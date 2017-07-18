Афиша большого города

Кино-опера

Сегодня ценители оперного искусства смогут увидеть знаменитую оперу «Макбет» на большом экране кинотеатра Kinopark . Показ состоится в рамках летнего театрального фестиваля Theatre HD 2017. Это первая опера Верди на шекспировский сюжет, первый опыт работы с трагедией, проверенной временем и обладающей определенным культурным багажом. В постановке Эдриана Ноубла роль леди Макбет исполнила одна из лучших сопрано планеты Анна Нетребко, проявив высочайшее вокальное и актерское мастерство. Также выступил Желько Лучич, Джозеф Каллейя исполнил партию Макдуфа, а Рене Папе – Банко. Продолжительность кинопоказа 3 часа 25 минут. Фильм представлен на итальянском языке с русскими и казахскими субтитрами.

Дата и время: 18 июля. Начало в 19.30.

Адрес: Kinopark 11 Esentai (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Справки по телефону: +7-701-762-45-11.

«Спортивная семья»

Под таким названием в MEGA Park пройдет семейный спортивный квест. В увлекательном состязании, с заданиями на ловкость, скорость, эрудицию и сообразительность принять участие могут все желающие. Семейная команда должна состоять из четырех человек, с детьми старше 6 лет. Для участия в спортивном квесте необходимо зарегистрироваться до 20 июля на сайте parkmega.kz. Активных участников ждут подарки и главный приз за первое место – сертификат на 40 тысяч тенге.

Дата и время: 22 июля, старт в 11.00.

Адрес: ТРЦ Mega Park, пр. Сейфуллина, 483.

Вход свободный.

Фестиваль еды

В Алматы пройдет фестиваль корейской еды «Вкусная Корея». Все желающие смогут попробовать традиционные корейские блюда, уличные закуски и десерты за символическую цену: 200–300 тг. Можно не только увидеть, но и поучаствовать в K-pop cover танцах, конкурсах, лотереях, получить призы и подарки.

Дата и время: 22 июля, начало в 16.00.

Место проведения: Центр корейского обучения Алматы (пр. Абая, 159а).

Вход свободный.

Дебют

Алматинская рок-группа Molto Loud презентует свой дебютный альбом Different. Музыканты называют себя современными романтиками казахстанской альтернативной сцены. В прошлом году ребята стали победителями музыкального конкурса Amsterlive Soundlab и представляли Казахстан на крупном европейском фестивале Waves Vienna в Австрии. Их первый альбом, собранный из лучших материалов, - это смесь различных музыкальных традиций и стилей. Вокальные линии рисуют чувственные, романтические узоры, которые дополняются смелым и отвязным хип-хоп-привкусом. Много рок-н-ролльного драйва держится на прозрачных и местами очень жестких гитарных ритмах и плотных запоминающихся басовых партиях.

Дата и время: 20 июля, начало в 20.00.

Место: Hard Rock Cafe Almaty (ул. Карасай батыра, 85).

Вход свободный.

Гастроли

В Алматы приезжает Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC — один из лучших фристайлеров в России, настоящий мастер импровизации. Его музыка сочетает в себе несколько стилей. Уникальный поэт современности, хулиган и правдолюб. Его творчество объединяет уличный рэп, заводной панк-рок, умиротворяющее регги, брейк-бит, электронику и даже даб-степ. Сам Иван охарактеризовал свое творчество как «современная урбанистическая музыка на стыке хип-хопа, панка, регги и брейк-бита».

Дата и время: 21 июля, начало в 21.00.

Место: «Артхаус» (ул. Макатаева, 127/12).

Стоимость билетов: 6000 – 10 000 тг.