Бойтесь своих бывших

В прокат вышел триллер американского режиссера и продюсера Дениз ди Нови «Наваждение»

Причем в последнем амплуа она известна гораздо больше. Во всяком случае пока. Это Дениз ди Нови спродюсировала такие известные кинопроекты, как «Маленькие женщины», «Спеши любить», «Лучшее во мне». При этом все они успешнее проекта «Наваждение», в котором она выступила как режиссер.

Итак, в центре сюжета любовный треугольник – бывший муж, бывшая жена и новая пассия бывшего мужа. Вообще, это была изначально плохая идея – строить новые отношения на глазах у бывшей супруги, которую, кстати, играет Кэтрин Хайгл. Однако мужчина довольно долго не замечает напряжения между своей бывшей и нынешней любовью со своим темным прошлым, о котором она боится рассказывать. В роли этой успешной роковой женщины Джулии – красотка Розарио Доусон.

Мужчина, вокруг которого разгораются страсти, довольно долго не замечает, что находится между двух огней, пока ситуация не становится не только очевидной, но и опасной, причем не только для участников любовной драмы, но и для маленькой дочери разведенной пары.

Героиня Кэтрин Хайгл Тесса готова пойти на что угодно, лишь бы вернуть свою жизнь, которую у нее якобы украла коварная соперница. А если учесть, что бывшая жена мачо не совсем здорова психически, опасность удваивается, нет, даже утраивается. И да, оказывается, Интернет, а в особенности социальные сети, могут стать очень опасным орудием мести…

Впрочем, это как раз неудивительно. Гораздо страннее другое: как свободно персонажи попадают друг к другу домой. Ладно, я могу допустить, что у бывшей жены сохранились ключи от дома, в котором она жила когда-то, ну а новая пассия ее мужа почему так свободно по дому своей соперницы разгуливает? Или в США не принято двери на замок запирать, чтобы кто угодно и когда угодно мог войти и взять что угодно?

Хоть фильм и обозначен как триллер, режиссер выстраивает сюжет по законам драмы и не скрывает от зрителей, кто стоит за всеми злодеяниями. Никакой интриги в сюжете нет, вся история предсказуема от первого до последнего кадра, а персонажи слишком однозначны для обычных людей. В реальной жизни такие идеально положительные или отрицательные типажи не встречаются. Диалоги затянуты, из-за чего какая бы то ни было динамика в сюжете и вовсе теряется.

Ну а заканчивается все в худших традициях американских триллеров – совершенно нелогичным хеппи-эндом. Меня порадовал только самый последний эпизод, который намекает, что иногда прошлое не может полностью остаться в прошлом. Некоторые зрители даже увидели в этом намек на продолжение, однако, мне кажется, такое вряд ли возможно.

Елена СОКОЛОВА