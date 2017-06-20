Афиша большого города

Концерт



В рок-клубе «Жесть» 25 июня состоится концерт, организованный в рамках серии выступлений в поддержку авторского творчества. Ожидается, что в концерте примут участие коллективы «Капли ветра», «Хирург», Inkarna, Komancheros и многие другие. Весь фестиваль будет работать ярмарка – боди-арт, пирсинг, африканские косички.

Адрес клуба: ул. Розыбакиева, 236. Возрастное ограничение 18+. Стоимость билетов 1000 тенге. Начало концерта в 17.00.

Балет

В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла 26 июня пройдет Большой вечер балета Булата Аюханова. Зрители увидят премьерную постановку балета «Манкурт» по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Также в рамках вечера состоится показ еще одной постановки – «Скифы». Это балет в двух действиях на музыку Сергея Прокофьева, в котором рассказывается история любви нубийского раба и скифской царевны.

Начало в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 2000 тенге. Адрес филармонии: ул. Калдаякова, 35.

Выставка

В Центральном государственном музее РК проходит выставка «Сахна саңлағы», приуроченная к столетию со дня рождения народной артистки Казахстана и СССР, профессора Хадиши Букеевой и 95-летию со дня рождения ее супруга, казахского оперного певца, педагога и профессора, народного артиста Казахской ССР, лауреата Государственной премии СССР Байгали Досымжанова.

Адрес музея: мкр. Самал-1, д. 44, тел.: 264-55-77, 264-46-50. Режим работы с 9.30 до 17.00, выходной – вторник. Вход в музей платный: 300 тенге для взрослых, 200 тенге для студентов, 150 тенге для пенсионеров, 100 тенге для школьников, 500 тенге для туристов.

Ярмарка

С 28 июня по 2 июля во Дворце спорта имени Балуана Шолака пройдет ярмарка ковров «Ұлы дала кілемдері», на которой будет выставлено более 1000 видов ковровой продукции из Бельгии, Турции, Ирана, России, Узбекистана, Молдовы и Казахстана. Все товары будут реализованы по доступным ценам. Также на ярмарке будут проводиться мастер-классы, где вам помогут правильно выбрать ковер, кроме того, ожидаются многочисленные розыгрыши.

Выставка будет проходить ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

Премьера

В Алматинском хореографическом училище имени Селезнева 2 июля состоится премьера постановки «Карагоз» – спектакля-читки с элементами танцтеатра на немецком языке. Пронзительная история любви и разлуки, борьба чувства и долга, личного и общественного, конфликт традиций и внутренних устремлений – бессмертный сюжет «Карагоз» Мухтара Аэузова известен каждому. Классика казахстанской литературы, входящая в золотой фонд мировой культуры, обретает свое новое звучание на немецком языке – сохранив всю красоту, боль и глубину оригинального текста, Немецкий театр стремится придать произведению новый объем, новое измерение. Спектакль-читка «Карагоз» с элементами танцтеатра – это синтез поэтического слова и хореографического действа, где метафоричность, образность и поэтичность казахской речи передается средствами современного танца – пластики, мимики, жеста и движения.

Начало в 17.00. Адрес Алматинского хореографического училища: ул. Масанчи, 67. Стоимость 2000 тенге.