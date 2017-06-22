Асель Садвакасова: «У любви нет национальности»

В Алматы завершились съемки казахстанской комедии «Пять причин не влюбиться в казаха». Продюсер и главная актриса картины Асель Садвакасова встретилась с корреспондентом газеты «Вечерний Алматы».

Больше, чем комедия

– Расскажи, как возникла идея фильма «Пять причин не влюбиться в казаха»?

– Это уже третий наш совместный проект с режиссером Аскаром Узабаевым. Когда он рассказал о своей задумке снять фильм о девушке, которая отучилась за границей, разочаровалась в наших молодых людях и мечтает выйти замуж за иностранца, идея показалась мне интересной. Тем более что сегодня эта тема актуальна. Аскар сразу сказал мне, что хочет отойти от кавээновского юмора и сделать нечто большее, чем банальная комедия. Фильм о любви, взаимоотношениях, в котором с юмором рассказывается о нашей жизни. Работа над сценарием шла полгода, затем он много раз переделывался во время съемок, менялись диалоги.

Наш фильм – это история о девушке Динаре, которая, отучившись во Франции, вернулась домой с женихом-иностранцем. Узнав об этом, ее отец пришел в ярость и сказал, что он категорически против их брака. Тогда героиня пошла на хитрость и нашла подставного жениха, который должен был приложить все усилия, чтобы разочаровать семью главной героини.

– Не боязно было снимать фильм на такую неоднозначную тему? Картина еще не вышла в прокат, а в Сети уже есть возмущенные отзывы…

– Читать такие комментарии просто странно, ведь фильм еще не готов, никто не может знать, о чем он будет. На самом деле мы не хотим кого-то унизить или оскорбить. Наоборот, смысл нашей картины противоположный, недоброжелатели поймут это, когда картина выйдет в прокат.

«Пять причин не влюбиться в казаха» – это, например, такие наши качества, как лень, непунктуальность, так называемые понты. В фильме даже есть такая фраза: «Казах без понтов – беспонтовый казах…». Как и у всех, у нас есть свои недостатки, и они – часть нас. Главная идея нашего фильма как раз и состоит в том, что мы должны любить родную страну и принимать друг друга такими, какие мы есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Да, сначала главная героиня фильма, вернувшись из-за границы, не может вновь привыкнуть к нашему образу жизни. Ей кажется, что соблюдать традиции уже не модно, Динара привыкла к европейскому стилю жизни. Ее раздражают наши привычки… По крайней мере, ей так кажется. На самом деле в Динаре тоже есть все эти недостатки, просто она пока этого не замечает…

– Насколько ты согласна со своей героиней?

– Это первый случай в моей кинокарьере, когда девушка, которую я играю, совершенно на меня не похожа. Динара гораздо более властная, любит командовать, не приемлет компромиссов. Я намного мягче по характеру.

Что касается того, что сегодня молодежь стремится уехать за границу, и я вижу эту тенденцию, в фильме мы, наоборот, хотим показать, что нет места лучше, чем родина, где тебя всегда ждут. Даже уезжая за рубеж и привыкая к новому образу жизни, в глубине души ты сохраняешь все особенности, которые впитываешь с молоком матери на родной земле.

Главное – любовь

– А как ты относишься к межэтническим бракам?

– Для меня самое главное – это любовь, а у нее нет национальности. В юности я почему-то была уверена, что непременно выйду замуж по расчету, но когда стала старше, поняла, что брак – это очень ответственное решение. Основа семьи – любовь, доверие, взаимоуважение. Все это не зависит от того, какой национальности твой избранник. Мне кажется, что замуж надо выходить один раз и на всю жизнь.

Я не вижу в межэтнических союзах ничего плохого. Наоборот, во многих случаях такие союзы помогают глубже изучить разную культуру, обычаи и традиции, научиться уважать их. Например, я с удовольствием отмечаю не только казахские праздники, но и русские. Обожаю Пасху! Каждый раз с нетерпением жду, когда мои православные друзья угостят меня яйцами и куличами. Смешение культур – это здорово, я так считаю.

– В названии фильма есть доля иронии. А ты готова посмеяться над собой?

– Конечно, и мои роли тому доказательство. В основном я играю забавных странноватых героинь. Часто даже шучу, мол, почему в кадре я не могу быть красоткой в обтягивающем платье с длинными волосами и прекрасным макияжем. В основном я в фильмах вечно чумазая, в непонятной одежде, к тому же мои героини непонятно что вытворяют. Зато в этом моя изюминка.

В жизни я тоже могу посмеяться над собой и даже часто это делаю.

