Александр Ширвиндт: «В Алматы возникает особый контакт со зрителями»

Алматинцы общались с известным российским актером, режиссером и сценаристом Александром Ширвиндтом.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры приехал в Алматы по приглашению организаторов проекта

«Лекторий.kz».

– Я с удовольствием откликнулся на просьбу, потому что не был в Алматы 37 лет, а ведь это очень театральный город, в котором сразу возникает особый контакт со зрителями, – говорит Александр Анатольевич. – Правда, сейчас, когда я приехал и меня повезли на прогулку по городу, я совершенно ничего не узнавал… Кроме гостиницы «Алма-Ата», где мы с актерами когда-то жили во время длительных гастролей. Знали в этом здании каждый закоулочек. Еще я был достаточно хорошо знаком с Динмухамедом Кунаевым и его супругой. До сих пор помню его руки – большие и сильные руки настоящего мужчины…

Во время встречи актер делился трогательными и смешными воспоминаниями, рассказывал театральные байки и, конечно, вспоминал своих друзей – Андрея Миронова, Булата Окуджаву, Григория Горина, Людмилу Гурченко, Аркадия Арканова, Эльдара Рязанова и многих других.

– Что только мы не вытворяли с Аркановым! Была у нас и общая беда – страсть к скачкам. На лошадей мы спускали все, хотя всего у нас и не было, – вспоминает артист. – Однажды мы пришли на скачки и договорились, что делаем ставки в последний раз, и вместе решили, на каких лошадей. Очень радовались, когда наша лошадь выиграла в первом заезде, потом во втором тоже первым пришел тот скакун, которого мы выбрали. На призовые деньги можно было купить автомобиль! И тут вдруг выяснилось, что Арканов, оказывается, поставил деньги на другую лошадь… Мы после этого полгода не разговаривали.

Много интересного рассказал Александр Ширвиндт и о народном артисте СССР, известном российском актере Зиновии Гердте.

– Он был очень талантливым артистом и заядлым автомобилистом, несмотря на свою хромоту. Помню, как однажды он сбил пьяного человека, за что мог лишиться водительских прав. Тогда нам посоветовали обратиться к одной полковнице, которая якобы обожает артистов, – рассказывает Александр Ширвиндт. – Когда мы пришли к ней, она очень грозно на нас посмотрела и велела сделать плакаты к месячнику правонарушений. Мы обратились за помощью к известному советскому иллюстратору Оресту Верейскому, а сами придумали четверостишие. Некоторые из них до сих пор помню, например: «Зачем ты делаешь наезд, когда идет исторический партийный съезд…».

Много теплых слов артист сказал о Юрии Никулине, Людмиле Гурченко и других артистах, с которыми близко общался. Вспомнил и о легендарном режиссере Эльдаре Рязанове, отметив, что комфортнее всего было работать именно с ним, хоть и снимался у этого режиссера Александр Ширвиндт исключительно в небольших ролях. Зато эти эпизоды известны сегодня зрителям самого разного возраста. Чего стоит только сцена в бане из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Говорил, конечно же, и о себе, о своем творчестве.

– Меня часто спрашивают, кого я хотел бы сыграть. Несмотря на долгую актерскую биографию, у меня действительно есть нереализованные желания. Например, я всегда мечтал сыграть Остапа Бендера, но у Марка Захарова на этот счет было иное мнение, и для съемок был приглашен Андрюша Миронов. Хотя моя частица все-таки присутствовала в кадре: в фильме снималась трубка, которую я подарил Миронову, – делится знаменитый артист. – Другая моя нереализованная театральная мечта – роль Кречинского. Вроде бы я годился для этого образа, и, как с возмущением рассказывал мне покойный Владимир Кенигсон, сыгравший Кречинского в Малом театре, на репетициях спектакля Леонид Хейфец призывал его ничего не делать и просто играть. Не знаю… Возможно, проще было бы взять на эту роль первоисточник. Была попытка воссоздать Кречинского на сцене Театра сатиры. Михаил Козаков сам написал инсценировку «Игра». Этот спектакль мы целиком сыграли в репетиционном зале, но по воле судьбы на сцену мы так и не вышли, к большому моему горю.

Творческая встреча с Александром Ширвиндтом завершилась автограф-сессией.

Леля ВЕРЕСОВА