Алматинская кавалькада

Необычное зрелище собрало множество зрителей

Необычное зрелище собрало множество зрителей, даже проезжающие мимо водители замедляли движение, любуясь необычной колонной, неспешно идущей по проспекту Абая в сторону Дворца Республики.

В кавалькаде можно было увидеть верблюдов, пони и даже забавного дрессированного медведя. Конечно же, своими необычными трюками привлекли внимание акробаты, жонглеры, эквилибристы, артисты из конно-акробатической группы «Номад». Многие зрители были заворожены происходящим, но при этом не забывали снимать действо на мобильные телефоны, чтобы выложить фото и видео в социальные сети и поделиться эмоциями с теми, кто пропустил столь яркое событие. Впрочем, у всех желающих еще будет возможность воочию насладиться необычным зрелищем. Артисты цирка планируют пройтись по улицам мегаполиса еще два раза, только маршруты будут уже другие. Так, 26 июля яркая праздничная колоннада прошествует от Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» до торгово-развлекательного комплекса Mega Alma-Ata, а 2 августа пройдет по проспекту Абая до улицы Момышулы, а затем по улице Сатпаева.

К слову, в последние годы артисты цирка регулярно устраивают подобные акции на радость алматинцам и гостям города.

– На этот раз событие приурочено к новому цирковому лазерному шоу по мотивам казахской народной сказки «Ер Төстік». Оно будет проходить на арене с 22 июля по 20 августа, – рассказала пресс-секретарь Казахского государственного цирка Сауле Нургалиева.

Шоу «Ер Төстік» соткано из разных жанров. Зрители увидят джигитовку воздушных гимнастов, акробатов, клоунов, эквилибристов, дрессированных медведей, коз, собак и голубей. Сказочное действо сопровождает известный акробатический шоу-балет Казгосцирка.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА