Черепаха на счастье

«Только мечтателям светят звезды» – так называется уникальная разножанровая выставка

Под этим поэтичным названием скрывается масштабный проект, объединивший художников из разных стран мира. Его особенность в том, что все участники должны были на своем полотне так или иначе изобразить черепаху с числами на панцире – символ удачи и исполнения желаний. Необычная идея принадлежит известным художникам – Малику Джумагулову и Лейле Ахмет Осман.



– Все началось с необычного предложения, которое прозвучало, когда мы с несколькими художниками собрались вместе просто поговорить. Это было сказано просто так. Сначала никто не мог подумать, что креативная идея выльется в такой большой проект, чему я очень рад, – сказал художник-живописец, преподаватель кафедры станковой графики и академического рисунка Малик Джумагулов.

Кстати, сам он в своей работе «Инсталляция» выражает всеобщую мольбу, чтобы земной шар миновали разного рода катастрофы.

Собрать команду художников из разных стран мира ему помогла Лейла Ахмет Осман, которая специально приехала из США, где живет сейчас, и сама так же приняла активное участие в проекте. Еще бы, ведь черепаха имеет к ней непосредственное отношение – ее авторский бренд называется Lucky turtle, что в переводе означает «Счастливая черепаха».

– Для меня это особый проект. Обычно я устраиваю персональные выставки, а на этот раз участвую в групповой. Это очень волнительно. Большое значение для меня имеет и то, что площадку для экспозиции предоставил Государственный музей искусств имени Кастеева, ведь когда-то именно в этих стенах состоялась моя первая выставка, – вспоминает Лейла Ахмет Осман.

Созданный ею для проекта гобелен так и называется – «Счастливая черепаха». Это яркое произведение проникнуто теплом и светом.

Несмотря на то что тема у всех участников выставки была одна, каждый раскрыл ее по-своему. Например, архитектор из Японии Юджи Имайо создал целую художественную панель, которую предложил установить на площади «Астана» после завершения выставки.

В свою очередь казахстанский художник Агымсалы Дузелханов, придерживаясь основной темы, внес в произведение казахский национальный колорит, изобразив на картине шанырак, символизирующий благополучие и счастье. Еще одна участница выставки, представляющая нашу страну, создала для проекта работу «Красавица». Речь идет о произведении Бубэ Нэлли.

– Черепаха представляется мне мудрым и очень спокойным созданием. Она никогда никуда не торопиться, тем самым как бы говоря, что не нужно суетиться, можно все успеть без спешки. Эту мысль я и вложила в свою работу, – сказала художница.

На выставке можно увидеть работы, выполненные в разных техниках: гобелен, живопись, графика и ювелирные изделия. Это делает экспозицию разно-

образной. Кстати, весьма любопытно, что на каждой работе можно увидеть цифры, изображенные на панцире черепахи. Куратор проекта Гульнар Жуваниязова объясняет, что это некая зашифрованная информация:

– Числа, написанные на панцире черепах, как раз и подтверждают особенность проекта. Они символизируют исполнение желаний, здоровье и удачу. В своих произведениях авторы напоминают людям, что все в наших руках и мы можем сделать мир прекрасным.

Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00. Приходите в Государственный музей имени Кастеева.



Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА