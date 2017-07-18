Акын широкого экрана

Исполнилось 65 лет художественному фильму «Джамбул», главную роль в котором исполнил Шакен Айманов

Ленту снял режиссер Ефим Дзиган в 1952 году, а спустя 12 месяцев картина уже разошлась по кинотеатрам всего Советского Союза. Это был период, когда страна экономически крепла после Великой Отечественной войны, возрождалось народное хозяйство, набирал обороты кинематограф. Нужны были герои, которые бы сплачивали народ, поднимали моральный дух. На Алма-Атинской киностудии было решено сделать главным персонажем полнометражного фильма Джамбула, ведь к тому времени о казахском акыне знали во всех уголках СССР. Когда осенью 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады, в защиту осажденных первым раздался голос акына: «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя…» Годы Джамбула в то время приближались к вековой отметке, но акын-мудрец по-прежнему был зорок душой, пропускал через себя все полнокровие жизни.



На примере Джамбула воспитывали советскую молодежь, поэтому перед творческой группой во главе с Ефимом Дзиганом стояла задача снять фильм, в котором бы главный герой сочетал в себе лиризм и мужественность. Нельзя было ошибиться в выборе актера на роль Джамбула.

В кастинге участвовал и Шакен Айманов, правда, рассчитывал он сыграть не Джамбула, а придворного байского импровизатора-подхалима, нечистого на руку. Роль отрицательная, но она развязывала руки, позволяла, что называется, купаться в образе.

Это подкупало Айманова, тем более что актером он был весьма одаренным и мог в этой профессии сделать многое.

Сегодня его имя прежде всего ассоциируется с режиссурой кино, но большая часть жизни Айманова была связана не с кинематографом, а именно со сценой – в театр казахской драмы в Алма-Ате он был принят в 1933 году. Создал в нем ряд хрестоматийных психологических образов, в частности Акана-серэ в «Акан-серэ – Актокты» Габита Мусрепова, Тихона в «Грозе» Александра Островского, Петруччо в «Укрощении строптивой» Уильяма Шекспира.

Актер Асанали Ашимов вспоминает в своих мемуарах: «А каким Шакен был на сцене! Никогда не забуду его Петруччио в «Укрощении строптивой». Когда они вместе с Катариной – Хадишой Букеевой выходили на сцену, зрительный зал вставал в едином порыве – настолько это было красиво и торжественно».

Также вся Алма-Ата, шла смотреть на его Отелло. Это был тот случай, когда билеты приобретали задолго до спектакля.

Айманов готовился к роли оригинально. Весь актерский мир Алма-Аты знал о «волшебном» инструменте, помогающем Айманову входить в образ. Инструментом этим была домбра.

Актер фактически не расставался с музыкальным инструментом. Обдумывая каждую роль, вне зависимости от персонажа, которого предстояло сыграть, он гладил домбру, ее доверительные звуки помогали актеру ощутить роль. Так случилось и с образом Джамбула. На кинопробы актер пришел с домброй.

Конкуренция была большая. Наряду с Шакеном Аймановым в кастинге участвовало пять его коллег, и каждый – копия Джамбула. Но, кроме внешнего сходства, Дзиган не находил у кандидатов нужных ему качеств. Просматривая результаты кинопроб, режиссер то и дело повторял фразу Станиславского «Не верю!»

Тем временем кастинг продолжался, настал черед проб на роль байского акына. И тут со своей домброй появился Айманов. Дзиган его быстро приметил и понял, что он нашел актера, который сможет стать Джамбулом.

В Айманове мужественность сочеталось с музыкальностью и ярким драматическим дарованием, его лицо было выразительным, что очень важно для актерской профессии.

– Хотите сниматься в главной роли? – спросил Дзиган актера.

– Хочу, – невозмутимо ответил Айманов, – только не так, как задумали вы, внешнее сходство не главное, там нужен болевой нерв.

Ответ в какой-то степени ошарашил режиссера, привыкшего, что актеры на площадке беспрекословно ему подчиняются.

– На съемочной площадке делать будете то, что говорю я, – сказал как отрезал Дзиган.

Айманов промолчал. Казалось бы, режиссер не должен был изменять своим профессиональным принципам и брать своенравного актера, но он одобрил кандидатуру Айманова, интуиция ему подсказывала, что именно этот актер справится с ролью.

Кинопробы с Аймановым отослали на утверждение в Москву. Дзиган понимал, что главк может не утвердить пробы, Москва хотела видеть сказочного персонажа, между тем Айманов казался в этой роли слишком независимым.

Режиссер загадал, что если актера утвердят, то он поступится собственными принципами и позволит Айманову импровизировать на площадке.

К радости Дзигана, Шакена Айманова утвердили, и режиссер дал возможность Айманову играть роль согласно собственному видению. Этот ход оказался верным. К тому моменту Айманову было немногим за 30, но он смог правдоподобно сыграть как взрослеющего Джамбула, так и пожилого.

По стране фильм прошел с большим успехом.

В Харькове киноленту посмотрел художник кино Юрий Вайншток, который в последующем приехал работать в Алма-Ату и стал соратником Шакена Айманова.

«Так талантливо создать прекрасный человеческий образ мог только настоящий мастер. Образ столетнего Джамбула, его старческая фигура, жесты, походка, речь, движения были настолько убедительны и правдивы, что только таким я себе представлял этого самобытного поэта. Откуда взялся такой талант? Актер Шакен Айманов, сыгравший

Джамбула, вошел в число лучших актеров страны, таких как Бабочкин – Чапаев, Черкасов – Тимирязев. Для меня это было первое – заочное – знакомство с ним», – писал в своих воспоминаниях художник кино.

Фильм «Джамбул» входит в золотой фонд отечественного кино, его часто демонстрируют по телевидению, это говорит о том, что фильм является произведением кинематографического искусства.

Юрий КАШТЕЛЮК