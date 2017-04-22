Добро на бегу

Тысячи алматинцев пробегут благотворительный VI «Алматы Марафон» ради детей

Международный марафон «Смелость быть первым» вызовет на старт более 13 000 любителей бега профессиональных спортсменов из 38 стран в это воскресенье, 23 апреля. Крупнейший в Центральной Азии масс-старт – это не просто соревнование на результат и даже не забег ради финиша. В этом году впервые стартовые взносы будут направлены в помощь сразу шести специализированным учреждениям. Более 1500 детей с нарушениями зрения, речи, слуха опорно-двигательного аппарата, а также дети, страдающие туберкулезом, получат спортивные площадки и залы, инвентарь, сенсорные комнаты. Алматинцев, не участвующие в забеге, призывают выйти на улицы города и поддержать спортсменов.

Марафон пройдет при поддержке городского спецпроекта «Спорттық Алматы».

– «Алматы Марафон» по праву стал визитной карточкой мегаполиса. Это одно из самых ярких городских спортивных мероприятий, и всех нас вновь ждет большой праздник спорта, – отметил в ходе пресс-конференции заместитель городского управления физической культуры и спорта Рустем Байсеитов. – Проведена огромная работа по подготовке к этому событию. Совместно с оргкомитетом мы все усилия приложили, чтобы участники чувствовали себя комфортно. Коммунальные службы и силы правоохранительных органов полностью мобилизованы и готовы. Мы можем смело заверить, что марафон пройдет на самом высоком уровне.

Внимание!

23 апреля в городе будет частично перекрыто движение для общественного и автотранспорта. Проезд в местах прохождения дистанций марафона будет невозможен.

Будут перекрыты:

северная сторона

пр. Аль-Фараби – с 3.00 до 12.30;

западная сторона ВОАД

от ул. Таттимбета до ул. Балтабаевской – с 4.00 до 10.30;

восточная сторона ул. Саина –

с 5.00 до 12.35;

южная сторона пр. Абая –

с 5.00 до 13.00;

по пр. Абая от ул. Желтоксан

до пр. Достык – с 7.00 до 13.15;

пр. Сейфуллина – с 8.00 до 11.00.

Движение будет полностью восстановлено в 14.00.

Марина Пестрякова





