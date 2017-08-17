Ближе к звёздам

Праздничную программу Дня города откроет международный музыкальный фестиваль нового формата Star of Asia

Международный фестиваль уникального формата Star of Asia, посвященный программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жанғыру», пройдет в эти выходные на ВСК «Медеу». Главная цель мероприятия – развитие событийного туризма в Алматы.

Крупнейшая сцена на открытом воздухе ждет звезд мирового уровня самых разных жанров – от хип-хопа до инди-попа. Зрители увидят выступления знаменитой южнокорейской группы U-Kiss, певицы из Азербайджана Roya и других звезд эстрады.

Фестиваль порадует не только насыщенной концертной программой, но и яркими флешмобами, танцевальными баттлами. В Алматы специально на этот фестиваль приедут самые знаменитые диджеи. Проект Star of Asia обещает стать новым культовым событием континентального значения наравне со знаменитыми конкурсами «Славянский базар» и «Новая волна».

Билеты уже в продаже в кассах Дворца Республики, ТРЦ Mega Alma-Ata, на сайте kassir.kz.

Леля ВЕРЕСОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА