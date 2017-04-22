22 апреля 2017 Как отдыхать 46-22.04.2017 453

Добро на бегу

Тысячи алматинцев пробегут благотворительный VI «Алматы Марафон» ради детей

Международный марафон «Смелость быть первым» вызовет на старт более 13 000 любителей бега профессиональных спортсменов из 38 стран в это воскресенье, 23 апреля. Крупнейший в Центральной Азии масс-старт – это не просто соревнование на результат и даже не забег ради финиша. В этом году впервые стартовые взносы будут направлены в помощь сразу шести специализированным учреждениям. Более 1500 детей с нарушениями зрения, речи, слуха опорно-двигательного аппарата, а также дети, страдающие туберкулезом, получат спортивные площадки и залы, инвентарь, сенсорные комнаты. Алматинцев, не участвующие в забеге, призывают выйти на улицы города и поддержать спортсменов.
Марафон пройдет при поддержке городского спецпроекта «Спорттық Алматы».
– «Алматы Марафон» по праву стал визитной карточкой мегаполиса. Это одно из самых ярких городских спортивных мероприятий, и всех нас вновь ждет большой праздник спорта, – отметил в ходе пресс-конференции заместитель городского управления физической культуры и спорта Рустем Байсеитов. – Проведена огромная работа по подготовке к этому событию. Совместно с оргкомитетом мы все усилия приложили, чтобы участники чувствовали себя комфортно. Коммунальные службы и силы правоохранительных органов полностью мобилизованы и готовы. Мы можем смело заверить, что марафон пройдет на самом высоком уровне.

Внимание!
23 апреля в городе будет частично перекрыто движение для общественного и автотранспорта. Проезд в местах прохождения дистанций марафона будет невозможен.
Будут перекрыты:
 северная сторона
пр. Аль-Фараби – с 3.00 до 12.30;
 западная сторона ВОАД
от ул. Таттимбета до ул. Балтабаевской – с 4.00 до 10.30;
 восточная сторона ул. Саина –
с 5.00 до 12.35;
 южная сторона пр. Абая –
с 5.00 до 13.00;
 по пр. Абая от ул. Желтоксан
до пр. Достык – с 7.00 до 13.15;
 пр. Сейфуллина – с 8.00 до 11.00.
Движение будет полностью восстановлено в 14.00.

Марина Пестрякова

Гид от «Вечёрки» по главным событиям уик-энда