Два в одном

– «Пять причин…» – уже пятый проект, в котором ты выступаешь не только как продюсер, но и как актриса. Тебе комфортно в новом амплуа?

– Я поняла, что все не так безоблачно, как кажется. Быть продюсером – это очень тяжелый труд. Когда я поняла, что не успеваю делать все одна и рискую упустить нечто важное, то наняла помощницу, которая занимается пиаром.

В целом же работа продюсера для меня очень интересна. Мне не стыдно ни за один мой проект. Смело могу сказать, что это хорошие фильмы, в них нет халтуры. Вообще, моя мечта – внести вклад в развитие нашего кино, оставить свой след, чтобы мои будущие дети и внуки могли мной гордиться.

– Насколько сложно совмещать функции продюсера и актрисы?

– Когда я дебютировала как продюсер в фильме «Адель», режиссер этой картины Аскар Бисембин дал мне очень правильный совет, которого я всегда придерживаюсь. Он сказал, что всю продюсерскую часть работы нужно выполнять на подготовительном этапе, а когда начинаются съемки, полностью погружаться в творческий процесс. Когда я выхожу на площадку, то забываю о свои обязанностях продюсера, у меня есть замечательная команда, все ребята четко знают свои задачи, поэтому за продюсерскую часть работы в этот момент я спокойна. Как только заканчиваются съемки, я вновь возвращаюсь к обязанностям продюсера. Главное – правильно распределить время, чтобы, находясь на съемочной площадке, не думать ни о чем, кроме своей роли.

– Когда ты выбираешь сценарий, с которым будешь работать, на что обращаешь внимание в первую очередь?

– У меня очень хорошо развита интуиция, интересную историю чувствую сразу. Иногда мне достаточно синопсиса или даже идеи, чтобы загореться проектом. Так было с картинами «Замуж в тридцать» и «Пять причин…». Сценариев присылают очень много.

– Что может заставить тебя сразу отказаться от сценария?

– Не приемлю пошлость, истории, в которых юмор только ради юмора, обидные или глупые шутки. Не люблю насилие на экране. Хочу, чтобы после моих фильмов люди выходили из зала в хорошем настроении. Или со светлой грустью и надеждой на лучшее, если это драма или мелодрама, например. Не нравятся мне также грузящие сюжеты, истории, которые не оставляют никакой надежды. Я очень впечатлительный человек и стараюсь не смотреть такие картины. В целом для меня главное, чтобы в фильме был смысл и он дарил зрителям положительные эмоции.

– Это значит, что ты никогда бы не стала продюсировать, к примеру, боевик?

– Почему? Наоборот, мне это очень интересно! Вообще, хочу попробовать себя в разных жанрах. Например, в историческом кино или даже в военной драме. Надеюсь, у меня еще все впереди.

Я – свой главный критик

– И все-таки в каком амплуа тебе комфортнее – продюсера или актрисы?

– Мне одинаково интересно и то и другое. Я точно знаю, что в ближайшее время не планирую оставлять актерскую деятельность. Мне очень нравится перевоплощаться, работать над разными образами. При этом я очень самокритичный человек. Всегда переживаю, как я сыграла и сыграла ли вообще. Даже когда фильм уже идет в прокате и я вижу хорошие отзывы, меня все равно терзают сомнения. Даже когда после съемок мы с группой впервые смотрим целиком, что получилось, я от волнения не могу усидеть на месте. Потом, когда смотрю фильм уже в кинотеатре, это новый стресс. Сначала оцениваю, как сыграла, потом начинаю придираться к собственной внешности…

– А критики со стороны не боишься?

– Для меня всегда очень волнительно, что скажут о фильме и о моей героине. После премьеры всегда с содроганием жду, что напишут журналисты, блогеры. Критические отзывы, конечно, меня расстраивают, но если я пойму, что они адекватные, то извлеку из них урок. В то же время я не понимаю пустых отзывов, например, когда фильм еще не вышел в прокат, а его уже критикуют просто потому, что неверно поняли какую-то информацию или название не понравилось. Такие комментарии я не воспринимаю всерьез.

Например, такая ситуация была с фильмом «Келинка – тоже человек», в котором по сюжету невестка и свекровь меняются телами. Одна женщина написала гневный отзыв еще до выхода фильма, когда увидела трейлер. Она написала, что это ужасно, потому что получается, что мать спит в одной комнате со своим сыном… Я тогда очень из-за этого переживала, но после того, как картина появилась в прокате, все вопросы отпали.

Елена СОКОЛОВА

Фото из личного архива Асель Садвакасовой