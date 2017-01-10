Девушка-дирижёр

Динара Тлендиева, дирижер, музыкант и актриса

В рамках национального проекта «100 историй успеха» мы продолжаем рассказывать о личностях, добившихся успеха и признания в своем деле.

Сегодня герой нашего рассказа – Динара Тлендиева, дирижер, музыкант и актриса. Дочь известного композитора и основателя оркестра «Отырар сазы», Динара с детства мечтала продолжить дело отца, но даже не предполагала, что вскоре станет художественным руководителем оркестра и самой молодой девушкой-дирижером в СНГ.

Динара – наглядный пример преемственности поколений. Она училась в музыкальной школе для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой по классу фортепиано. Нургиса Атабаевич разглядел способности дочери и сам лично привел ее туда. Динара, учась в четвертом классе, исполнила Восьмой концерт Моцарта с оркестром «Отрыр сазы» на ура. С восьмого класса она начала обучаться игре на домбре. Еще будучи школьницей, Динара принимала участие в концертах как композитор.

В 2003-м поступила в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы на факультет «дирижер симфонического оркестра». В 2008 году дипломную работу выполнила с оркестром «Отырар сазы», защитив ее на высшем уровне. Спустя год дочь легендарного композитора благодаря своему труду и упорству удостоилась почетного места главного дирижера Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы». Динара по сей день остается руководителем оркестра и продолжает дело своего отца.

Динара с детства была заворожена бесконечной красотой музыки и приобщена к высокому искусству Как дирижер она удивительно похожа на своего отца. Когда Динара управляет оркестром, ее плавные, грациозные, но при этом исполненные уверенности движения вызывают восхищение. Молодой дирижер знает наизусть более 500 произведений, написанных ее отцом, и играет на большинстве казахских народных инструментов.

Талант и упорный труд помогли превратить мечты маленькой девочки в реальность. Динара уже в 24 года стала художественным руководителем оркестра и самой молодой девушкой-дирижером в СНГ. Помимо музыкальной и дирижерской деятельности, Динара пробует себя и в качестве актрисы. В 2011 году она снялась в фильме «Качели любви», где предстала перед казахстанским зрителем в совершенно необычном образе, показав другие стороны своего таланта. Этот факт в очередной раз доказывает, что талантливый человек талантлив во всем.

Статья подготовлена центром волонтерства «Алем» по заказу Министерства по делам религии и гражданского общества в рамках национального проекта Республики Казахстан «100 историй успеха»