнику танцевать. На что ему приходится идти, чтобы сделать свои первые шаги в танце. Фильм стал дневником режиссера-волонтера, впервые в жизни попробовавшего танцевать в паре с девушкой, которая никогда не вставала с инвалидной коляски...

Дата и время: 2 декабря, начало в 15.00.

Место: Центральная городская детская библиотека им. Бегалина (ул. Толе би, 27).

Вход: бесплатный.

Справки по телефону 8-707-104-09-33.

Музыкальный креатив

В эту субботу громко, весело и интересно пройдет четвертый фестиваль креативной казахстанской музыки Nomad Vibes.

Музыканты своеобразного жанра соберутся на новой площадке SmArt.Point. В фестивале примут участие артисты из разных городов Казахстана и России. Удивлять своим творчеством будут группы Fugawz, City & Shivers, The Night, Komancheros и другие. Также специальным гостем из России станет Антоха МС – новая сенсация московской сцены.

В рамках фестиваля будут представлены сразу две концертные сцены: главная, на которой выступят хедлайнеры, и вторая – в этот раз с лучшими представителями новой электронной сцены Казахстана. Всех гостей будут ждать разнообразные интересные активности, фудкорт, ярмарка handmade.

– Миссия фестиваля – собрать на одной площадке современных актуальных артистов Казахстана. Каждый из них уже прошел свой путь восхождения на сцене и имеет сложившуюся аудиторию. Все участники прошли отборочные конкурсы и оценку международного жюри из 10 стран. Имеют свои релизы и многотысячные просмотры в Интернете. Фестиваль проходит два раза в год в городах Алматы и Астане. Специальными гостями выступают уже состоявшиеся гуру музыкальной арены, – делятся организаторы.

В фестивале примут участие около 20 самых актуальных современных артистов страны. Большинство исполнителей имеют мультиязычную программу, исполняя материал на казахском, русском и английском языках.

Дата и время: 2 декабря, начало в 18.00.

Место: SmАrt Point (ул. Байзакова, 280, Almaty Towers).

Стоимость билетов: 2500 тенге.

Семейный день

Хороший повод провести выходные дни с семьей и с пользой – это побывать на фестивале семьи в ТРЦ MOSKVA Metropolitan. В субботу и воскресенье здесь пройдут бесплатные мастер-классы, шоу-программа и занятия по йоге. Все желающие смогут сделать себе аквагрим, научиться танцевать зумбу, насладиться выступлениями молодых артистов, а также попробовать различные сладости.

Дата и время: 1-3 декабря, начало в 12.00.

Место: ТРЦ MOSKVA Metropolitan (пр. Абая, уг. пр. Алтынсарина)

Вход свободный.

Лёд удачи

В первый день зимы на высокогорном комплексе «Медеу» по традиции пройдет ежегодный День подарков. Всех желающих организаторы приглашают отлично провести время. Катаясь на коньках, еще и получить призы. В этом году по входным билетам будут разыграны современный смартфон и пылесос.

Ледовый каток «Медеу», расположенный на высоте свыше 1691 метра над уровнем моря, известен всему миру. Он был возведен в 1972 году. За это время более 170 мировых рекордов было установлено здесь известными спортсменами. Сейчас каток значительно усовершенствован после проведенной модернизации.

Дата и время: 1 декабря с 10.00.

Место: ВСК «Медеу» (ул. Горная, 465).

Стоимость входного билета: взрослый –1800 тенге, молодежный (13–23 года) – 800 тенге, детский (7–12 лет) – 400 тенге, дети до 7 лет, инвалиды и пенсионеры по возрасту – бесплатно.

Аренда коньков на два часа: от 500 до 1000 тенге в зависимости от размера.

Спортивный интерес

В воскресенье спортивный комплекс Almaty Sports City приглашает горожан на свой день рождения. Спортивный праздник начнется с самого утра. Так, с 9.00 здесь пройдут открытые занятия для детей от 6 месяцев до 16 лет. Принять участие могут все желающие, но нужно заранее записаться по телефону 8-771-863-88-11.

В 12.00 тренеры проведут массовую мегатренировку в воде Aqua Soft. А в час дня водное пространство займут профессионалы. Для гостей выступит профессиональная сборная по синхронному плаванию и покажет, как танцевать в воде. После этого состоятся семейные старты. Соревнования super-семейка рассчитаны как на взрослых, так и детей. Команда-победитель получит в подарок месячные абонементы на всю семью. Кроме того, будут разыграны карты в парк детских развлечений Kinderville, скидочные карты и многое другое. Еще одним подарком для всех станет большой праздничный торт.

Дата и время: 3 декабря, начало в 9.00.

Место: Almaty Sports City («Алматы Арена», мкр. Алгабас-1, 7).

Вход свободный.

Дышать свободно

В Алматы создано общество анонимных курильщиков. В это воскресенье пройдет первая встреча желающих избавиться от вредной зависимости и стать на путь здорового образа жизни. Анонимные курильщики – это сообщество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от пагубной зависимости. Единственное условие для членства – это желание прекратить курить.

Дата и время: 3 декабря, начало в 13.00.

Место: пр. Райымбека, 493, уг. ул. Саина.

Телефон для справок 8-776-247-68-99.

Вход свободный.

Исполнители желаний

В пятницу The Ritz-Carlton, Almaty запускает благотворительную акцию «Исполни желание», в рамках которой каждый желающий сможет исполнить новогоднюю мечту ребенка, лишенного родителей. На 30-м этаже отеля будет установлена праздничная елка с новогодними желаниями детей из детского дома. Любой из нас, кто хочет подарить частицу своей заботы и тепла, может выбрать одно из 25 желаний и сделать заветный праздник для детей счастливее.

– Очень важно помнить о тех, кто нуждается в нашей заботе и поддержке, ведь порой достаточно лишь исполнить чье-то новогоднее желание, чтобы подарить надежду и веру в чудеса. Мы уверены, что благодаря этой акции дети получат не только подарки, но и любовь, тепло, которых им так не хватает, – поделилась директор отдела маркетинга и продаж Катя Сова.

Новогодняя елка с детскими письмами будет ждать желающих сделать доброе дело до 28 декабря.

Дата: 1 декабря.

Место: The Ritz-Carlton, Almaty (пр. Аль-Фараби, 77/7).

Вход свободный.

Краски дорог

Кто такие кочевники сегодняшнего дня? На этот вопрос постарались ответить фотохудожники Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев, представляющие первую в Центральной Азии выставку «Кое-что о современном номадизме». На ней будут продемонстрированы инсталляции, видео- и фотоработы известного арт-дуэта из Кыргызстана. Несмотря на то что Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев широко известны за рубежом и много раз выставлялись в музеях и биеннале по всему миру, включая Венецию, Гванджу и сольную выставку в Art Institute of Chicago, предстоящая выставка Aspan Gallery станет первым сольным показом художников в Центральной Азии. В последний раз в Алматы работы Касмалиевой и Джумалиева были представлены на групповой выставке в 2000 году. Сейчас в рамках выставки «Кое-что о современном номадизме» также состоится панельная дискуссия с участием художников и независимого куратора и арт-критика Юлии Сорокиной.

Дата и время: 2 декабря, начало в 11.30.

Место: VILLA Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби, 140а).

Вход свободный.

Мелодичный разговор

Музыкальный театр Quadrate приглашает ценителей высокого искусства на концертный вечер классической музыки для саксофона, струнного квинтета и фортепиано под названием «Мелодичный разговор». Вы услышите танго Астора Пьяцоллы, известные мелодии из мюзиклов Джоржа Гершвина, фолк-джаз Педро Иттюральде «Греческая сюита». А также для вас прозвучат мелодии для души итальянского композитора Лучио Далла «Памяти Карузо» и отрывки джазовой сюиты «Тет-а-тет».

В единственном концерте примут участие именитые музыканты, встречаемые овациями как в Казахстане, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, лауреаты международных конкурсов и премий. На одной сцене встретятся саксофонистка Татьяна Казмирук, скрипачки Валентина Каратаева и Айнура Айдаркулова, виолончелист Муса Керимбаев и другие известные музыканты.

Дата и время: 3 декабря, начало в 18.00

Место: музыкальный театр Quadrate ( ул. Муратбаева, 195а).

Стоимость билетов: 3500 тенге.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

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