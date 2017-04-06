Большая радость

Впервые на русском языке вышла «Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире»

Впервые на русском языке вышла «Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире». Ее авторы – лауреаты Нобелевской премии Далай-лама XIV и архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту – встретились в апреле 2015 года, чтобы отметить восьмидесятый день рождения Его Святейшества, оглянуться на прожитые годы, полные непростых испытаний, и отыскать ответ на один из насущных вопросов: как найти в себе силы радоваться жизни, невзирая на неизбежные страдания?

– Мы провели неделю, пытаясь понять, что такое счастье, мы разобрали немало глубоких жизненных вопросов. Целью поисков был источник истинной радости – состояния, не зависящего от превратностей судьбы и обстоятельств. Мы знали, что для этого нужно проанализировать препятствия, из-за которых счастье кажется неуловимым, – пишут авторы.

В беседах Далай-лама и архиепископ постепенно обозначили восемь основ радости. Четыре находятся в области ума, четыре – в сердце. Возможно, эти мысли помогут кому-то радоваться жизни в постоянно меняющемся мире, полном боли и страданий.

Размышление

«Каждое жизненное событие можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Когда вы смотрите со стороны, уменьшаются беспокойство и тревога, а радости, наоборот, прибавляется. Словом, посмотришь с одной стороны, и кажется: о, как все плохо, все печально. Но стоит посмотреть с другой на ту же трагедию, то же событие, и понимаешь, что благодаря ему открылись новые возможности», – говорит Далай-лама.

То, каким мы видим мир и какой смысл придаем тем или иным событиям в своей жизни, влияет на наше самочувствие. На все ситуации стоит смотреть отстраненно, отодвинув собственные интересы.

Любую ситуацию или проблему нужно рассмотреть спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу – минимум с шести разных углов. Таким образом наше понятие о реальности станет более целостным, а реакция – более конструктивной.

Такой подход помогает понять других людей и осознать, что мы не можем все контролировать. Это делает нас спокойнее и уравновешеннее, помогает отнестись к ситуации с юмором.

Смирение

Стоит быть благодарным за все, что у нас есть. Нужно отказаться от гордыни и принять свои слабости. Многим людям трудно относиться к себе с сочувствием. Это очень печально. Если вы не любите себя и не добры к себе, как сможете относиться с искренней добротой к окружающим? Мы должны напомнить людям, что человеку свойственны доброта и позитивное отношение к жизни. Помните, что вы не одни. Вы часть поколения, за которым будущее человечества. Признание своих слабостей и ограничений идет на пользу каждому. Это может научить мудрости. Понимая, в чем ваша слабость, вы начинаете стараться.

Юмор

Истинный смех помогает нам расслабляться и налаживать отношения с другими людьми. Люди не рождаются с чувством юмора, это навык, который можно развить. Те, кто все время смеется, чувствуют себя свободно и непринужденно. Серьезные люди в реальной опасности! Надо уметь иронизировать над собой и показывать другим, что ты тоже человек. Это юмор, который не унижает, а приглашает других присоединиться к веселью.

Улыбайтесь, не будьте серьезными! Это поможет легче справиться со всем, что подкидывает нам судьба.

Принятие

Четвертое качество ума – способность принимать жизнь во всей ее сложности, красоте и несовершенстве. Это не то же самое, что признать поражение. Невозможно испытывать радость в отчаянии, страхе, беспокойстве и отрицании. Причиной страданий являются наши реакции на людей, обстоятельства и события. Принятие их помогает обрести покой и адекватно оценивать происходящее. Умение присутствовать в настоящем и ощущать каждый момент жизни – не что иное, как способность принимать повседневную жизнь со всеми ее несовершенствами, неудобствами и тревогами.

Умение прощать

Прощение не означает, что мы забываем. Вы помните о болезненном опыте, но поскольку эта память может привести к возникновению ненависти, нельзя позволять себе пойти этим путем. Это не значит, что мы должны разрешать людям творить зло и оставлять их безнаказанными. Но мы не должны быть озлобленными и мечтать отомстить. Мы разделяем делателя и действие, человека и его поступки. Когда совершается неправильное действие, мы должны прекратить его. Но у нас есть выбор: не гневаться на того, кто совершает это действие, и не ненавидеть его. Не позволяйте себе испытывать гнев и ненависть. Мы не будем счастливы, пока обижены.

Благодарность

Каждый день, просыпаясь, думайте: «Мне повезло, что я жив. У меня есть главная драгоценность – человеческая жизнь. Не стану растрачивать ее понапрасну». Вы недовольны тем, что не выспались или у вас недостаточно денег? Но многие вообще не проснулись этим утром, не ели несколько дней и не имеют теплой постели. Размышляйте об этом, если не знаете, за что благодарить судьбу. Отбросив узколобую сосредоточенность на том, чего вечно не хватает, мы начинаем видеть все блага и изобилие жизни. Благодарность помогает осмыслить каждый момент нашей жизни и радоваться ему.

Сострадание

Чрезмерная зацикленность на себе – источник страдания. Сострадательная забота о благополучии окружающих – источник счастья. Если вы хотите жить счастливо, думайте не только о себе. Если у вас есть возможность помочь кому-то – помогите. Если нет – пожелайте ему счастья. Сострадание не признак слабости. Когда мы помогаем другим, другие помогают нам.

Щедрость

Щедрость нередко можно спутать с состраданием, ведь это не только раздача материальных благ. Вы можете делиться с другими временем. Это позволит почувствовать себя частью чего-то важного, ощущать себя нужным и значимым.

Сострадание и щедрость – не просто возвышенные добродетели. Они составляют основу человечности, именно благодаря этому мы обретаем возможность радоваться жизни и ощущать ее смысл. Чтобы радоваться жизни, нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Научиться смеяться над собой и прощать, помогать другим и быть благодарными за каждый прожитый день – так мы обретаем способность быть счастливыми.

Ольга АКСЮТИНА