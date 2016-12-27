Да будет СVЕТ

Молодые казахстанские художники представили свои работы на групповой выставке

Выпускницы алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства Анна Ленц и Ульяна Саитова собрали вокруг себя креативных молодых мастеров и организовали первую совместную экспозицию.

– Окончив колледж, мы сразу решили, что нельзя стоять на месте, надо двигаться дальше, постоянно развиваться, совершенствоваться. Конечно же, делать это вместе веселее, вот и решили собрать вокруг себя единомышленников, – рассказывают девушки. – Разместили объявление в социальных сетях, что ищем молодых художников. Главное условие – чтобы люди были творческие, постоянно искали новые пути самовыражения и стремились создавать нечто оригинальное.

Молодые художники активно откликнулись на призыв, и вот уже участники нового творческого объединения представили свои работы общественности в первой совместной экспозиции под названием CVET, которая проходит в галерее ART master. Всего в зале можно увидеть около полусотни работ.

– У выставки нет общей тематики, каждый участник представил работы, которые выбрал сам. Тем не менее у всех картин есть нечто общее. Не зря мы назвали экспозицию CVET. Именно с помощью цвета каждый художник пытается донести до посетителей главную мысль, заложенную в его произведениях, – говорит Ульяна Саитова.

Девушка представила на выставке несколько своих работ. В основном это портреты.

– Меня вдохновляют интересные личности, – рассказывает она. – В этом году я много путешествовала по Казахстану и ближнему зарубежью, знакомилась с разными людьми. Портреты некоторых из них можно увидеть на этой выставке. На холсте я стараюсь передать не столько внешность человека, сколько его внутренний мир, характер.

Впрочем, Ульяна запечатлевает не только цельные образы, одна из самых необычных ее работ называется «Руки».

– Однажды я решила попробовать написать отдельно именно эту часть тела человека, потому что считаю, что она самая говорящая. Часто руки могут рассказать о человеке очень много, и я попыталась это передать, – поделилась Ульяна Саитова.

Еще одна участница выставки – Анна Ленц – тоже выставила в экспозиции в основном портреты.

– Меня воодушевляют успешные люди с непростой судьбой. Они прошли трудный путь, поэтому у них часто бывают «говорящие» лица, – считает художница. – Рассказывать их историю на холсте бывает очень интересно, у меня много знакомых, чьи портреты я уже сделала или хотела бы написать. Еще меня очень вдохновляют работы известных художников, особенно Сальвадора Дали.

Пока к творческому объединению примкнули только алматинские мастера, но его создатели мечтают о расширении.

– Мы очень надеемся, что со временем к нам соединятся молодые художники со всего Казахстана. Начинающим мастерам нужна площадка, где они могли бы общаться друг с другом, обмениваться опытом, устраивать общие выставки. Хочется верить, что наше объединение станет именно таким. Мы будем собираться вместе, организовывать мастер-классы известных художников, у которых есть чему поучиться, – поделились напоследок планами Анна Ленц и Ульяна Саитова.



Леля ВЕРЕСОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА