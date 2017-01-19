«А было все так…»

Изданы дневниковые записи художника кино Юрия Вайнштока

Помимо художественного дарования соратник Шакена Айманова Юрий Вайншток обладал яркими литературными способностями. Это проявлялось в его дневниковых записях, письмах, которые он посылал близким с киноэкспедиций.

В них Вайншток не только рассказывал о работе с видными мастерами кино, в числе которых был и он, но и писал биографические очерки, в них оживали эпизоды из детства, юности. Вспоминал прошлое художник часто, так как судьба была тернистой.

Юрий Вайншток рано познал тяготы жизни. Лишившись в детстве родителей, он воспитывался в интернате маленького польского городка, где были очень строгие, если не сказать суровые, нравы.

В юношеском возрасте его ждали новые испытания – оккупация Польши нацистами.

Вайншток с группой интернатских товарищей под бомбежками бежал в сторону Советского Союза. Спасся он чудом.

В СССР началась новая жизнь. Вайншток получил вгиковское образование, встретил в Харькове свою любовь, приехал работать в Казахстан и стал соратником Шакена Айманова.

Впрочем, первая встреча с Аймановым состоялась заочно.

После окончания ВГИКа, успев поработать на картинах Донского «Алитет уходит в горы» и Лукова «Донецкие шахтеры», Юрий Вайншток неожиданно оказался без работы. Поступали приглашения из Ленинграда, Киева, Одессы, но когда художник приезжал в эти города, оказывалось, что места уже заняты. Юрию Вайнштоку пришлось возвратиться в Харьков – город, где жила его семья. Найдя работу по специальности, но не по профилю, он тосковал по кино и часто вечерами проводил время в кинотеатрах, знакомясь с новинками советского кинематографа.

В один из таких вечеров показывали новинку Алма-Атинской киностудии – фильм Ефима Дзигана «Джамбул». Исполнитель главной роли поразил Юрия Вайнштока. Художник мысленно поставил его в один ряд с такими мастерами, как Борис Бабочкин и Николай Черкасов. Выйдя из кинотеатра, Вайншток поймал себя на мысли, что не посмотрел в титры, и актер, создавший образ главного героя, остался темной лошадкой.

А дальше случилось все как в кино… Дома Юрия Вайнштока ждала телеграмма. Главный редактор Алма-Атинской киностудии Игорь Саввин приглашал в Казахстан поработать в качестве ассистента художника в картине «Дочь степей». Под Талгаром, где велись съемки, состоялось знакомство с главным режиссером Шакеном Аймановым.

«Я вошел к нему и обомлел… передо мной стоял Джамбул», – писал в своих воспоминаниях художник.

Работа над картиной «Дочь степей» стала путевкой в жизнь для Вайнштока. Шакен Айманов и художник-постановщик Павел Зальцман предоставили молодому специалисту полную самостоятельность, позволяли экспериментировать.



После завершения фильма Юрий Вайншток ощутил себя профессионалом. Стали поступать предложения от многих режиссеров киностудии.

Яркие воспоминания художника связаны с фильмом «Наш милый доктор» – лентой, ставшей одной из самых популярных кинокартин в Казахстане.

Вайншток писал в дневниках, что работа над картиной шла весело и непринужденно. В перерывах между съемками устраивались шахматные баталии, а вечерами после трудового дня Шакен Айманов играл на домбре и пел. «Его песня лилась свободно, мелодия брала за душу», – писал Юрий Вайншток. Художник часто вспоминал об одном разговоре, который как бы невзначай состоялся в перерыве между съемками: «Однажды в беседе я спросил Шакена Айманова: зачем ему, прекрасному актеру, завоевавшему столько зрительских сердец, осваивать новое для себя дело – режиссуру? Он как-то вдруг огорчился и со вздохом сказал: «Эх, Юра, и ты мне не веришь, да? Но когда-нибудь я тебе докажу, что режиссура – самое главное мое дело».

После завершения работы над картиной Юрию Вайнштоку пришлось взять свои слова обратно.

Фильм получился гармоничным, изящным, во всем ощущалась твердая режиссерская рука. Юрий Вайншток понял, что нашел своего режиссера.

«Я многое понял в своей профессии, работая с Шакеном Кенжетаевичем. Это была практическая академия мастерства. Работа с Шакеном Аймановым всегда приносила мне колоссальное творческое удовлетворение. Я вспоминаю, что он не начинал съемку, если на площадке не было художника. «Ну как, Юра, у тебя все в порядке?» – спрашивал он. Мы бросали последний перед съемкой взгляд на декорацию, и режиссер отдавал команду: «Мотор!». Не было съемочного брака, обид, недоговоренности. Было творчество», – писал художник.

Юрий Вайншток ушел из жизни в 1991 году, когда ему было 66 лет. Он пережил Айманова на 21 год. Художник планировал издать дневниковые записи, но не успел. Этот проект осуществила дочь Юрия Вайнштока Галина Коробкина.

Предисловие к книге «А было все так…» Галина Коробкина написала в виде письма к своему отцу.

«Я очень хорошо помню стопки писем, которые ты присылал из всех своих командировок, со всех фильмов, где ты был художником… Пусть сверстанные воедино написанные в разное время страницы станут настольной книгой твоих внуков и правнуков. Пусть они помнят о тебе и пусть гордятся тобой!» – завершает предисловие Галина Коробкина.



Юрий КАШТЕЛЮК