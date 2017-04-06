Дай лапу мне на счастье

В прокат вышел фильм «Собачья жизнь» по одноименному роману американского писателя Брюса Кэмерона

Это история о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку, а ее самое заветное желание – в конце концов вновь вернуться к своему первому хозяину. На большие экраны книгу перенес режиссер Лассе Халльстрем, который почти десять лет назад подарил миру фильм о Хатико. Уж он точно знает, как правильно снимать кино о преданности животных человеку. А значит, «Собачья жизнь» просто по определению не может быть плохим фильмом.

Как и большинство историй о собаках, кинокартина «Собачья жизнь» очень добрая и искренняя. В ней намешано всего по чуть-чуть: немного фентазии, щепотка драмы, чуть больше комедии. В итоге получилось отличное кино для семейного просмотра. Картина вызывает самые разные эмоции – от улыбок и смеха до грусти. Весело наблюдать за проделками пса по кличке Бейли, но в то же время становится печально каждый раз, когда его очередной земной путь подходит к концу… На протяжении многих жизней Бейли искал смысл своего существования и наконец понял, что его миссия – помогать людям. Впрочем, главная мысль картины несколько шире: она заключается в том, что человек нуждается в собаке порой в той же степени, что и собака в человеке. Теплоты фильму добавляют живописные пейзажи загородной жизни, которые очень гармонично вписываются в сюжет.

Фильм о преданности, пронесенной через несколько жизней, совершенно неожиданно вызвал негативную реакцию со стороны защитников животных. Дело в том, что незадолго до выхода картинны в широкий прокат в Сеть попали кадры жестокого обращения с животными. На видеозаписи член съемочной группы пытался бросить испуганную собаку в воду. В конце видеоролика животное начинает тонуть. Речь идет о съемках кадра, когда в одной из своих жизней собака перерождается в верного полицейского пса и спасает тонущего человека. Увидев эти кадры, представители организации по защите животных PETA призвали бойкотировать фильм. К счастью, он вопреки всему добрался до проката. Поклонники подобных картин могут смело отправляться в кинотеатр, чтобы посмотреть еще одну историю о дружбе человека и собаки и добавить ее в список любимых картин, где наверняка уже значатся такие ленты, как «Марли и я» или «Хатико».

Елена СОКОЛОВА