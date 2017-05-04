Больше гламура

В прокат вышел фильм «Идеаль» – экранизация одноименной книги знаменитого французского писателя Фредерика Бегбедера

Писатель вновь показывает самую неприглядную сторону современной жизни. На этот раз – неприглядную изнанку мира модельного и парфюмерного бизнеса, где все продается и покупается. Главный герой истории – гламурный вербовщик Октав, который ездит по свету в поисках самых лучших девушек, которые подходят под очень четкие современные стандарты красоты, когда ноги должны быть строго определенной длины, расстояние между глазами – тоже равняться определенной величине. Словом, будущая модель должна соответствовать определенным параметрам, а иначе ее нельзя будет продать…

В поисках красоток герой постоянно колесит по миру, предаваясь всем доступным удовольствиям. А как же иначе? Надо налаживать связи, иначе найти то, что нужно, будет гораздо сложнее. Однако в модельном бизнесе, как и в любом другом, может неожиданно наступить кризис. И вот, устав от обилия красоток, герой начинает размышлять, где же ему найти ту самую, которая требуется крупнейшей парфюмерной компании для нового рекламного ролика… «Американки слишком здоровые, француженки ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные…» – в конце концов долгие поиски приводят Октава в Россию, где его ждут самые неожиданные приключения и, конечно, та самая девушка, встреча с которой обернется самыми неожиданными последствиями…

Казалось бы, «Идеаль» – тот самый случай, когда сравнивать книгу с фильмом нет смысла, ведь на большой экран ее перенес сам писатель, пересев для этого в режиссерское кресло. Однако это совершенно не так. Если роман затрагивает действительно актуальные для современного общества потребления проблемы, такие как отсутствие моральных ценностей, педофилия, то кинокартина скорее напоминает легкую и немного пошловатую комедию. Еще одно из значительных отличий заключается в том, что в книге ключевая сцена разворачивается в храме Христа Спасителя, в то время как в кинокартине он есть лишь условно. Зато в храм превращается головной офис «Идеаль» – крупной парфюмерной фирмы, на продукцию которой молятся женщины во всем мире.

Надо сказать, что это первый опыт Фредерика Бегбедера в подобном качестве. Видимо, он настолько не доверяет мастерам современного французского кинематографа, что решил взяться за дело сам. В итоге зрители видят на экране блестящий, но совершенно бездушный и пошлый мир гламура, в центре которого абсолютно не вызывающий симпатии главный герой Октав. В исполнении Гаспара Пруста это раб удовольствий, которого волнуют только деньги, деньги и ничего, кроме денег. И даже в финале, когда герой уходит из этого блестящего мира, у зрителей нет ощущения, что им пытаются открыть глаза и правильно расставить приоритеты. Ни в книге, ни в кино Фредерик Бегбедер не преследует такую цель. Он просто показывает мир, в котором все продается и покупается. В фильме блеск и пошлость идут рядом, так же как слава и унижение. В целом фильм вполне подходит для одноразового просмотра.

Елена СОКОЛОВА