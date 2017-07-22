«Человек из Ламанчи» и… «Звездный мальчик»

В театре «Астана Балет» пройдут гастроли государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац

31 июля ТЮЗ представит зрителям мюзикл «Человек из Ламанчи».

Мюзикл создан по мотивам величайшего творения Сервантеса «Дон Кихот». Человеческие пороки, обличаемые автором, присущи и нашему времени. Ревность, безрассудство, неуважение, разрушающая любовь – все это есть и в нынешнем мире. Герой своей бескомпромиссностью заражает окружающих на великую борьбу за справедливость. Основным же лейтмотивом мюзикла «Человек из Ламанчи» является утверждение, что человек без мечты умирает.

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1 августа ТЮЗ им Н. Сац представит спектакль «Звездный мальчик»

Детская пьеса знаменитого английского писателя Оскара Уайльда «Мальчик-звезда» о том, что главное в человеке не красивая внешность, которой восхищаются все вокруг, а душа. Тема жестокости и милосердия, нищеты и богатства, выбора между добром и злом – вот основные идеи, раскрытые автором в этой сказке. Она как для детей, так и для взрослых, чтобы еще раз поразмыслить над смыслом жизни и своими ценностями. Быть добродетельным на словах недостаточно, поступки – вот главное, что будут оценивать люди.