Через тернии к звёздам

Люди с особыми потребностями выступили на одной сцене с артистами казахстанской эстрады

Уникальный концерт прошел в стенах Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Уже седьмой год подряд активисты молодежного общественного фонда Reliance проводят этот праздник, на который съезжаются парни и девушки со всей страны, чтобы блеснуть талантами.

– Наша цель – помочь ребятам раскрыться. Показать, что инвалидность не приговор. Ее можно воспринимать скорее как комплекс трудностей, которые вполне можно преодолеть, если общество будет правильно относиться к людям с особыми потребностями. Не жалеть их, а помогать достичь цели, – говорит директор общественного фонда Reliance Сауле Алпысова. – Ребята, с которыми мы работаем, – яркий тому пример. В частности, незрячая участница веломарафонов Жазира Мукибекова. Ее упорству и работоспособности можно только позавидовать. Наш фонд с радостью помогает им и многим другим людям, которым нужна поддержка. Мы очень тесно работаем с вузами, оказываем помощь в предоставлении возможности обучения особым студентам. Мы работаем во всех регионах Казахстана.

Именно поэтому география участников концерта очень широкая, энтузиазм молодых талантов не знает границ. Многим из них пришлось преодолеть не одну сотню километров, чтобы блеснуть талантом в Алматы и пора­зить публику, как это сделал Омар Турашев. В 15 лет парень потерял обе ноги, однако это не мешает ему оставаться активным, ставя перед собой цели и достигая их. Сегодня молодой человек активно занимается танцами на колясках. Перед алматинскими зрителями он исполнил танец под кюй «Адай».

– Композицию выбрала мама. Она всегда меня поддерживает и во всем мне помогает, – говорит Омар Турашев. – Танцы – это свобода, поэтому они мне так нравятся.

В будущем парень хочет освоить брейк-данс, однако пока не может приступить к покорению этой вершины, так как у него нет легкой коляски. Впрочем, сотрудники благотворительного фонда заверили, что скоро проблема должна решиться благодаря спонсорам. Так что, вполне возможно, в следующем году Омар уже сможет начать тренироваться.

– Есть у меня и еще одна большая мечта – спеть дуэтом с Кайратом Нуртасом. Надеюсь, она тоже сбудется, – поделился Омар Турашев перед началом концерта.

Все участники вечера очень волновались, но алматинка Армангуль Болатжан переживала больше других. Еще бы, ведь в отличие от Омара Турашева девушка впервые выступала на большой сцене перед множеством гостей. Вместе с партнером она исполнила вальс на инвалидной коляске.

– У меня детский церебральный паралич. Еще год назад даже не думала заниматься танцами. Когда мне сказали, что это может быть полезно для физического развития, и предложили попробовать, я согласилась. С тех пор просто влюбилась в танцы, – рассказала Армангуль.

Между тем родные и друзья не могут нарадоваться ее успехам. Если раньше девушка не могла самостоятельно сдвинуть с места коляску, то сегодня кружит ее в вихре вальса. А в ее глазах горит огонек, который говорит об интересе к жизни и желании покорять новые вершины.

И таких людей среди участников концерта много. У каждого из них собственный путь и свои сложности, которые нужно преодолеть на пути к успеху, но их объединяет работоспособность, вера в себя и неиссякаемый оптимизм.

– В этом и состоит наша цель – помочь особенным молодым людям найти себя и раскрыть потенциал. Показать, что они – активные члены общества, которые могут работать, заниматься творчеством, принимать участие в жизни города. Надо просто дать им такую возможность, – уверена Сауле Алпысова.

Концерт поддержали такие известные казахстанские исполнители, как Али Окапов, Дильназ Ахмадиева, Парвиз Назаров, группа Mezzo и многие другие. Вечер приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.



Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА