Балет… и художественная гимнастика

Культурная программа

Международный фестиваль балетного искусства Eurasian Dance Festival

В конце июня в Астане воцарится особая духовная атмосфера праздника музыки, танца, грации, пластики. Зритель, пришедший на фестиваль, приобретет высокую энергетику, формируя общую культуру и отношение к искусству. Идея данного мероприятия – сделать искусство балета более доступным для казахстанского зрителя и в то же время дать возможность мировым балетным коллективам принять участие в этом важном событии отечественной культуры. Одна из важнейших задач фестиваля состоит в развитии эстетического вкуса публики посредством знакомства с особенностями различных хореографических школ мира. Кроме популяризации искусства классического танца, международный фестиваль балетного искусства открывает для казахстанского зрителя и современные хореографические стили.

Место проведения: театр «Астана Балет» 24 и 28 июня, театр «Астана Опера» 26–27 и 29 июня.

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С 24 по 27 июня 2017 г. в г. Астане при поддержке акимата г. Астаны состоится 9-й чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров и 15-й чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров. Соревнования пройдут в СК «Даулет». Организаторами являются Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, ОО «Казахстанская федерация гимнастики» и ОО «Федерация художественной гимнастики г.Астаны».

В соревнованиях примут участие около 150 сильнейших гимнасток из 15 стран Азиатского региона. Будет разыграно 54 комплекта медалей.

Зрителей кроме соревновательной части чемпионата Азии ждет также торжественная церемония открытия, которая вкратце ознакомит наших гостей с культурным наследием и традициями казахского народа, а также покажет нашу многонациональность, которая является уникальной особенностью нашей страны.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Даулет» 24–27 июня.

Азат АЛТЫБАЕВ