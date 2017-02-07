Балет и мир

В Алматы состоялся I Международный балетный фестиваль Ballet Globe

В Алматы состоялся I Международный балетный фестиваль Ballet Globe. Он стал частью культурной программы XXVIII Всемирной зимней Универсиады.

Организатор мероприятия – казахстанская компания Art Classic – представил алматинскому зрителю три балета, хорошо известные любителям этого вида искусства во всем мире, – «Жизель», «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Все три спектакля с аншлагом прошли на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Главные партии в них исполнили приглашенные звезды балета из Москвы, Парижа и Нью-Йорка.

В первый день фестиваля зрители посмотрели балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана с участием примы-балерины Большого театра Евгении Образцовой и этуаля (ведущего солиста) Парижской государственной оперы Жозуа Хоффальта. Затем в «Лебедином озере»

П. Чайковского выступили ярчайшие звезды Американского театра балета – ведущая солистка балета Девон Туше и премьер Кори Стернз. Завершился фестиваль балетом «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, где блистали прима-балерина Большого театра Нина Капцова и премьеры Михаил Лобухин и Артем Овчаренко.

– Наша компания с 2010 года при поддержке городского акимата осуществляет в Казахстане проекты в сфере балета с участием звезд мировой сцены, – рассказал генеральный директор компании Art Classic Ерлан Андагулов. – Так что теперь, для того чтобы наслаждаться выступлением великолепных артистов, не нужно ехать в Париж.

Приглашенные звезды балета провели серию мастер-классов для учащихся Алматинского хореографического училища им. Селезнева. Наряду с популяризацией балета фестиваль, по словам организаторов, ставит целью повышение мастерства казахстанских артистов. Этому, безусловно, способствуют репетиции со звездами балета.



– Я впервые на сцене вашего театра, и для меня большая честь быть приглашенной на ваш фестиваль и участвовать в нем, – призналась Евгения Образцова. – Вместе с артистами Большого театра я принимала участие в гастролях, которые проходили в Японии, где мы выступали в балете «Три мушкетера». И после этого опыта мне было очень интересно станцевать у вас такой легендарный спектакль, как «Жизель», вместе с этуалем Парижской оперы Жозуа Хоффальтом. Гастроли для меня это всегда интересный опыт и вместе с тем большая ответственность.

Премьер Американского театра балета Кори Стернз тоже впервые в Казахстане.

– Мне особенно интересно было танцевать в вашей версии «Лебединого озера», – сказал он. – Дело в том, что в американской версии балет заканчивается трагически – Белый лебедь совершает самоубийство. У вас же, напротив, концовка оптимистическая. Но для меня главное, чтобы балет трогал сердце зрителя, вызывал чувства, а не рассматривался как некое развлечение.

Во время фестиваля в фойе театра представил свои работы немецкий фотограф Клаус Вэгель. На них запечатлены артисты современного балета. Впоследствии фотографии будут безвозмездно переданы в дар хореографическому училищу им. Селезнева.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Сергея ХОДАНОВА