Дело мастера

Конкурс ремесленников Казахстана «ШЕБЕР-2017»

Красочной ярмаркой и световым шоу завершился в Алматы республиканский конкурс ремесленников Казахстана «ШЕБЕР-2017».

Проект осуществлялся Союзом ремесленников Казахстана в партнерстве с общественным фондом Our Heritage, компанией «Шеврон», Министерством культуры и информации Республики Казахстан и КФ «Фонд «Евразия Центральной Азии» (ФЕЦА).

Вниманию гостей была представлена коллекция работ – победителей конкурса «Шебер» и международного конкурса «Знак качества ЮНЕСКО». Это изделия из войлока, ювелирные украшения, вышивка биз кесте, керамика, резьба по дереву, художественная обработка металла, традиционная одежда.

Интерес посетителей вызвало шоу традиционных видов ремесел, которое продемонстрировали известные мастера прикладного искусства, имеющие награды республиканских и международных конкурсов.



– Сегодня наш самый главный праздник в году, – призналась председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова. – Это время, когда мы подводим итоги нашей работы и награждаем победителей конкурса «Шебер» по десяти номинациям. В этом году мы отмечаем еще одну замечательную дату – пятилетие основания нашей организации, которая возникла благодаря поддержке компании «Шеврон». Сегодня у нас есть свои представительства в семи областях – Актобе, Шымкенте, Кызылорде, Актау, Восточном Казахстане, Караганде и Алматы. Всего у нас насчитывается 74 члена. Это высокопрофессиональные, активные мастера, которые, к слову, блестяще представляли свои работы на EXPO-2017.

Работа нашей организации направлена на повышение статуса ремесленников, сохранение и развитие культурных, духовных ценностей, исторического и этнографического наследия страны для будущего поколения, развитие ремесленной индустрии. Союз проводит конкурсы, выставки и ярмарки с целью повышения качества и расширения ассортимента ремесленной продукции, популяризации и пропаганды народных ремесел. Это содействует профессиональному росту ремесленников, развитию их предпринимательской деятельности.

По словам представителя компании «Шеврон» Лейлы Айтмухановой, проект развития ремесленничества является одной из серьезных социальных инвестиций, осуществленных компанией «Шеврон» за почти 25 лет работы в Казахстане.

– Сегодня мы гордимся его результатами и считаем, что смогли изменить экономический и социальный статус ремесленников, одновременно внося вклад в сохранение культурного наследия страны, – говорит Лейла Айтмуханова. – Конкурс «Шебер» проводится в Казахстане в девятый раз начиная с 2009 года и уже стал самым ожидаемым событием года для ремесленников страны. Его цель – стимулирование развития ремесленной индустрии в Казахстане, поиск талантливых и перспективных ремесленников, а также информирование общественности о достижениях и потенциале отечественных производителей ремесленных изделий.

«Шебер» является частью программы «Развитие ремесел и возрождение народных художественных промыслов в Казахстане», реализуемой с 2006 года по инициативе и при финансовой поддержке корпорации «Шеврон». С каждым годом возрастает качество предоставляемых на конкурс ремесленных работ, так что членам жюри все сложнее определить лучших мастеров Казахстана. В этом году сюда поступило 90 заявок. Уровень работ настолько высок, что вместо запланированных 20 в финал вышло 36 работ. Большая часть из них изготовлена молодыми мастерами из разных регионов страны – Туркестана, Шымкента, Костаная, Кызылорды, Атырау, Алматы, Восточно-Казахстанской области. Конкурсные работы оценивались авторитетной экспертной комиссией, состоящей из искусствоведов, художников, представителей ЮНЕСКО, корпорации «Шеврон» и ФЕЦА.

Все победители награждены обучающей поездкой в Индию для участия в международном фестивале «Ремесла, танцы, музыка». Также все финалисты и участники фестиваля получили в качестве подарка набор открыток с работами одного из ведущих мастеров-ювелиров Амана Мукажанова – победителя конкурса «Шебер» в номинации «Мурагер» («Живое наследие»), обладателя международного знака качества.

В рамках церемонии награждения победителей конкурса «Шебер-2017» была показана новая коллекция серебряных украшений известного казахстанского ювелира Ильи Казакова «Звуки шаманов» и коллекция этнической войлочной одежды «Когда казахи были мореплавателями». Это тандем алматинской художницы Айжан Беккуловой и ведущего мастера из Актау Ауес Сагинаевой.

Открытием для многих стали и архивные фотографии из жизни казахов рубежа XIX и XX веков, предоставленные музеем ЮКО и Библиотекой конгресса США («Туркестанский альбом»). А неожиданным сюрпризом стало шоу живых статуй, с которыми многие фотографировались на память.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА