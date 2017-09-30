Дело мастеров

ТУҒАН ЖЕР

В столичной Библиотеке Елбасы открылась выставка произведений мастеров Жубаниязовых «Степная мелодия».

Жубаниязовы – известные алматинские художники. Во главе творческой династии – заслуженный деятель культуры РК, член Союза художников Казахстана, живописец, художник-прикладник Куандык Наурызбаевич Жубаниязов (1947–2007) и его супруга Кулипа Есимовна – художник-прикладник, заслуженный деятель культуры РК.

Открывая мероприятие, заместитель директора Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева отметила, что выставка семьи Жубаниязовых – это начало нового проекта «Творческие династии Казахстана».

– Семья Жубаниязовых привлекает нас тем, что работы нескольких поколений этой династии соответствуют ритму современной культурной жизни Казахстана. В их творчестве удачно сочетаются традиционные техники декоративно-прикладного искусства и художественного творчества. Гордостью выставки являются работы 80–90-х

годов Куандыка Жубаниязова – основателя династии. Кулипа Жубаниязова верна традиции ковроткачества. Кулипа Есимовна рассказывает о влиянии своих родителей – потомственных народных мастеров – на выбор творческой профессии. Они собственными руками создавали великолепные предметы убранства юрты, передали накоп­ленные знания и опыт своим детям.

– С малых лет родители нас учили всем тонкостям народного ремесла: прясть шерсть, валять войлок, ткать и т. д. В благодарность за их воспитание я посвятила им гобелен «Мастера/Шеберлер».

Особой гордостью Кулипы Есимовны являются достижения детей – дочь Гульнар, художник-прикладник, член Союза художников Казахстана и магистр искусствоведения, а сын Нурсултан – скульптор и художник-прикладник, участник республиканских и зарубежных выставок искусства пластики.

– Мы с мужем не хотели, чтобы Гульнар пошла по нашим стопам и прошла через все трудности, как мы. Но она все равно писала картины, участвовала в выставках молодых художников в России, во Франции и других странах, стала членом Союза художников Казахстана. В конце концов она поступила в академию на искусствоведа и стала настоящим профессионалом в своем деле.

Гульнар Жубаниязова признается, что на этой выставке для нее особенно ценны картины ее родителей – гобелены мамы «Мой Казахстан», «Продолжение жизни», картины отца «Қыземшек тау», портреты известных людей. Некоторые работы брата Нурсултана по-настоящему заставляют задуматься о важных проблемах общества:

– Скульптура Нурсултана «Заблудшие» посвящена людям, находящимся в различных религиозных сектах и потерявшим связь с культурой и традициями казахского народа. По-настоящему творческие люди всегда отражают в своих работах историю, культуру своего народа. Сейчас мы готовимся к большой выставке, организованной Союзом художников Казахстана и посвященной движению «Алаш».

По признанию Гульнар, ее пятилетняя дочь Малика тоже может стать художником: уже сегодня рисунки маленькой девочки удивляют эмоциональностью восприятия и точностью визуального наблюдения.

Выставка «Степная мелодия» продлится до

22 октября этого года.

Бахыт АМАНОВ