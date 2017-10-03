Блеснули талантами

ТУҒАН ЖЕР

В Алматы состоялось торжественное открытие IV Международного фестиваля-биеннале юных художников «ART-Самгау – 2017» среди колледжей искусств Казахстана и других стран.

Инициативу Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова поддержал Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Партнерами фестиваля также выступили Министерство культуры и спорта РК и Казахская национальная федерация клубов ЮНЕСКО.

Миссия фестиваля заключается в поддержке художественного творчества, а также в содействии и установлении взаимопонимания и международного общения студентов колледжей искусств с их сверстниками из различных стран мира. В этом году в конкурсе приняли участие юные художники из Болгарии, России, Арабской Республики Египет, Кыргызстана, Узбекистана и областей Казахстана.

Раз в два года, а именно с такой периодичностью проходит фестиваль, «ART-Самгау» выявляет новые таланты.

– У нас созданы все условия для совершенствования профессиональных навыков юных любителей живописи и декоративно-прикладного искусства, — сказал заместитель исполнительного директора – директор представительства фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

– Организаторы фестиваля «ART-Самгау» преследуют весьма благородные задачи, созвучные с миссией Фонда Н. Назарбаева и ежегодными посланиями нашего Елбасы. Это выявление и поддержка юных дарований в изобразительном искусстве. Что очень созвучно с задачами, поставленными Главой государства в его программной статье «Рухани жаңғыру». Наш проект – международный, а это значит, что молодые художники имеют уникальную возможность познакомиться с культурой, традициями, обычаями и природой других стран – участниц фестиваля.

Участники фестиваля также посетили мастер-классы, один из которых организовал обладатель гранта Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, магистр искусств, член Союза художников РК, преподаватель Жанна Тыныбекова. Ее занятия по фьюзингу позволят получить и закрепить на деле технические навыки витражного и мозаичного искусства. Также в программе фестиваля – пленэр с мастер-классами, который проведут члены Союза художников и Союза молодых художников, а также зарубежные специалисты

Участники «ART-Самгау — 2017» представили на суд жюри свои работы по трем номинациям: «Пейзаж», «Натюрморт» и «Декоративно-прикладное искусство». По итогам конкурса «Гран при» в номинации «Пейзаж» была удостоена учащаяся колледжа КазНАИ им. Т. Жургенова Айгерим Омаркул, а в номинации декоративно-прикладное творчество лучшей стал Роман Вармин из «Сәндiк қолданбалы өнер колледжi». Примечательно, что званий лауреатов I, II и III степеней в каждой номинации удостоено немало талантливых ребят из нашей страны.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА