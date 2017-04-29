«АRTиШОК» расширяется

У самого экспериментального театра в Алматы появилась большая сцена

Эту идею труппа вынашивала уже давно. Устав от маленького пространства, где порой невозможно развернуться, от того, что время от времени театр затапливает, а артистам не хватает места на сцене при выходе на поклон. И после просмотра множества вариантов новая просторная сцена наконец-таки нашлась. Теперь театр разместится в здании нашумевшего когда-то клуба Da Freak, который располагался по адресу: улица Гоголя, 40. Планируется, что новая площадка начнет работать уже осенью, однако, журналисты и самые преданные зрители театра уже ее посетили.

– Нам показалось, что эта площадка подходит театру идеально. Конечно, впереди еще много работы, которую надо сделать, чтобы адаптировать сцену, – говорит управляющий директор театра Анастасия Тарасова. – Сразу хочу сказать, что мы пока не нашли достаточно спонсоров, но все равно решили действовать, ведь под лежачий камень вода не течет. А когда начинаешь что-то делать, всегда найдутся единомышленники, друзья, партнеры, которые помогут.

Тем более что известна необходимая сумма – это 21 миллион тенге. Из них 10 миллионов тенге – на световое оборудование, на звуковое – 4 миллиона, на ремонтные работы – 5 миллионов и на обустройство зрительного зала – 2 миллиона.

Чтобы собрать необходимые средства, «АRTиШОК» запустил краудфандинговую акцию на платформе www.starttime.kz. Помочь театру могут все желающие.

Уже сейчас можно сказать, что большая сцена будет более удобной. Больше будет и зрительских мест в зале. Так как сцену обещают сделать мобильной, их количество будет меняться, но в целом зал сможет вместить 135 зрителей.

Ремонт идет полным ходом. Воплощать идею в жизнь артишковцам помогают сотрудники архитектурно-проектной компании HR.

– Новая сцена для нас очень важна. Это позволит еще больше удивлять зрителей, ставить более масштабные спектакли, чаще приглашать в Алматы театры из других городов, которые теперь смогут показывать у нас не только камерные спектакли, – сказала режиссер и художественный руководитель театра Галина Пьянова.

При этом ставший уже легендарным подвал, расположенный в одном из дворов на улице Кунаева, который в первый раз бывает так трудно найти, не останется в прошлом. На прежней сцене будут идти спектакли, которые не предполагают большого пространства.

– Как мы можем забыть этот подвал, если именно здесь когда-то родился наш театр! Мы провели здесь бессчетное количество часов, все сделали своими руками. Театр просто расширяет границы, – отметила Галина Пьянова.

При этом важно отметить, что несмотря на все перемены, цены на билеты останутся прежними.



Елена СОКОЛОВА