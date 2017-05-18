«Чёрный лебедь» начинает и выигрывает

В прокат вышла долгожданная картина Валерия Тодоровского «Большой»

История о балете, о том, какова иногда цена успеха в таком изящном и в то же время непростом искусстве. Итак, по сюжету юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская (Маргарита Симонова) из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент.

Кажется, сравнение с вышедшим в 2010 году «Черным лебедем» Даррена Аронофски неизбежно. Причем «Большой» в нем проигрывает. Хотя я прекрасно помню, что в свое время картина Аронофски показалась мне чересчур мрачной, гнетущей. Зато актеры там очень харизматичные. Чего стоит противостояние героинь Натали Портман и Милы Кунис. Не зря же Портман дали «Оскар» за эту роль. А насколько прекрасен Венсан Кассель! Впрочем, как всегда…

Исполнительницы главных ролей в «Большом» им намного уступают. Впрочем, это объясняется тем, что и Маргарита Симонова, и ее соперница по сюжету Анна Исаева – профессиональные балерины, а не актрисы. Никакого напряжения между ними в картине не чувствуется, нет ощущения постепенного нарастания конфликта, как в «Черном лебеде». Про актера Николя Ле Риша, сыгравшего приглашенного артиста, который приехал танцевать вместе с примой Большого театра, я вообще молчу. Он никакого сравнения с Венсаном Касселем не выдерживает.

Единственное, что понравилось безоговорочно, а точнее, кто – это Алиса Фрейндлих и Александр Домогаров. Они органичны в каждой сцене, им веришь. Еще раз убедилась в том, что они талантливейшие актеры.

В целом же кинопроект Валерия Тодоровского больше напоминает сериал, нежели полнометражный фильм. Оно и понятно, ведь Валерий Тодоровский давно не снимал полнометражных картин, много лет он занимался продюсированием сериалов. Видимо, это оказало влияние на его первое за долгое время большое кино. В нем много флешбэков о детстве главной героини и мало динамики. Растянуть бы эту историю на несколько серий – получился бы идеальный фильм. Впрочем, из фильма как раз в дальнейшем планируют сделать телепроект. Пожалуй, в таком формате история станет намного интереснее.

Елена СОКОЛОВА