Афиша большого города

Фестиваль



На площадке перед торгово-развлекательным центром Mega Park 17 июня пройдет Kazakhstan Yoga Fest. В программе фестиваля – занятия по йоге, лекции и мастер-классы от бизнесменов, экспертов ЗОЖ, популярных блогеров, радиоведущих, музыкантов и врачей, а также шоу-программа, ярмарка и много всего интересного для всей семьи.

Время проведения: с 9.00 до 21.00. Вход свободный. Адрес: ТРЦ Mega Park, пр. Сейфуллина, 483.

Выставка

В Государственном музее искусств имени Кастеева 16 июня открывается выставка для людей с особыми потребностями. Впервые для постоянной экспозиции музея специально подготовлены тактильные модели экспонатов, экскурсия с тифлокомментарием, выделены произведения из фондов музея для тактильного ознакомления, сделан этикетаж рельефно-точечным шрифтом Брайля. Над созданием барельефов – тактильных моделей картин совместно с незрячими специалистами безвозмездно работали как известные профессиональные скульпторы, так и студенты. В числе мастеров Павел Шорохов, Қазбек Дулатов, Жандос Сарпеков и многие другие.

Выставка продлится до 30 июня. График работы музея: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00. Адрес: мкр. Коктем-3, 22/1.

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В галерее «24 июня» проходит выставка «Палитра вдохновений». Она объединяет работы более двадцати учеников художественной арт-мастерской Лидии Дроздовой и Игоря Гущина.

Здесь представлены работы начинающих художников, выполненные акварелью, гуашью, акрилом, маслом, пастелью. На выставке можно увидеть свободные копии, сделанные с работ великих мастеров, и самостоятельные авторские творения с оригинальными приемами живописи и самовыражения.

Выставка продлится до 20 июня. Галерея «24 июня» расположена по адресу: ул. 24 июня, 30а. Вход свободный. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

Поэтический вечер

В арт-убежище «Бункер» 17 июня состоится поэтический вечер «Строки». Гости смогут насладиться авторскими произведениями, образными постановками от поэтов, перформансами от артистов театра.

Начало в 19.00. Стоимость билетов 1000 тенге. Адрес арт-убежища «Бункер»: ул. Досмухамедова, 78.

Марафон



На «Медеу» 18 июня состоится традиционный марафон «ЯРКОкросс». В благотворительном марафоне могут принять участие все желающие, есть только одно условие: на старте нужно быть в белом. Участники, которые зарегистрируются до 17 июня, смогут забрать свой комплект в день проведения «ЯРКОкросса», 18 июня, на «Медеу».

Начало в 10.00.