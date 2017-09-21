«Алаколики»

«Окуньколь» прошел на берегу Алаколя

«Поймай удачу на крючок!» – таков слоган рыболовно-туристического фестиваля «Окуньколь», который прошел на берегу Алаколя, на природно-климатическом курорте «Пеликан».

Надо отметить, что с 2014 года рыбаки на этом фестивале подразделяются на две категории – любители и профессионалы. Профессионалы ловят рыбку с берега, так как это гораздо сложнее, чем в заливе, поэтому любителей отправляли на понтонный мост. Но в этом году мост заменили на паромную переправу, поэтому обе категории стали рыбачить с берега. Причем принять участие в турнире мог даже тот, кто впервые взял удочку. Первый этап соревнований проводился перед закатом солнца, второй – на рассвете.

Большинство участников состязаний – алматинцы, есть также жители Усть-Каменогорска, Риддера, но встречаются среди рыбаков и местные жители, как, например, Ернар Абылбеков из села Жайпак Алакольского района, занявший на «Окуньколе-2017» 3-е место. В этом фестивале улов Ернара составил 590 граммов (общий вес). Точно такой же вес дал улов Муслима Агапашаева, чемпиона прошлых лет. Поэтому жюри разделило между ними бронзу. Серебряным призером стал Борис Шевкопляс (695 граммов). Ну а больше всего повезло Юрию Клименко, его улов составил 2 килограмма 150 граммов. Кроме того, на крючок Юрия попался самый крупный, крупнее, чем у остальных участников, окунь – 270 граммов. А еще он отличился тем, что в обоих турах поймал рыбу самым первым. Юрий Клименко стал двукратным чемпионом «Окуньколя» – в прошлом году он наловил рыбы аж на 3 килограмма 335 граммов.

Все призеры – и профессионалы, и любители – получили награды в виде походного и рыболовного снаряжения от торговых домов «Корган» и «Робинзон», а также журнала «Ветер странствий».

В фестивальные дни гостей ждала насыщенная программа: мастер-класс от кукольницы Ларисы Еропкиной по пошиву из фетра золотой рыбки, которая может исполнить заветное желание; конкурс детских рисунков «Рыбак рыбака видит издалека»; кинофестиваль «Пеликадры», во время которого ученый-биолог Александр Жданко знакомил публику с флорой и фауной Алаколя; квест «Поиск клада», в котором детвора участвовала наравне со взрослыми; викторина и гала-концерт. Впервые в концертной программе фестиваля приняла участие представительница Усть-Каменогорска Светлана Звягинцева, член клуба авторской песни «Зеленая карета», дипломант «Петербургского аккорда». Светлана исполнила песни из классики бардовского жанра и произведения авторов Восточного Казахстана.

Во время концерта алматинская группа «Аквафон» представила композиции из нового альбома «Небесный кочевник». Состоялась премьера песни «Волна, Алла, Коля», написанной специально для фестиваля, а также авторских переводов классики джаза, включая Caravan и Summertime. Зрители просили участников группы «Аквафон» Олега Белова и Евгению Губанову спеть полюбившуюся им с прошлого года песню «13-й разъезд» (так называется маленькая станция в поселке Акши на южном берегу Алаколя.



В последний день фестиваля состоялась экологическая акция «Мѳлдiр су» («Чистая вода») по уборке берега от мусора, которая проводится второй год. Все участники акции облачились в фирменные футболки и бейсболки от компании Carlsberg Kazakhstan и принялись за работу.

Вечером того же дня поезд увозил нас в Алматы. Шумная компания «алаколиков», у которых, как поется в песне «13-й разъезд», «высокое содержание Алаколя в крови», покидала этот райский уголок с грустью и надеждой на встречу с ним в следующем году.

Индира САТБАЕВА

Фото Бориса БУЗИНА