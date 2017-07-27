Детский мир

Почему в Казахстане практически не создают интеллектуальной продукции для детей?

В последние годы в Алматы и других крупных городах Казахстана стали активно открываться школы актерского мастерства для детей и подростков. Получив навыки актерства и ораторства (разной степени качества), ребятня подкрепляет свои знания сертификатом и, как правило, уходит в неизвестность. Но немало воспитанников демонстрируют истинные таланты и готовы посвятить свою жизнь профессии актера, теле- или радиоведущего, но на их пути стоит одна очень серьезная проблема. Им просто негде проявить свой талант, поскольку детская продукция в кино и на телевидении просто отсутствует.



Сказать, что в стране в этой сфере ситуация печальная, не сказать ничего – детской продукции здесь практически не производится. Редкие и (откровенно говоря) совершенно мало популярные мультфильмы с отсталой и примитивной графикой и скучными сюжетами, и единственной программой на казахском языке «Балапан» не в счет. Они просто не в силах удовлетворить тот информационный голод, который образовался в стране именно среди детской аудитории. Причем, как уже говорилось ранее, вышеуказанная программа выходит на казахском языке. Так что русскоязычным маленьким гражданам Казахстана приходится потреблять продукцию только зарубежную, причем даже не российскую, поскольку наши соседи сами переводят на русский язык иностранный контент. Что касается казахоязычных детей, то они с удовольствием смотрят на государственном языке… американские мультфильмы. Вот такой парадокс – вместе с родным языком впитывать основы и ценности чужой культуры.

Специалисты в качестве основной причины такой ситуации называют нерентабельность детской продукции. Например, Аягуль Ержанова уже много лет работает ассистентом по актерам на многих проектах киностудии «Казахфильм». В ее актерской базе данных, одной из самых обширных на отечественной кинофабрике, детей практически нет – они попросту не нужны. А для редких взрослых проектов, где имеются детские роли, режиссеры и продюсеры снимают собственных детей или племянников.

– Если честно, то для продвижения проекта на «Казахфильме» приходится преодолеть слишком много бумажной волокиты, – говорит Аягуль Ержанова. – Именно проекты, которые сейчас нужны и важны, не пропускаются. Скорее всего, какие-то свои необъяснимые причины. Основной упор делается на гламурные фильмы, которые я, например, не смотрю, потому что неинтересно. В первую очередь нужны детские фильмы, а именно их и рубят. Наверное, доход не приносят. Хотя, мне кажется, люди бы с удовольствием на них ходили.

Кстати, стоит напомнить, что в последние годы главная киностудия страны выпустила несколько дорогостоящих исторических картин как раз с целью воспитания патриотизма у казахстанцев. При этом, видимо, забыв, что любовь к Родине закладывается с детства. А наши дети растут на совершенно чужом менталитете, порой зная о жизни своих американских сверстников намного больше, чем собственной, зная зарубежных сказочных персонажей назубок и понятия не имея о своих. Но ведь в так активно ругаемом СССР детские фильмы на том же «Казахфильме» выходили регулярно за государственный счет. Так что родителям ради напоминания своему чаду, в какой стране он живет, остается только по десятому кругу показывать «Алпамыс идет в школу», «Мой дом на зеленых холмах», «Дом у соленого озера», «Меня зовут Кожа» или «Сладкий сок внутри травы».

В условиях современности редкие энтузиасты все же отчаянно пытаются изменить ситуацию, однако, все с тем же отсутствием успеха.

Например, учредитель и генеральный директор первой и единственной в Казахстане детской радиостанции Starkids.fm Максим Морозов признался, что его детище держится на плаву только благодаря титаническим усилиям, рискуя каждый день закрыться из-за непомерных затратных условий. Дети – не самые выгодные потребители тех или иных товаров, поэтому спонсоры на помощь не спешат. Недавние же попытки расширить сферу деятельности и открыть опять же первый в Казахстане час детского вещания наткнулся на очередной ряд стен. Телеканалы, куда поступило обращение с просьбой предоставить эфирное время, заняли позицию «думаем». И это в лучшем случае.

– Я уже неоднократно получал отказ от руководства каналов по поводу размещения детской программы, – признался Максим. – Обычно два главных аргумента: «не наш формат» и «нерентабельно». Но пока не сдаюсь. Сейчас ищем спонсоров. К сожалению, детское телевидение в Казахстане никому не нужно, на нем не заработаешь так, как на убийствах и прочей чернухе.

– Спонсоры тоже не спешат помогать в развитии детского вещания, – подхватывает директор по маркетингу студии Starkids.fm Николай Трофимов. – Не дети платят за тот или иной товар, а их родители, которые хотят смотреть по телевизору совсем другое.

Известный журналист, сценарист и актер, а с недавних пор еще и начинающий продюсер Константин Козлов уже неоднократно поднимал данную тему и откровенно признался, что уже устал от нее.

– Надо просто понять, что определенная часть населения Казахстана живет в чужом, параллельном информационном пространстве, – говорит мой собеседник. – Отнюдь не казахстанском.

Отечественная детская писательница Тамара Умбетова, побывавшая в гостях у детской радиостанции и побеседовав с ее маленькими сотрудниками, тоже с горечью отметила, что современные казахстанские дети прекрасно знают Винни-Пуха и черепашек ниндзя, а вот своих литературных персонажей у них просто нет. Поэтому ссылки на детские рассказы Тамары в Интернете разлетелись как горячие пирожки – дети с удовольствием кинулись читать вместе с родителями о приключениях своих сверстников- земляков.

– Конечно, было бы неплохо, если бы можно их напечатать, но денег на это нет, – сетует Тамара. – Сейчас каждый день думаешь о хлебе насущном. Знаю многих, кто очень талантливо пишет на родном, казахском языке, но чтобы печататься, даже речи быть не может!

Тамара Умбетова уверена, что отсутствие детской культуры может печально сказаться на будущем подрастающего поколения.

– Наши дети должны читать казахстанские произведения, необходимо снимать фильмы о детях, выпускать книги, выделять больше детского времени на телевидении, – уверена Тамара. – Нужно вкладывать в эту нишу сейчас. Если не будет самой важной основы, то какое будущее ожидает наших детей?!

Альбина АХМЕТОВА