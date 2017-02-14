Для тех, кто в «Доме»

Персональная выставка Георгия Ли

В художественной галерее «24 июня» проходит персональная выставка Георгия Ли «Приходите в мой дом».

Имя этого автора может быть знакомо алматинскому зрителю по групповым выставкам, которые проходили в галереях нашего города за последние несколько лет. Георгий Ли является одним из организаторов групп «Без названия» и «О-ШО», известных по концептуальным проектам, соединяющим традиционные и современные приемы в искусстве.

Автор – профессиональный архитектор и дизайнер интерьера – окончил Алматинский архитектурно-строительный институт (ныне КазГАСА) в 1981 году, но со студенческих лет полюбил живопись, однако вплотную заниматься ею стал только в зрелом возрасте. В своих работах он проходит на грани китча и концептуального искусства. Как в жанрах, так и в подаче материала для него нет границ и препятствий, будь то инсталляции, бытовой жанр или пейзажи. Творческая манера письма Георгия Ли экспрессивна, зачастую гротескна или намеренно наивна и в то же время удивительно добра к своим героям и окружающему миру.

Его работы вызывают немало споров среди зрителей: кого-то они раздражают своей нарочитой небрежностью, и поэтому некоторые считают их мазней, кого-то шокируют, а кому-то, напротив, импонируют неакадемичной эмоциональной манерой письма, буйством красок и яркостью содержания. Искусствоведов творчество Георгия Ли тоже зачастую ставит в тупик, поэтому критика бывает самой разнообразной. Но в одном мнение искусствоведов сходится: как выразилась о предыдущих работах Георгия кандидат искусствоведения, профессор Ольга Батурина, его образы – максимальная экспрессия, это такое буйство энергии, которую чувствуешь даже на расстоянии. По ее словам, она с первого взгляда запомнила его работы.

Название для своей выставки автор позаимствовал из песни Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Художник любит писать многофигурные композиции, показывать сцены из жизни, порой не совсем приглядные, как, например, в работах «С днем рождения!», «Берег любви», «Водоворот», «Голубая луна», «Ж/д. Туркестан».

– Мне интереснее рассказывать о людях, а не делать коммерческие работы, которые хорошо продаются, – говорит Георгий. – И хотя я не увлекаюсь политикой и, как большинство людей, узнаю новости из СМИ, не могу не затронуть социальную тематику, это получается как-то само собой.

Одна из работ на национальную тему – это картина «Чартоги – корейский ударный хлеб». Она выполнена акриловыми красками на холсте в манере экспрессивного примитивизма.

– Чартоги – это хлеб из отваренного клейкого риса, – поясняет художник. – Раньше его отбивали в деревянном корыте большими деревянными молотками. Это был тяжелый труд, поэтому им занимались мужчины, которые по очереди отбивали рис. Сейчас его пропускают через миксер, но прелесть вкуса от этого потерялась.

Картина «Баурсаки» написана автором по воспоминаниям детства.

– У меня есть школьный друг Мурат Аманжолов, – рассказывает Георгий. – Мы с первого класса учились вместе и жили неподалеку друг от друга. Помню, как я впервые увидел, что его мама печет баурсаки, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я как завороженный смотрел на печку, где в казане жарились аппетитные баурсаки, и чувствовал их дразнящий аромат и приятный запах домашнего очага.

Выставка «Приходите в мой дом» продлится до 26 февраля по адресу: ул. 24 июня, дом 30 (между улицами Ауэзова и Манаса, угол пр. Абая). Телефон 379-87-12. Галерея «24 июня» работает ежедневно с 11.00 до 19.00, выходной день – понедельник.



Индира САТБАЕВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА